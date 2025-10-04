'최종전 무승부' kt, 그래도 '마지막 희망' 남았다

kt가 정규리그 2위 한화와의 정규리그 최종전에서 아쉬운 무승부를 기록했다.이강철 감독이 이끄는 kt 위즈는 3일 수원 kt 위즈파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와의 정규리그 마지막 경기에서 연장 11회까지 가는 접전 끝에 6-6으로 비겼다. kt는 2-6으로 뒤진 9회말 공격에서 4점을 따라 붙으며 극적으로 동점을 만들었지만 10회말 1시2,3루, 11회말 2사 1,2루의 끝내기 기회를 살리지 못하면서 71승5무68패(승률 .511)로 정규리그 일정을 마무리했다.kt는 선발 오원석이 0.1이닝4피안타1사사구5실점으로 최악의 투구를 하고 마운드를 내려왔지만 패트릭 머피가 8회까지 7.2이닝을 6피안타2탈삼진1실점으로 틀어 막으며 추격의 발판을 마련했다. 타석에서는 앤드류 스티븐슨이 9회 동점을 만드는 2타점 적시 2루타를 터트렸고 안현민도 3안타 경기를 만들었다. 이제 kt는 4일 SSG 랜더스와 NC 다이노스의 경기 결과에 따라 가을야구 진출 여부가 결정된다.2013년에 창단한 '제10 구단' kt는 2014년 퓨처스리그에서 한 시즌을 치른 후 2015년부터 1군에 합류했지만 2017년까지 3년 연속 최하위에 머물렀다. KBO리그 최고의 외국인 투수 중 한 명으로 꼽히던 더스틴 니퍼트와 '천재'로 불리는 강백호가 합류한 2018년에는 4년 만에 꼴찌 탈출의 기쁨을 누렸지만 8위였던 LG 트윈스와의 승차는 무려 8경기였다. 기존 구단들과의 격차는 여전히 심했다는 뜻이다.하지만 kt는 2019 시즌을 앞두고 이강철 감독이 부임하면서 팀 전력이 달라지기 시작했다. kt는 외국인 원투펀치 윌리엄 쿠에바스와 라울 알칸타라(키움 히어로즈)가 24승을 합작했고 규정타석을 채운 3할 타자 3명(강백호,멜 로하스 주니어,유한준)을 배출한 2019년 창단 후 처음으로 5할 승률을 기록했다. 그리고 로하스가 정규리그 MVP에 선정된 2020년엔 정규리그 2위로 창단 첫 가을야구에 진출했다.2020년 플레이오프에서 두산 베어스를 만나 1승3패로 패하며 첫 가을야구를 짧게 마쳤던 kt는 2021년 삼성 라이온즈와 1위 결정전을 치른 끝에 정규리그 우승을 차지했다. 그리고 한국시리즈에서 1년 전 자신들에게 탈락의 아픔을 선사했던 두산에게 내리 4연승을 거두며 완벽한 설욕에 성공했다. 이로써 kt는 NC의 8년보다 1년 빠른 1군 진입 7년 만에 한국시리즈 우승을 차지하는 기염을 토했다.우승 후 성적이 떨어지는 일부 구단들과 달리 kt는 첫 우승 후에도 꾸준히 좋은 성적을 유지했다. 2022년 정규리그 4위에 올랐던 kt는 2023년에도 정규리그 2위를 차지한 후 가을야구에서 4연승을 내달리며 파죽지세로 플레이오프에 진출한 NC에게 2연패를 당한 후 내리 3연승을 거두는 '리버스 스윕'에 성공했다. kt는 한국시리즈에서 LG에게 1승4패로 패했지만 1차전을 승리하는 저력을 보여줬다.kt는 작년에도 가을야구에서 또 하나의 이변을 일으켰다. 정규리그 5위를 기록한 kt는 와일드카드 결정전에서 4위 두산을 만났다. 원정에서 치르는 2경기를 모두 승리해야 준플레이오프에 오를 수 있는 절대적으로 불리한 조건의 시리즈였지만 kt는 2경기에서 두산에게 단 1점도 허락하지 않고 연승을 거두며 준플레이오프행 티켓을 따냈다. 2015년부터 시작된 와일드카드 결정전에서 처음 일어난 '업셋'이었다.LG와 함께 2020년대 들어 5년 연속 가을야구 진출에 성공한 2팀 중 한 팀인 kt는 2025년 더 높은 곳으로 오르기 위해 지난 겨울 착실하게 시즌을 준비했다. 작년 키움에서 13승을 따냈던 좌완 엔마누엘 데 헤이수스를 새로 영입했고 심우준과 엄상백(이상 한화)이 떠난 빈 자리는 국가대표 출신 3루수 허경민으로 채웠다. 작년 10월에는 SSG와의 트레이드를 통해 좌완 선발자원 오원석을 영입하기도 했다.하지만 kt의 올 시즌 행보는 기대만큼 수월하지 않았다. 작년 타율 .329 32홈런112타점108득점을 기록했던 로하스가 타율 .239 14홈런43타점48득점으로 부진한 끝에 퇴출됐고 외국인 에이스 쿠에바스도 18경기에서 10패를 당하면서 패트릭으로 교체됐다. 타선에서는 FA를 앞둔 강백호가 오른쪽 발목인대 부상으로 95경기 출전에 그쳤고 중견수 배정대도 타율 .204 2홈런28타점으로 부진한 시즌을 보냈다.물론 수확도 적지 않았다. 데뷔 후 1군 출전 경기가 16경기에 불과하던 안현민은 올해 타율 .334 22홈런80타점72득점을 기록하며 강력한 신인왕 후보로 떠올랐고 허경민 역시 시즌 초 햄스트링 부상으로 고전한 것을 제외하면 꾸준한 활약을 선보이며 '투자의 보람'을 느끼게 해줬다. 팔꿈치 수술과 재활로 2년 동안 부진했던 소형준이 2022년 이후 3년 만에 두 자리 승 수를 올리며 부활한 것도 반가운 일이었다.전반기를 5위로 마친 kt는 후반기에도 SSG,삼성,NC,롯데 자이언츠,KIA 타이거즈와 치열한 중위권 경쟁을 이어갔다. 그리고 시즌 막판 SSG와 삼성이 중·상위권으로 치고 올라가고 롯데와 KIA가 하위권으로 처지면서 5위 경쟁은 kt와 NC의 2파전이 됐다. 하지만 kt가 LG에게 3연패를 당하며 주춤하는 사이 NC가 파죽의 8연승을 달리며 치고 올라왔고 결국 kt는 NC에게 승률에서 뒤진 6위로 정규리그를 마쳤다.더 이상 남은 경기가 없는 kt는 4일에 열리는 SSG와 NC의 최종전 결과를 기다려야 한다. NC가 마지막 경기에서 이기거나 비기면 NC가 가을야구 막차 티켓을 차지하게 되고 NC가 패하면 kt가 극적으로 와일드카드 결정전에 진출한다. 물론 정규리그 3위를 확정한 SSG가 정규리그 마지막 경기에서 총력전을 펼칠 확률은 높지 않지만 kt 팬들은 4일 NC의 최종전에서 두 손 모아 SSG의 승리를 기원해야 한다.