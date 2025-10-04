'북극성' 김희원 감독-정서경 작가의 재회... "관습에서 탈피하고 싶었다"

10월 2일 디즈니+ <북극성>의 종영 인터뷰가 삼청동의 카페에서 진행됐다.
<북극성>은 유엔대사로 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보였던 남편이 피격되면서 배후를 쫓는 가운데, 국적 불문의 특수 요원 산호(강동원)의 보호를 받으며 진실에 다가가는 이야기다. <작은 아씨들>로 의기투합한 김희원 감독과 정서경 작가가 두 번째로 뭉쳐 만든 오리지널 시리즈다. 10월 1일 전 회차 공개되었다.
김희원 감독은 <돈꽃>, <왕이 된 남자>, <빈센조>, <작은 아씨들>, <눈물의 여왕>을 연출한 걸출한 연출자다. 정서경 작가는 <친절한 금자씨>, <싸이보그지만 괜찮아>, <박쥐>, <아가씨>, <헤어질 결심> 등으로 박찬욱 감독과 공동 집필 작가로 알려졌다. 드라마 대본 집필은 동명의 일본 드라마 리메이크 버전 <마더>와 원작 오마주 작품 <작은 아씨들>을 통해 스토리의 확장을 시도했고, 글로벌 OTT 드라마는 첫 도전이다.
다음은 두 사람과 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 글이다.
기분 좋은 협업 여전히 진행 중