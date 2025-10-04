'북극성' 김희원 감독-정서경 작가의 재회... "관습에서 탈피하고 싶었다"

▲김희원 감독 월트디즈니 컴퍼니 코리아

-<북극성>은 전작들과는 다른 결이다. 이야기의 시작이 궁금하다.



정 작가: "저는 허황된 이야기가 아니면 흥미를 느끼지 않는 타입이다. 그래서 현실과 균형을 찾아가는 게 저만의 숙제처럼 느껴진다. 여성 주인공은 대통령 후보로 나설 수 있는 인물이고, 남성은 그 인물을 보호해 줄 수 있는 사람이면 좋겠다고 떠올렸다. 초반에는 잠수함을 맥거핀으로 삼았다. 5회 정도 쓰고 보니 생각이 바뀌었다. '잠수함이 진짜 있다면 어떨까'란 상상이 마지막까지 발전되었다. 피드백 중에 '개연성이 부족하다'는 후기도 봤는데, 사실 저는 지금까지 개연성 있는 작품을 쓰지 않았던 것 같다. (웃음) 주인공의 생각과 현실 사이에는 분명한 경계가 있기 때문이다. 잠수함의 실체가 밝혀지고, 평화를 꿈꾸는 인물이 등장하니까. 허황된 이야기로 받아들이시는 것 같다."



- 국제 정세 사이 한국의 답답한 위치를 다룬다.



정 작가: "첩보물을 쓰면서 국제 정세에 대한 고민이 깊었다. 통일이란 소재까지 취하면서 현실의 대한민국과는 다른 의미를 설정하게 되었다. '대한민국-1' 같은 허구 세계 속 규칙을 만들어 봤다. 전쟁이 한국의 의지만으로 일어나지 않는다는 사실과 다른 나라의 상황 때문에 전쟁이 일어날 수 있다는 무력함 속에서 그 변화를 그려내려 했다."



- 최종 빌런이 임옥선으로 밝혀지며 무게감이 더해졌다.



정 작가: "이미숙 선배님께 너무 죄송하다. 빌런, 흑막 정도로만 듣고 대본도 3회까지만 알고 계셨다. 최종회까지 아셨다면 연기 톤이 달라지셨을 거다. 7회까지 이야기가 쌓이면서 저는 '누가' 지시했는지를 해결했는데 모든 문제를 임옥선에게 넣어 버렸다. 그 사실을 선배님께 말씀드렸더니 쿨하게 받아들이시더라. 임옥선은 한국 현대사를 압축적으로 보여준다. 한국이 발전하면서 기술력, 자본을 축적했듯이 임옥선도 그러하다. 한국전쟁이 낳은 고아 출신이자 대한민국 무의식의 그림자 같은 존재다."



김 감독: "선배님이라 가능했다. 어떤 배우들은 한참 설명을 해줘야 이해하는데, 그저 오히려 좋아 하셨다. (웃음) 선배님은 무서워하기보다 일단 하는 쪽을 택하신다. 본인이 만들어 가면 된다고 받아들 이인다. 절벽을 맞닥뜨리면 뛰어내리는 사람이고, 새 옷을 가져오면 걸치면 된다고 믿는 타입이다."



- 제작비 700억의 실체와 잠수함 촬영의 정체도 궁금하다.



정 작가: "700억이란 숫자를 듣고 일단 기뻤다. '대작 냄새가 난다'는 반응 같아서 보람 있었다. 디즈니 쪽에서 제 이야기에 그 정도 돈을 쏟을 가치가 있다고 생각하나 싶었는데 감독님이 아니라는 거다. (웃음) 제작진이야 합리적으로 아껴 쓰려고 늘 노력하는데 디즈니의 아낌없는 지원에 감사하다. 만약 700억이 아깝지 않았으면 나머지 금액도 입금해 주셨으면 좋겠다." (웃음)



김 감독: "잠수함은 VFX다. 시리즈 전반에 티 나지 않게 VFX가 들어가 있다. 마지막 선상 격투의 경우 세트를 세워 두고 배경은 전부 CG다. 군중, 폭파, 총격 장면도 해외 로케이션이 아니다."



-문주가 대사로 '중국은 왜 전쟁을 선호해''라며 특정 국가를 지칭해 논란에 휩싸였다.



정 작가: "그 대사를 제가 썼기 때문에 나서서 말해야겠다고 생각했다. 특정 국가를 지칭한 건 아니다. 후반에는 이디샤라는 가상 국가도 등장한다. 모든 국가에 이름을 붙이고 싶었지만 그렇게 되면 설명할 시간도 필요하므로 불필요했다. 현실을 다룬다기보다 SF 같은 허구의 세계관이기 때문이다. 놀랐던 것은 전지현 씨가 '허구일 뿐이고 오해임을 결국 알 거다'라고 의연하게 말해줘서 힘이 되었다. 서문주의 얼굴을 전지현 안에서 발견하는 기분이었다."



- 박찬욱 감독과 함께 오래 작업했다. 신작 <어쩔수가없다>본 소감은 어떤가.



정 작가: "제가 감히 이런 말을 써도 되나 싶지만. 시사회 때 초청해주셔서 봤는데 '<헤어질 결심> 이후 또 발전하셨구나'라는 감탄이 나옴과 함께 감동적인 자리였다. 언젠가 기회가 되면 이야기하고 싶었다. 제 대본이 아닌 작품을 보는 게 얼마나 큰 기쁨인지를 말씀드리고 싶었다. 참 감독님이 엄태구 배우 캐스팅도 도와주셨다. 팬이었는데 함께 하고 싶은 마음이 커 지인 찬스를 썼다. 감독님에게 연락해서 엄태화 감독님에게 말 좀 잘해달라고 전했고, 돌고 돌아 성사된 거다. 다시 생각만 해도 흐뭇하다."



- 긴 연휴 동안 디즈니+에서 <북극성>을 봐야 할 이유를 꼽자면.



김 감독: "모두 공개되었으니 연휴에 몰아보기 하면서 인물들의 호흡을 끊김 없이 본다면 좋겠다. 기차에 올라타서 목적지까지 쭉 달리는 것처럼 마지막 여운이 한 번에 밀려올 거라고 믿는다. 긴 영화 한 편을 본다는 개념으로 몰아보면 더 재미있을 것 같다."



정 작가: "추석이라는 한민족 최대 명절에 몰아보기라는 막중한 책임을 드려 무거우면서도 기쁘다. (웃음) 많은 콘텐츠가 만들어지지만 <북극성>은 그중에서도 비현실적인 압력이 존재하는 세계관이다. 어지러운 국제 관계와 생사를 넘나드는 세계 속에 잠시 다녀오시면 현실의 스트레스가 덜하지 않을까."



