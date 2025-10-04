'탁류'가 그린 왈패가 조폭? 실제 역사에선 낭만꾼이었다

▲
디즈니플러스의 첫 사극 드라마 <탁류>의 포스터.디즈니 플러스
조선시대가 배경인 사극 <탁류>에는 한양 마포나루의 조직폭력배들이 등장한다. 드라마는 그들을 왈패로 지칭한다. 제1회 서두에는 "나루터는 상인들과 일꾼으로 넘쳐났고, 그들을 관리·통제하는 왈패 무리가 존재했다"는 자막이 나온다.
이 왈패들의 존립기반은 주먹과 체력이다. 이들은 일반인들에게도 폭력을 쓰고, 자기들끼리도 힘을 겨룬다. 고참일지라도 기운이 쇠해지면 서열이 밀린다. 제1회 초반에는 고참 조폭인 무덕(박지환 분)이 후배에게 얻어 터진 뒤로 후배를 깍뜻이 대하는 장면이 나온다.
이 왈패들은 기업형 조폭이다. 마포나루에서 화물 하역 등을 청부받은 뒤 노동자들에게 일당을 주고 일을 시킨다. 더러는 이런저런 핑계를 대며 일당을 떼먹는다. 이들의 세계에 장시율(로운 분)이라는 의문의 노동자가 등장하면서 드라마 스토리가 전개된다.
조선시대 깡패나 조폭을 흔히 왈패(曰牌)나 왈자(曰者)로 지칭한다. 그런데 이 글자들은 그들의 폭력성과 어울리지 않는다. '공자 왈', '맹자 왈'에서도 느껴지듯이, 이런 글자는 말하는 일을 직업으로 하는 사람들에게나 어울릴 법하다.
광해군의 최측근이자 당대의 석학인 어우당 유몽인이 쓴 <어우야담>에 왈자의 어원에 관한 설명이 있다. 유몽인은 "장안 사람들이 화류계의 협객이라고 칭하는 사람들은 왈자라고 한다"라면서 "왈자라고 하는 것은 이러쿵저러쿵 하는 것을 가리킨다"고 설명했다.
초기의 왈패는 일종의 협객이었다. 개중에는 무사도 있었지만, 힘자랑이 그들의 주된 특징은 아니었다. 대중의 눈에는 그들이 이런저런 말들을 하면서 살아가는 모습이 인상적이었다. 그래서 왈자로 불렸다는 게 유몽인의 설명이다.
정치인은 아나운서나 강사는 아니지만, TV 뉴스에 등장하는 정치인들은 항상 말을 하고 있다. 뉴스 화면을 통해서만 정치인을 접하는 사람의 시각에는 그들이 말로 먹고 사는 사람들로 비칠 수도 있다.
왈패의 진짜 정체성
협객이 왈자로 불린 이유에 관한 유몽인의 설명에도 그와 비슷한 맥락이 있다. 협객들은 직접적으로 산업생산을 담당하지 않는데도 생계 걱정을 하지 않는 것처럼 비쳐졌다. 또 먹고 사는 일에 필수적이지 않는 이런저런 말들을 대중 앞에서 했다. 그런 모습이 대중들에게 인상적으로 비쳐졌던 모양이다.
유몽인은 광해군이 실각한 1623년에 64세 나이로 세상을 떠났다. 조선왕조가 전기에서 후기로 접어드는 시기에 살았던 유몽인이 보고 들은 바에 따르면, 왈자는 주먹보다는 입을 쓰는 사람들이었다.
그런 왈패의 대표적 사례로 유몽인은 안세헌(安世憲)을 지목했다. 안세헌은 다소 괴짜 같은 유학자였다. 서원이나 향교가 아닌 산사의 불탑(佛榻) 위에서 다리를 쭉 뻗은 채로 선비들에게 왈자의 도를 강의했다. 불상 앞의 평상 위에서 그런 자세로 강의했던 것이다. 선비들은 부처님이 아닌 안세현에게 절한 뒤에 수업을 들었다.