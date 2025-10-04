'탁류'가 그린 왈패가 조폭? 실제 역사에선 낭만꾼이었다

디즈니 플러스

큰사진보기 ▲드라마 <탁류>의 한 장면. 디즈니+

드라마 <탁류>의 왈패들은 생의 막다른 길목으로 내몰린 인생들이다. 하지만 조선 후기까지도 왈패의 평균적인 이미지는 그렇지 않았다. 고려대 한국학연구소가 발행한 <한국학연구> 2005년 제22호에 실린 이태화의 '조선 후기 왈자집단의 구성과 성격'은 "왈자집단은 비교적 상층에 속하는 무반 관리에서부터 시정의 상인들에 이르기까지 매우 다양한 부류의 사람들로 구성"됐다고 말한다. 그러면서 이렇게 설명한다.

"왈자는 문화·예술이 번성하던 조선 후기 시정의 풍속을 매우 잘 보여주는 흥미로운 집단이다. 왈자라는 명칭은 당시의 중간계층을 곧장 이르는 것이 아니며, 특정한 직업이나 계층의 부류를 일컫는 말도 아니다. 다양한 계층의 시정인들이 일정한 공통적 성향을 바탕으로 형성한 집단이며, 왈자라는 말은 바로 그 공통성을 상징하는 용어라 할 수 있다.



왈자는 궁궐이 있으며 물산의 유통이 활발했던 서울 지역에서 특히 왕성하였던 집단이라 할 수 있다. 권력에 밀착되어 상당한 위세를 부릴 수 있었던 사회적 위치나, 다양한 직책에 있었음에도 자주 무리를 이루어 놀음판 즐기기를 가능케 하였던 경제적 기반은 왈자집단의 전반적 성격을 고찰함에 있어서 매우 중요한 참조가 된다."

조선 후기까지도 왈패나 왈자는 어느 정도는 낭만적인 집단이었다. 폭력을 행사할 때도 있지만, 유흥과 여가를 많이 즐겼다. 그래서 조선 후기의 문화 발달에는 이들의 역할도 적지 않았다.



일부 왈패들에게서 나타난 폭력성만을 전문적으로 보유한 집단은 검계로 많이 불렸다. 조선시대판 조폭인 이 사람들에 관한 설명은 조선 후기 학자인 이규상의 <장대장전(張大將傳)>에서 확인할 수 있다. 위 논문에 따르면, <장대장전>은 이렇게 설명했다.

"서울에는 오랫동안 무뢰한 이들의 모임이 있었으니, 검계라 하였다. '계'란 우리나라에서 사람들의 모임을 이르는 말이다. 검계 사람들은 옷을 벗어 칼에 배인 흔적이 없으면 받아들이지 않는다. 낮에는 잠을 자고 밤에 돌아다니는데, 속에는 비단옷을 입고 겉에는 낡은 옷을 입는다. 맑은 날에는 나막신을 신고 비오는 날에는 가죽신을 신는다. 위에 구멍을 뚫은 삿갓을 눌러쓰고 그 구멍으로 사람을 내려다본다.



혹은 칭하기를 왈자라고 하며, 도박장과 창가에 두루 종적이 미친다. 쓰는 재물은 모두 사람을 죽이고 빼앗은 것이다. 양가의 여자들이 많이 겁간을 당하지만, 대부분이 호가(豪家)의 자식들이라 오랫동안 제압할 수 없었다."

위 설명은 검계가 오늘날의 조폭과 흡사했음을 알려준다. 다른 점이 있다면, 힘 있는 집안의 자제인 경우가 많았다는 점 등이다. 집안이 유복한데도 사람을 죽이고 물건을 강탈하는 사람들이 많이 포함돼 있었던 것이다.



<탁류>는 조선 전기를 배경으로 한다. 대규모 상단 경영자의 딸인 최은(신예은 분)은 제1회 방영분에서 귀부인들에게 진귀한 상품을 소개하면서 "이번에 명나라 사신단이 내놓은 이 물건을"이라고 말한다. 명나라가 멸망한 1644년 이전이 이 드라마의 시대적 배경이다.



그래서 이 시기의 왈패는 유몽인이 말한 왈패에 가까웠다. 안세현처럼 주먹이나 칼이 아닌 입을 쓰는 사람들이 당대의 평균적인 왈패였다. <탁류>에서처럼 이 시기의 왈패가 험악한 집단이었지만, <어우야담>에 그런 설명이 나오지 않았을 것이다.



