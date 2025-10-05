'고교생'이 한국 양궁 정상 섰다... 컴파운드 박리예 정몽구배 우승

박장식

현대자동차 정몽구배 한국양궁대회 2025 남자 컴파운드 우승을 차지한 양재원.남자부 우승을 거둔 양재원은 "2018년 이후 대회에서 개인전 1등을 해본 적이 없던 것으로 기억하는데, 오래간만에 우승해서 기분이 좋다. 대회를 잘 치러주셨고, 관중들도 많이 와주셔서 떨리면서도 기분이 좋았다"라며, "종호 형과 결승 경기를 할 때, 비가 와서 못 쏜다거나 하는 점은 생각하지 않았다. 오히려 비가 와서 나에게 더 기회가 되지 않았나 싶었다"고 우승 소감을 전했다.이어 양재원은 "국가대표 선발전을 더 잘 해나가면서, 아시안 게임이나 세계선수권, 올림픽까지 내가 나갈 수 있다면 좋지 않을까 싶다. 열심히 하고 싶다"며, "특히 컴파운드 종목이 올림픽 종목에 들어간다고 했을 때 꿈 같은 이야기라고 생각했다. 올림픽 종목이 됨으로서 컴파운드도 '붐'이 일지 않을까 싶었다. 실제로 학생 선수들도 올림픽 채택 이후 컴파운드를 많이 하려고 한다"고 말했다.컴파운드 종목의 올림픽 입성 소식을 들었을 때 가장 그 소식을 좋아했던 선수로 김종호·최용희 등 두 '에이스'를 꼽았던 양재원. 양재원은 "훈련도 가장 함께 많이 했고 좋은 선수들이다. 좋아하는 형들이지만, 대표팀 입성을 위해서는 '경쟁 상대'이니 당당하게, 점수로서 경쟁하겠다"고 각오했다.'고교생 신화'를 쓴 박리예 역시 "오늘따라 컨디션도 괜찮았고, 느낌도 좋았어서 잘 쏜 것 같다. 평소에 훈련량을 믿은 덕분에 잘 한 것 같다"고 우승 소감을 전했다. 특히 '디펜딩 챔피언' 오유현과의 승부에 대해서는 "상대 점수에 신경쓰는 편이 아니었는데, 내 것만 하고 열심히 하니까 이겨서 좋았다"고 돌아봤다.결승전에서 압도적인 기량을 선보였던 박리예. 비결을 묻자 박리예는 "8강전에서 끝까지 지키면서 쏘지 못한 것이 너무 아쉬웠다. 그 부분을 조금 더 신경쓰면서 쏜 덕분에 좋은 결과가 나왔다"며 담담하게 말했다."리커브 할 때 슬럼프가 왔어서 2년 전에 컴파운드로 전향했는데, 잘 맞는 선택이었다"는 박리예. 그는 "좋은 결과로 1등을 한 만큼, 국가대표 선발전도 잘 준비해서 국가대표가 되는 것이 목표다. 열심히 노력해서 올림픽까지 가고 싶다"라며 당찬 목표도 드러냈다.이번 대회 1위 상금은 1억 원에 육박한다. 큰 상금을 품에 안게 된 만큼, 어디에 쓸 지도 정했을까. 박리예는 "상금을 생각해보지는 않았다. 부모님께 드리고 싶고, 남은 돈을 올해 수능 끝나고 친구들과 놀 때 쓰려고 한다"며 웃었다.