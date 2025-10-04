부산영화제가 주목한 넷플릭스 영화, 이제까지와는 달랐다

한국을 넘어 아시아 영화 제일의 축제라 꼽히는 부산국제영화제다. 부국제 수많은 여러 섹션 가운데서도 각별한 관심을 받는 섹션이 몇 있다. 혹자는 올해 처음으로 선보인 경쟁부문이라 말하고, 또 누구는 영화제의 얼굴과 지향을 내보이는 개막작과 폐막작이 제일이라 한다. 그러나 관객은 거짓말을 하지 않으니, 영화제 모든 섹션 가운데서 가장 예매경쟁이 치열한 부문이야말로 가장 뜨거운 섹션이라고 하는 것이다. 매년 가장 많은 관심이 쏠리는 섹션, 그건 누가 뭐래도 갈라 프레젠테이션(Gala Presentation)의 차지가 되고는 한다.
부국제 갈라 프레젠테이션, 그는 동시대 거장들의 신작과 영화제가 꼽은 화제작을 상영하는 섹션이다. 감독과 배우가 직접 초청에 응해 관객과 만남을 가질 만큼 부국제가 각별히 신경 쓰는 주요 부문이라 할 만하다. 올해 갈라 프레젠테이션을 채운 작품은 모두 네 편으로, 기예르모 델 토로의 <프랑켄슈타인>, 자파르 파나히의 <그저 사고였을 뿐>, 이상일의 <국보> 등 전 세계 영화계에서 손꼽히는 화제작들이 자리를 채웠다.
그리고 이들과 어깨를 나란히 하는 마지막 한 편이 한국 중견감독 변성현의 넷플릭스 영화 <굿뉴스>가 되겠다. 지난해 졸작이란 평가를 무릅쓰고 넷플릭스 오리지널 영화 <전,란>을 개막작으로 선정한 부국제가 올해 또한 넷플릭스와의 우호적 관계를 과시하는 듯하다.