부산영화제가 주목한 넷플릭스 영화, 이제까지와는 달랐다

부산국제영화제

스틸컷제30회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 상영작 <굿뉴스>는 넷플릭스가 한국 영화계에서 차지하는 지위를 적나라하게 보여준다. 2010년 작품활동을 시작한 변성현은 2017년 <불한당: 나쁜 놈들의 세상>으로 2010년대 등장한 한국 영화계의 드문 작가란 평가를 받은 감독이다. 이후 <킹메이커>로 무너져가던 한국영화계에서 몇 안 되는 볼 만한 작품을 만들어내더니 그대로 넷플릭스의 부름을 받아 한국 넷플릭스 영화 가운데 흥행 6위에 올라 있는 <길복순>을 찍어냈다. 전작들에 비해 작품성이 떨어진단 평가를 받았음에도 <길복순>은 최근 같은 세계관을 가진 <사마귀>가 나오는 등 장기 프로젝트로 전환될 가능성을 내다본다. 그는 그대로 원작의 감독이자 신작 작가인 변성현의 가치를 입증한다. 그가 <길복순> 이후 내디딘 걸음, <굿뉴스>는 그대로 이름 있는 한국영화 감독 중에서도 변성현과 손잡은 넷플릭스의 선택의 현재를 보여준다.흥행에 성공했을지 몰라도 작품성에선 혹평을 면치 못했던 넷플릭스 오리지널 영화들이다. 역대 흥행 1위인 <황야>부터, <#살아있다>, <발레리나>, <무도실무관>, <카터>, <길복순>, <정이>, <승리호>, <전,란> 등으로 이어지는 넷플릭스 역대 흥행작 목록은 범작이란 평가만 받아도 다행이라 할 만큼 하나 같이 민망한 수준을 내보인다. 이들의 이름 뒤에 등장한 작품이 바로 <굿뉴스>다. 공공연히 작품성 논란을 딛고 일어나야만 다음을 바라볼 수 있으리라던 넷플릭스 오리지널 영화가 드디어 작품이라 부를 만한 작품을 만났음을 알도록 한다.주연은 모두 셋으로 추릴 수 있다. <불한당: 나쁜 놈들의 세상>, <킹메이커>, <길복순>까지 변성현과 합을 맞춰온 설경구에 더하여, 작지만 매력적인 영화들에서 존재감을 분명히 한 젊은 배우 홍경, 그리고 적어도 한국에서만큼은 그 스타일이 독보적인 류승범까지. 하나하나 매력적인 배우들을 기용해 전에 본 적 없는 조화를 시험한다. 이야기는 1970년대로, 박정희 독재정권 시기 있었던 실화, 이른바 '요도호 사건'을 배경으로 한다. 일본항공 351편 항공기가 일본 내 공산주의 게릴라 집단에게 납치돼 북한으로 향하던 중 서울을 평양이라 속인 한국 측의 기지로 김포공항에 착륙해 승객들을 석방한 실화를 소재로써 활용했다.