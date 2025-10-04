UFC 챔피언 노릴 마지막 기회... "승리해서 한국음식 실컷 먹을 것"

▲
칼릴 라운트리 주니어(사진 왼쪽)는 전사의 심장을 타고났다는 평가를 받고 있다.UFC 제공
"많은 훈련량을 몸이 기억해"
- 이렇게 인터뷰를 하게 되어서 반갑다,
"안녕하세요(한국말로). 나도 반갑다."
- 인터뷰 첫마디를 한국어로 하니까 더 친근한 느낌이다. 실제 생활에서도 한국어를 종종 쓰는 것으로 알고 있다.
"맞다. 한국이라는 나라는 나에게 나름 특별한 의미로 다가온다. 아내가 한국계이기 때문이다. 솔직히 한국어를 잘 하지는 못한다. 다만 뭐랄까… 질문처럼 친근하다고 하는게 더 맞을 듯 싶다. 예를 들면 한국어로 의사소통을 유창하게 하지는 못하지만 생활하다보면 순간순간 특정 단어나 감탄사같은게 나온다. 아이쿠! 이런… 같은? 훈련하다가 힘들거나 화가 났을때는 나도 모르게 한국어로 욕을 중얼거린다.(웃음)
- 유리 프로하스카와의 경기 오퍼를 받고 어떤 생각이 들었나?
"분명 좋은 소식이었다. 무슨 말이 필요하겠는가. 이건 정말 좋은 시합이다. 이번에 이긴다면 내가 다시 한번 타이틀 도전자 후보가 될 거라고 생각한다. 무슨 일이든 마찬가지겠지만 기회는 쉽게 오지 않는다. 올 때 잡아야 한다. 나는 자신 있다."
- 프로하스카란 파이터에 대해 어떻게 생각하나?
"난 복잡하게 생각하는 것을 싫어한다. 프로하스카? 그 또한 정상급 선수다. 그것뿐이다. 진짜 중요한 것은 옥타곤 위에 올라서 내가 어떤 경기력을 보여주느냐다. 많은 훈련을 했다. 그만큼 경기를 가지게 되면 머리보다 내 몸이 먼저 반응해서 승리를 가져다 줄 것으로 믿고 있다. 그게 파이터다."
- 프로하스카는 파워가 강하고, 체력도 뛰어나지만 종종 타격 방어가 취약한 모습을 보인다. 당신이 그 점을 파고들어 공략할 수 있을 거라 생각하는가?
"물론이다. 가능하다고 생각한다. 그게 내 계획이다. 내 타격은 조그만 빈틈만 보이면 사이를 뚫고 들어가 상대를 옥타곤 바닥에 눕힐수 있다. 늘 그래왔다. 프로하스카도 다르지 않을 것이다."
- 지난주 카를로스 울버그가 도미닉 레예스에게 멋진 KO승을 거뒀다. 이번에 당신이 이기면 레예스를 제치고 타이틀샷을 받을 수 있다고 생각하나?
"물론 가능하다. 하지만 그러기 위해서는 내가 정말 멋진 모습을 보여줘야 한다. 타이틀 전을 치르기 위해서는 임팩트도 중요하기 때문이다. 난 임팩트 강한 경기를 자주 펼쳐왔고 상대가 프로하스카라해도 예외는 없다. 타이틀에 도전할 자격이 있다는 것을 보여주겠다."
- 이번 경기는 어떻게 예상하나?
"그는 정상급 선수기 때문에 지배하기 쉽지 않은 경기가 될 거다. 그 너머로는 예상하지 않는다. 그저 준비해서 경기에 임할 뿐이다. 훈련량을 몸이 기억하는 가운데 승리에 대한 나의 열정을 믿는다."
- 챔피언이었던 알렉스 페레이라에게 도전한 바 있다. 그가 파이터로서 특별한 점은 무엇이라고 생각하나?
"한동안 이 체급을 지배했고 지금도 여전히 정상권에서 활약하고 있는 선수다. 그 자체로도 특별한 선수라고 할수 있다. 일단 가장 무서운 무기는 경험이라고 생각한다. 종합 이전에 킥복싱 무대에서 경쟁했고 입식, 종합 모두에서 타이틀전을 경험했다. 이 정도의 경험을 가지고있는 선수는 극소수다. 그게 파이터로서 큰 차이를 만든다는 게 내 생각이다."
- 이번에 마고메드 안칼라예프와 알렉스 페레이라와의 경기에서 승자는 누가 될 거라고 예상하나?
"잘 모르겠다. 너무 어렵다. 생각해보려고 했지만 누가 이길지 아직 답이 나오지 않았다. 그만큼 둘 다 강하기 때문이다. 누가 자신의 영역에서 더 많은 싸움을 할 수 있는지가 키포인트가 아닐까 싶다. 너무 당연하겠지만 그래플링 싸움이 지속되면 안칼라예프, 타격전 양상으로 흘러가면 페레이라일 듯 싶다."