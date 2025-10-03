NC의 가을야구 티켓, 이 에이스에게 달렸다

NC다이노스

3일 SSG전 선발로 나서는 라일리 톰슨NC에게 남은 경기는 딱 1경기. 홈인 창원에서 SSG를 상대한다.이 경기에서 만일 승리를 거둔다면 kt 결과에 상관 없이 자력으로 5위 자리를 확보하게 된다. 비기거나 패할 경우, kt의 결과에 따라 달라진다. 이러한 상황에서 선발의 역할이 어느 때보다 중요할 수밖에 없다. 3일 SSG전 선발 중책을 맡은 투수는 외국인 에이스 라일리 톰슨이다.라일리는 이번 시즌 29경기 나와 16승 7패 평균자책점 3.51을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 9월 26일 두산전에서 5이닝 무실점으로 호투하며 승리투수가 된 바 있다.이번 시즌 SSG 상대로는 3경기 나와 2승 무패 평균자책점 2.45로 킬러의 위력을 과시했다. 3경기 성적도 6이닝 2실점(2자책), 6.1이닝 2실점(2자책), 6이닝 1실점(1자책)으로 모두 QS 투구를 선보였다.NC에게 호재가 있다면, SSG의 현재 전력이 대부분 1군이 아니라는 점이다. 지난 9월 30일에 SSG가 3위 자리를 확보하면서 지난 1일부터는 어린 선수들에게 기회를 주고 있다. 문제는 이 어린 선수들도 주전 못지 않을 정도로 강하다는 점이다. 특히 1일 한화전에선 6vs.5로 끝내기 승을 거두면서 한화의 발목을 잡게 만든 이력도 있다. 라일리 입장에서는 절대 방심할 수 없는 상황이다.