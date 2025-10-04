사이트 전체보기
감옥에서 황금종려상까지, 이 감독이 증명한 저항의 완성

[리뷰] 영화 <그저 사고였을 뿐>

김건의(seolkimnerdy)
25.10.04 10:34최종업데이트25.10.04 10:34
*영화의 스포일러가 일부 포함되어 있습니다.

자파르 파나히는 <그저 사고였을 뿐>으로 78회 칸 영화제에서 황금종려상을 수상했다. 하지만 이 영화를 단지 영화제 수상작으로 봐서는 안 될 것이다. 그는 15년간 이란 정부로부터 자유를 억압받아 강요된 메타픽션의 족쇄에서 드디어 벗어났다. 그리고 전통적 극영화로 회귀했다는 형식적 변화와 함께, 이번 영화로 은은한 휴머니스트에서 노골적인 저항자로 변모했다. 2023년 2월 이란 정부로부터 석방 이후 처음 만든 이 영화는 자파르 파나히 감독이 영화로서 표출하고 싶은 지향점에 도달한 것 같다. 또한 그의 30년 경력이 수렴하는 지점이기도 하다.

<그저 사고였을 뿐> 스틸.
<그저 사고였을 뿐> 스틸.

영화에서 밤길을 달리던 에그발의 차가 개를 친다. 카메라는 그의 얼굴에 고정된 채, 그가 뒤로 걸어가 시체를 치우는 모습을 빨간 후미등 불빛으로만 비춘다. 보이지 않는 것과 알 수 없는 것이 이 영화의 출발점이다. 사고로 망가진 차를 끌고 정비소에 들어선 에그발은 자신을 기다리는 것이 차 수리가 아니라 복수임을 아직 모른다. 정비공 바히드가 천장 위 사무실에서 듣는 것은 엔진 소리가 아니라 삐걱거리는 의족 소리다. 눈을 가린 채 고문당하던 시절, 귀로만 기억한 그 소리다. 자파르 파나히 감독 자신이 첫 번째 수감 시절 홀로 독방에 갇혀 청각에만 의존했던 경험을 반영한 이 씬은 바히드의 확신이 되고 그 확신이 영화의 동력으로 작용한다.

밴 안에서 펼쳐지는 법정

바히드는 에그발을 납치해 사막으로 데려간다. 황량한 벌판에 무덤을 파고 그를 묻으려는 순간 그의 의심이 고개를 들고 묻는다. 만약 다른 사람이라면? 이러한 불확실성은 우연이 아니다. 자파르 파나히 감독은 자신이 정부로부터 두번째로 수감되어 300명의 죄수와 함께 지내며 목격한 것은 피해자들 사이에서 벌어지는 분열이었다. 모두 안대로 눈을 가린 채 고문당했기 때문에 누구도 가해자의 얼굴을 확실히 알지 못했다. 권위주의 체제가 의도적으로 만들어낸 불확실성은 피해자들을 영원한 의심 속에 가둔다. 감독은 자신의 고통 속에 새겨진 경험을 영화의 사건 중 일부로 치환한 것이다.

바히드는 다른 생존자들을 찾아 나선다. 결혼식 사진사 시바, 신부 골리, 신랑, 그리고 과격한 노동자 하미드까지. 이들은 좁은 밴 안에 에그발과 함께 갇히고, 사적 복수는 집단적 재판으로 변모한다. 밴 안의 장면들은 파나히 감독이 오랜만에 보여주는 연극적인 앙상블이다. <이것은 영화가 아니다>나 <택시>, <노 베어스>에서 감독 자신이 카메라 앞에 서야 했던 제약에서 벗어나고 나서야 그는 배우들에게 카메라 앞 무대를 온전히 내어준다.

롱테이크와 와이드 프레이밍으로 포착된 밴 안의 풍경은 긴장과 희극이 교차한다. 웨딩드레스를 입은 골리가 밴을 미는 장면, 임신한 에그발의 아내를 병원으로 데려가는 장면, 바히드가 케이크를 사러 가는 장면. 이 모든 장면에서 파나히 감독은 마치 베케트의 <고도를 기다리며>에 비유한다. 다만 밴 안에서 기다리는 것은 구원이 아니라 불확실 뿐이다. 각 생존자는 에그발을 확인하려 하지만 단언할 수 없고, 이 불확실성 속에서 인간성과 복수심이 충돌한다.

<그저 사고였을 뿐>스틸.
<그저 사고였을 뿐>스틸.

불확실성의 윤리

파나히 감독은 평생 비전문 배우와 작업해왔다. <하얀 풍선>의 일곱 살 소녀부터 <오프사이드>의 축구광 여대생들까지 그의 작업방식은 동일했다. <그저 사고였을 뿐>의 주연 바히드 모바세리는 TV 프로그래머이자 파트타임 택시기사다. 시바 역의 마리암 아프샤리는 실제 카라테 심판이다. 이들은 연기 경험이 없지만 감독의 연출 아래 인물이 갖고 있는 트라우마의 무게를 온몸으로 전달한다.

특히 마지막 20분, 밴에서 내려 에그발을 나무에 묶는 장면은 롱테이크로 촬영된다. 카메라가 응시하는 인간은 부인하고 논쟁하다가 절규하며 생명을 애원한다. 카메라는 멈추지 않는다. 관객은 이 광경을 바라볼 수밖에 없고 이 고통스러운 심문의 증인이 될 수밖에 없다. 이 장면이 충격적인 것은 밝혀지는 반전때문만이 아니다. 영화는 에그발이 진짜 논쟁적인 인물인지를 끝까지 밝히지 않는다.

영화는 그것을 중요하게 여기지 않는다. 파나히 감독이 실제로 감옥에서 들은 파편적인 이야기들을 이야기라는 구심점으로 한데 모은 이 영화는 임금 체불로 항의하다 붙잡힌 노동자, 히잡을 제대로 쓰지 않아 고문을 당한 여성들의 사연으로부터 비롯됐다. 이들의 고통은 비단 개인의 것이 아니라 체제의 폭력이 빚어낸 집단적 트라우마다. 다만 우리는 그것을 눈으로 응시하지 못하고 추측만 할 수 있다. 이러한 불확실성에서 집단적 윤리는 이들을 어떻게 대할 수 있을까. <단지 사고였을 뿐>은 그러한 불확실성 자체이며, 지속적으로 관객에게 질문을 던진다.

메타픽션을 넘어 현실의 부조리에 저항하기

<노 베어스>에서 파나히 감독은 국경 마을에서 영화를 원격으로 만들며 영화 만들기의 윤리를 고민했다. 카메라가 현실에 개입하는 순간 감독은 공모자가 된다. 그 영화에서 파나히는 자신을 영화 안에 넣으면서 자신의 무력함을 인정했다. 하지만 <그저 사고였을 뿐>은 다르다. 감독은 카메라 뒤로 물러나서 그가 만난 사람들을 전면에 내세운다. 이것은 자신의 전작에 대한 성찰 혹은 개선이 아닌, 그가 겪고 들은 사람들의 복수와 정의에 대한 직접적인 질문이다. 히잡을 쓰지 않은 여성들이 화면에 등장하는 것도 이란에서는 쉬이 볼 수 없는 선택이며, 이러한 선택은 정부를 향한 일종의 저항이다. Woman, Life, Freedom 운동 이후 급변한 이란 사회를 반영한 결과인 것이다. 이렇게 파나히 감독은 자신의 영화 연출 형식 자체를 저항의 도구로 활용한다.

이 영화를 24시간 내러티브로 구성한 것은 긴장감을 위한 선택이기도 하지만 실존적인 결정의 시간을 압축하기 위함이다. 밤에 시작해 다음 밤에 끝나는 영화는 다섯 명의 생존자의 과거와 미래 사이에서 지속적으로 흔들리게 만든다. 인물의 과거를 묘사하기 위한 플래시백은 없다. 고문의 기억은 대사로만 전달되고 카메라는 현재의 얼굴만 응시한다. 103분의 러닝타임 동안 영화는 한 순간도 긴장을 놓지 않으며 어두운 코미디에서 순수한 공포로 이동하고, 끝내 다시 연민으로 움직인다.

<그저 사고였을 뿐> 스틸.
<그저 사고였을 뿐> 스틸.

<그저 사고였을 뿐>을 자파르 파나히 감독의 영화 경력을 완성하는 작품처럼 보인다. <하얀 풍선>과 <거울>의 휴머니즘, <써클>과 <붉은 황금>의 정치적 각성, <이것은 영화가 아니다>부터 <노 베어스>까지의 메타적 저항이 모두 이 영화로 수렴한다. 동시에 그의 새로운 영화세계의 시작이기도 하다. 드디어 메타픽션의 굴레에서 벗어나 순수한 극영화로 돌아온 파나히는 이제 더 직접적으로 말할 수 있는 입장에 섰다. 3대 영화제에서 모두 최고상을 수상한 네 번째 감독이 되었음에도 그는 여전히 이란 정부의 허가 없이 비밀리에 영화를 촬영해야 한다. 석방되었지만 자유롭지 않다. 그럼에도 그는 멈추지 않는다. '억압받는 예술가는 어떻게 강해지는가'에 대한 질문에 그는 영화로 답했다.

자파르 파나히 감독이 감옥에서 만난 사람들의 이야기를 영화로 만든 것은 그들의 고통을 기록하기 위함이지만, 미래를 상상하기 위함이기도 하다. 영화의 마지막, 우리가 듣는 것은 또 다른 삐걱거리는 소리다. 사람들의 트라우마는 끝나지 않았고 복수는 완결되지 않았다. 하지만 카메라는 여전히 멈추지 않고, 영화는 여전히 만들어진다. 그렇게 자파르 파나히는 멈추지 않고 정치적 진술을 계속함으로서 부조리한 권력을 향한 저항을 멈추지 않는다. 그것이 자파르 파나히라는 한 인간이 영화로 30년간 증명해 온 유일한 진실이다.



그저사고였을뿐 자파르파나히 영화 리뷰 이란

