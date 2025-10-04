감옥에서 황금종려상까지, 이 감독이 증명한 저항의 완성

그린나래미디어(주)

<그저 사고였을 뿐>스틸.파나히 감독은 평생 비전문 배우와 작업해왔다. <하얀 풍선>의 일곱 살 소녀부터 <오프사이드>의 축구광 여대생들까지 그의 작업방식은 동일했다. <그저 사고였을 뿐>의 주연 바히드 모바세리는 TV 프로그래머이자 파트타임 택시기사다. 시바 역의 마리암 아프샤리는 실제 카라테 심판이다. 이들은 연기 경험이 없지만 감독의 연출 아래 인물이 갖고 있는 트라우마의 무게를 온몸으로 전달한다.특히 마지막 20분, 밴에서 내려 에그발을 나무에 묶는 장면은 롱테이크로 촬영된다. 카메라가 응시하는 인간은 부인하고 논쟁하다가 절규하며 생명을 애원한다. 카메라는 멈추지 않는다. 관객은 이 광경을 바라볼 수밖에 없고 이 고통스러운 심문의 증인이 될 수밖에 없다. 이 장면이 충격적인 것은 밝혀지는 반전때문만이 아니다. 영화는 에그발이 진짜 논쟁적인 인물인지를 끝까지 밝히지 않는다.영화는 그것을 중요하게 여기지 않는다. 파나히 감독이 실제로 감옥에서 들은 파편적인 이야기들을 이야기라는 구심점으로 한데 모은 이 영화는 임금 체불로 항의하다 붙잡힌 노동자, 히잡을 제대로 쓰지 않아 고문을 당한 여성들의 사연으로부터 비롯됐다. 이들의 고통은 비단 개인의 것이 아니라 체제의 폭력이 빚어낸 집단적 트라우마다. 다만 우리는 그것을 눈으로 응시하지 못하고 추측만 할 수 있다. 이러한 불확실성에서 집단적 윤리는 이들을 어떻게 대할 수 있을까. <단지 사고였을 뿐>은 그러한 불확실성 자체이며, 지속적으로 관객에게 질문을 던진다.<노 베어스>에서 파나히 감독은 국경 마을에서 영화를 원격으로 만들며 영화 만들기의 윤리를 고민했다. 카메라가 현실에 개입하는 순간 감독은 공모자가 된다. 그 영화에서 파나히는 자신을 영화 안에 넣으면서 자신의 무력함을 인정했다. 하지만 <그저 사고였을 뿐>은 다르다. 감독은 카메라 뒤로 물러나서 그가 만난 사람들을 전면에 내세운다. 이것은 자신의 전작에 대한 성찰 혹은 개선이 아닌, 그가 겪고 들은 사람들의 복수와 정의에 대한 직접적인 질문이다. 히잡을 쓰지 않은 여성들이 화면에 등장하는 것도 이란에서는 쉬이 볼 수 없는 선택이며, 이러한 선택은 정부를 향한 일종의 저항이다. Woman, Life, Freedom 운동 이후 급변한 이란 사회를 반영한 결과인 것이다. 이렇게 파나히 감독은 자신의 영화 연출 형식 자체를 저항의 도구로 활용한다.이 영화를 24시간 내러티브로 구성한 것은 긴장감을 위한 선택이기도 하지만 실존적인 결정의 시간을 압축하기 위함이다. 밤에 시작해 다음 밤에 끝나는 영화는 다섯 명의 생존자의 과거와 미래 사이에서 지속적으로 흔들리게 만든다. 인물의 과거를 묘사하기 위한 플래시백은 없다. 고문의 기억은 대사로만 전달되고 카메라는 현재의 얼굴만 응시한다. 103분의 러닝타임 동안 영화는 한 순간도 긴장을 놓지 않으며 어두운 코미디에서 순수한 공포로 이동하고, 끝내 다시 연민으로 움직인다.