세상 뒤흔든 '셰익스피어 위작 사건'... 뮤지컬에선 이렇게 다뤘다

18세기 런던에서 이전까지 공개된 바 없는 셰익스피어의 유물들이 무더기로 공개되며 문학계와 사교계를 발칵 뒤집어놓는 일이 발생한다. 러브레터, 차용증, 그리고 새로운 희곡까지 공개된 것. 그 중심에는 '윌리엄 헨리 아일랜드'와 그의 아버지 '윌리엄 사무엘 아일랜드'가 있었다. 헨리가 발견에 앞장서고, 사무엘이 이에 동조하며 사건의 스케일은 눈덩이처럼 불어났다.
하지만 헨리와 사무엘은 훗날 법정에 서게 된다. 셰익스피어의 유물들을 위조해 공개했다는 혐의로 말이다. 훗날 헨리는 고백록을 통해 자신이 셰익스피어의 필체를 따라 베끼고 문서를 만들어 유물들을 위조했으며, 아버지 사무엘로부터 인정을 받자 위조를 멈추지 않고 이어갔다고 밝혔다. 하지만 사무엘은 아들의 위조 사실을 인정하지 않고 죽는 순간까지 셰익스피어의 유물을 진짜라고 주장했다. 이른바 '셰익스피어 위작 사건'이라고 불리는 실제 이야기다.
뮤지컬 <윌리엄과 윌리엄의 윌리엄들>은 바로 이 '셰익스피어 위작 사건'을 모티브로 만들어진 창작물로, 2023년 초연에 이어 올해 재연으로 관객과 만나고 있다. 사무엘과 헨리 부자를 다시 법정에 불러 세워 사건을 추적하고, 재판 이후의 이야기까지 상상력을 동원해 재구성한 작품이다. 헨리는 실제로 미지의 신사로부터 유물을 건네받았다고 거짓말을 한 바 있는데, 미지의 신사는 뮤지컬에서 'H씨'라는 이름으로 등장한다.