세상 뒤흔든 '셰익스피어 위작 사건'... 뮤지컬에선 이렇게 다뤘다

연극열전

뮤지컬 <윌리엄과 윌리엄의 윌리엄들> 공연 사진사소한 것도 사소하지 않게 만드는 이야기의 힘을 믿었던 헨리는 정작 아버지 사무엘로부터 인정받지 못했다. 그리 똑똑하지도, 무언가에 재능이 있다고 여겨지지도 않았고, 주변 사람도 그리 많지 않았다. 그러던 어느 날, 헨리가 무심코 베껴 쓴 셰익스피어의 소네트를 사무엘은 진짜 셰익스피어가 쓴 유물이라고 착각한다. 헨리는 그저 자신이 베껴 쓴 것에 불과하다고 말하려 하지만 크게 기뻐하며 자신을 인정하는 아버지 앞에서 진실을 말하지 못한다. 셰익스피어의 가짜 유물은 아주 작은 거짓말에서 시작되었다.사무엘은 인정받지 못한 작가다. 자신의 글에 문단은 혹평을 쏟아냈고, 문인 사회로부터도 무시당하기 일쑤였다. 하지만 셰익스피어의 유물을 세상에 내놓는 순간, 사무엘을 향한 시선을 달라진다. 혹평받던 작품은 칭송되기 시작하고, 문인들의 커뮤니티에서도 사무엘을 향한 러브콜이 이어진다. 이후 사무엘은 더 적극적으로 셰익스피어의 유물들을 공개한다.어떤 포장지로 둘러싸여 있는지가 중요한 세상이다. 사무엘의 글은 이전과 달라지지 않았지만, 사무엘이 셰익스피어의 유물들을 세상에 내놓은 인물이라는 이유만으로 사무엘의 글은 다른 평가를 받는다. 메신저의 이미지가 달라졌을 뿐인데, 메시지까지 다르게 보이는 착시가 세상을 뒤덮는다. 사무엘은 이런 착시의 수혜자이기도 하지만, 사무엘 역시 또 다른 착시를 겪는 사람 중 하나다.사무엘의 세계관에서 셰익스피어는 신성한 인물이다. 셰익스피어에게 평범하고 면모, 인간적인 추함은 존재할 수 없다. 뮤지컬에 등장하는 넘버의 가사에 따르면 사무엘에게 셰익스피어는 우아한 신사여야 하고, 예술의 수호자여야 하며, 성공회 신자여야 한다. 셰익스피어에게 다른 정체성은 허용되지 않는다. 다른 정체성이 허용된다면 사무엘의 세계관은 처참하게 무너질 터이다.이미지로 둘러싸인 세상에서는 진짜와 가짜의 경계가 모호해진다. 사람들이 이미지를 굳게 믿고 재생산할수록 이런 현상은 심화된다. <윌리엄과 윌리엄의 윌리엄들>은 이를 두고 "가짜가 진짜가 되고, 진짜가 가짜가 되는 세상"이라고 진단한다. 실제 진위 여부와는 무관하게 다수가 믿는다는 이유만으로 진실이 된다. 더 무서운 건 다수가 믿고 싶어하는 게 진실이 될 때다. 이때는 진실이 밝혀져도 외면 받거나 공격의 대상이 된다.재판에서 헨리는 진실을 고백한다. 하지만 사무엘은 헨리의 고백을 믿지 않는다. 뿐만 아니라 사람들도 헨리의 고백을 외면한다. 헨리는 추방 당하지만, 사무엘은 런던에 남아 셰익스피어의 가짜 유물들을 진짜라고 속이며 돈벌이를 이어간다. 역사는 정녕 반복되는 것이란 말인가, 셰익스피어 위작 사건이 벌어진 지 얼마 지나지 않아 나폴레옹, 잔다르크 등의 가짜 유물들이 세상에 공개되는 것까지 <윌리엄과 윌리엄의 윌리엄들>은 이야기한다.