'양궁' 정몽구배 리커브 우승한 임시현 "경솔했던 언행, 스스로 돌아봤다"

박장식

현대자동차 정몽구배 한국양궁대회 2025 남자 리커브 우승을 차지한 김종오 선수가 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다.대회가 끝난 후 만난 김종오는 "가장 큰 대회에서 우승할 수 있게 되어서 기쁘다. 지도해주시는 교수님들께서 뒤에서 응원해주시고 이끌어주셔서 감사하다. 최선을 다해서 앞으로도 더 좋은 결과를 낼 수 있도록 하겠다"며, "특히 시현 누나와 같이 우승하게 되어 행복하다"고 우승 소감을 말했다.이우석과의 결승전이 떨릴 법도 했을 터. 김종오는 "상대가 누구인지는 신경쓰지 않았다. 내 할 것만 자신있게 하고, 쏘려고 했던 것만 잘 하려고 하니 경기가 잘 풀렸다"며, "뒤에서 교수님이 자세 말씀해주신 것을 믿고, 자신 있게 끌고 온 덕분에 승리했던 것 같다"며 돌아봤다.본인의 우승을 예상했는지, 1억 원 가량의 상금은 어떻게 쓸 것인지 묻는 질문에 김종오는 "내가 우승할 것이라고 생각하지는 못하고 왔는데, 이렇게 우승하게 되어 기쁘다"며, "상금은 유용한 곳에 잘 사용하도록 하겠다"고 웃었다.임시현 역시 "이번 광주세계선수권에서 개인전 입상을 하지 못해 아쉬움이 크게 남았는데, 이렇게 양궁인들에게 가장 의미가 큰 대회에서 우승하게 되어서 더 기쁘고 뜻깊다"면서, "사실 컨디션이 좋지 않아서 이번 대회 우승을 기대하고 나오진 않았는데, 비가 와서 조준에 시간이 걸렸음에도 극복하는 모습을 잘 보여드린 것 같다"고 소감을 전했다.임시현은 지난 세계선수권이 끝난 이후 SNS를 통해 업로드한 글에서 정제되지 못한 표현으로 논란이 일기도 했다. 세계선수권을 앞두고 과거 발언에 대해 해명하는 과정에서 불필요한 사족을 덧붙인 탓에 해명 이후 도리어 구설수에 올랐다.임시현은 이를 언급하는 질문에 "내가 경솔하게 행동했던 것이 맞다. 논란 이후 반성했고, 겸손하게 내 위치에서 최선을 다하려고 노력하고 있다"며, "(논란이) 나를 돌아보는 계기가 되었다. 선수 생활에 하는 데 많은 교훈이 되었다"라며 사과의 뜻을 전했다.