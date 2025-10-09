BTS 앨범 만든 부부 디자이너, 음악 대신 뉴스 듣는 까닭

이정민

"(작업이) 너무 재밌었어요. 사실 전에 했던 앨범 디자인은 싱어송라이터가 대부분이었거든요. 이들은 자기 색과 목소리를 그대로 음악에 담고 표현하는 분들이죠. 물론 케이팝 신의 여러 아이돌도 정체성을 담아 앨범 디자인에 녹여야 해요. 다만 좀 더 '산업'적인 측면을 고려해야 하죠. 국내뿐 아니라 해외 팬도 고려해야 하고, 그룹별로 담아내고 싶어 하는 이미지가 명확하죠. 앨범양 등 물량과 규모도 어마어마하고요." (어지혜 대표)

"'BTS'의 책임감 있는 리더이자 그 자신이 또 한 명의 아티스트인 알엠이 어떻게 지난 시간을 돌아보며 미래를 그릴지 고민해 봤어요. 청춘은 완벽할 리 없으니 그걸 담아 표현하려고 블루프린트 방식을 선택했죠. 마침 색도 앨범 제목인 '남색'과 맞닿아 있잖아요. 그 작업을 할 땐 날이 좋으면 바로 뛰어나가 햇볕에 작업을 하고 들어왔어요. 알엠씨도 직접 이 작업을 해보고 싶다고 해서 오셨는데, 안타깝게도 해가 흐려서 하얗게 나와 아쉬웠지만 이 과정 자체가 저흰 다 너무 재밌었어요." (장준오 대표)

스팍스에디션 장준오, 어지혜 대표가 9월 30일 오전 서울 성북구 스팍스에디션 사무실에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다.스팍스에디션의 디자인은 케이팝에서 독특한 위치에 있다. 이들의 공동 작업이 시작된 건 케이팝이라는 단어도 없던 2009년 10cm를 통해서다. 당시 홍대 버스킹을 하던 10cm의 음악에 빠진 이들은 단순히 '팬심'으로 다가가 자신들을 "미술 하는 사람들"로 소개하며 같이 작업하고 싶다는 말을 건넸다. 그렇게 두 사람은 10cm의 공연포스터, 미니 앨범에 이어 장준오 대표의 조형작업을 담은 정규1집 앨범 디자인을 했다. 단골 카페서 노트북 1대를 함께 쓰며 머리를 맞대고 작업을 이어간 이들은 15년 전, '스팍스 에디션'을 창업했다.강산에, 장범준, 로꼬, 3호선 버터플라이 등의 음반과 공연 포스터 이미지 디자인 작업을 이어가던 두 사람은 예상치 못한 새로운 도전을 마주했다. 지난 2020년 이들의 작업을 눈여겨 보던 '하이브' 측에서 방탄소년단(BTS)의 앨범 '맵 오브 더 솔: 7(MAP OF THE SOUL:7)' 디자인을 의뢰한 것. 멤버 일곱 명의 7주년을 기념하는 의도를 담아달라는 요청에 먼저 시작한 건 각 멤버의 성격·특징 등 '사람 탐구'였다.멤버들은 성격도 말투도 특징도 지나온 삶의 여정도 다 달랐지만, 'BTS'라는 그룹 안에서 똘똘 뭉쳐있었다. '스팍스 에디션'은 멤버들의 삶을 '7'에 담아내기로 했다. 빛과 그림자, 개인의 특징이 어우러진 걸 일곱 가지 서체로 표현했고, 이를 겹쳐 쓴 '숫자 7'을 표지 정중앙에 담았다.전 세계 'BTS' 팬들에게 메일이 쏟아질 정도로 팬들의 반응은 즉각적이었다. 해당 앨범은 팬 뿐 아니라 'BTS'의 정체성을 잘 드러낸 앨범 디자인으로 평가받는다.이 작업은 알엠의 솔로 앨범인 'Indigo' 디자인으로 이어졌다. '청춘' 그리고 '20대의 기록' 등 몇 가지 키워드를 공유받은 후 '스팍스 에디션'은 이를 블루프린트(청사진)를 모티브로 풀어나가기로 했다. 이는 감광유제를 바른 종이에 도면을 포개고 햇볕에 말리는 걸 반복하는 방식인데, 복사기가 없던 시절 건축 설계 도면을 복사하는 기술에서 시작됐다. 이 작업을 반복하면 햇빛을 받은 부분은 파랗게 되고 햇볕이 닫지 않은 부분은 하얗게 변한다. 그렇게 종이는 얼룩덜룩해지는데 '스팍스 에디션'은 이를 정답도 오답도 없는 청춘의 빛깔로 해석했다.'스팍스 에디션'은 아이돌의 음악과 그룹의 정체성을 연결하는 과정 그리고 이를 시각적으로 표현하는 과정이 의미 있다고 봤다. 결과물을 아이돌의 패션 용품, 팬을 위한 굿즈에 반영하며 디자인이 다양하게 활용되는 것도 흥미롭다고 했다.