고깃집 돌며 무전 취식하는 세 노인, 대한민국에 던진 화두

영화사 도로시㈜

영화 <사람과 고기> 관련 이미지.칠순을 훌쩍 넘긴 우식(장용)은 꽤 알려진 시인이었다. 팔순을 맞이한 형준(박근형) 또한 서울 중심가에 손수 단독 주택을 짓고 두 아들을 해외로 유학 보낼 기반을 만들어냈다. 여기에 화진(예수정)은 비록 둘째 부인이긴 했지만, 남부럽지 않은 재력에 호화로운 생활을 맛보기도 했다. 영화 <사람과 고기>에 등장하는 세 주인공의 과거다.이들의 공통점이 있다면, 골목에서 폐지를 줍거나 시장통에서 장사를 하며 홀로 외로움을 삼키며 살고 있다는 것. 자녀들과 인연이 끊겨 독거하며 늙어가고 있는 처지다. 그런 이들이 우연찮게 친해지게 되는 계기가 있으니 바로 함께 고기를 구워 먹게 되면서다.오는 7일 개봉하는 <사람과 고기>는 제목에서 오는 낯선 질감과 달리 삶에 대한 오랜 고민과 관찰, 특히 고령화 사회에 이미 접어든 대한민국에서 노인 세대의 현실과 심리를 예리하게 파고든 작품이다. 동시에 제목처럼 사람의 존재를 고기와 함께 곱씹으며 끊임 없이 생각하게끔 한다.하루벌어 하루먹고 사는 이 세 노인이 처한 현실은 분명 고달프다. Kg당 60원인 폐지를 쟁취하다가 형준과 우식이 드잡이를 할 정도로 팍팍한 삶이다. 사고로 아들과 며느리를 잃고 홀로 손주를 키워온 화진 또한 남에게 신세 지기 싫어하는 성격 탓에 쉽사리 마음을 터놓지 못하고 산다. 싸우다가 친해진 형준과 우식, 그리고 함께 소고기 뭇국을 먹자는 두 사람 제안에 마지 못해 끼게 된 화진은 이후 서로를 알아보고 애잔한 마음을 품는 관계가 된다. 그 누구도 자세한 사연을 터놓진 않았지만 홀로 남은 인생을 살아가는 처지에서 깊은 공감을 느꼈기 때문.비루해 보일 수 있고, 객관적으로 보아도 행복과 가장 먼 거리에 있는 이들의 존재를 지켜보다 보면 자연스럽게 우리 사회의 안전망과 복지 사각지대를 떠올리게 된다. 직접적으로 고통스럽게 제시하는 게 아닌 세 사람이 고깃집을 돌며 무전취식, 즉 일탈과 불법을 반복하는 과정을 코믹하게 묘사하는 방식을 택했다.