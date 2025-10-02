'좀비 주니어' 유주상, 강렬했던 임팩트 이어갈까?

UFC 제공

큰사진보기 ▲이번에도 유주상이 이긴다면 주최측의 눈길을 사로잡을수 있다. UFC 제공

만약 이번에도 유주상이 이긴다면 주최측의 강렬한 푸시를 받을 수 있다. 그의 스승 정찬성은 UFC 역사상 가장 인기가 높았던 아시아 파이터다. 은퇴한 지 꽤 시간이 지난 지금에도 데이나 화이트 대표가 여전한 애정을 표하고 있을 정도다. 그런만큼 유주상이 어느 정도만 가능성을 보일 경우 단숨에 시선을 사로잡을 수 있다.



이번 대회는 더블 타이틀전으로 진행된다. 메인이벤트에선 UFC 라이트헤비급(93kg) 챔피언 마고메드 안칼라예프(33, 러시아)가 전 챔피언이자 랭킹 1위인 '포아탄(돌주먹)' 알렉스 페레이라(38, 브라질)를 상대로 1차 방어전을 치른다. 안칼라예프가 페레이라에게 타이틀을 뺏은 지 7개월 만에 펼쳐지는 재대결이다.



1차전 안칼라예프는 클린치 압박을 바탕으로 판정승을 거뒀다. 강력한 파워를 자랑하는 페레이라가 이번엔 해법을 준비해왔을지 주목된다. 만약 이번에 페레이라가 리벤지에 성공한다면 전성기가 저물어가는 시점에서 조지 포먼을 꺾었던 무하마드 알리처럼 그의 명성은 더욱 높아질 것이 분명하다.



코메인이벤트에선 UFC 밴텀급(61.2kg) 챔피언 '머신' 메랍 드발리쉬빌리(34, 조지아)가 랭킹 4위 '샌드맨' 코리 샌드헤이건(33, 미국)을 맞아 타이틀 3차 방어전에 나선다. 드발리쉬빌리의 무한 체력 레슬링 압박과 샌드헤이건의 변칙 타격이 정면 충돌한다고 볼 수 있다.



드발리쉬빌리는 12연승으로 UFC 밴텀급 역사상 최다 연승으로 전설적 행보를 이어나가고 있다. 갈수록 선수들의 평균 연령대가 높아지는 가운데 30대 중반의 나이에도 여전히 믿을 수 없는 체력을 과시할지 주목된다.



유주상은 아시아 역사상 최고의 UFC 파이터중 한명인 정찬성의 애제자다.28초 KO로 화려하게 UFC에 데뷔한 '좀비 주니어' 유주상(31)이 2연승 사냥에 나선다.9승 무패의 페더급(65.8kg) 파이터 유주상은 오는 5일 미국 네바다주 라스베이거스티모바일 아레나에서 있을 UFC 320 '안칼라예프 vs 페레이라 2'대회 언더카드에서 '윌리캣' 다니엘 산토스(30, 브라질)와 맞붙는다. 산토스는 지난 5월 UFC 315에서 '코리안 타이거' 이정영에게 승리한 UFC 3승 1패 파이터다.유주상은 화끈했던 지난 6월 데뷔전 이후 전 세계적인 주목을 받았지만 이를 의식하지 않은 채 훈련에만 집중했다. 여기에 대해 그는 "2주 정도 쉬고 바로 운동을 시작했기 때문에 인생이 크게 바뀌었단 느낌은 없다. 전보다 많이 발전했다"고 자신했다.이제 본격적인 UFC에서의 경쟁이 시작된다. 데뷔전 상대였던 'ROAD TO UFC 시즌1' 라이트급 준우승자 제카 사라기는 유주상에게 패하고 1승 3패로 UFC와 계약이 해지됐다. 산토스는 UFC에서 충분히 검증된 중견 파이터다. ROAD TO UFC 페더급 우승으로 아시아를 제패하고 UFC에 진출한 이정영도 지난 5월 산토스에게 패배의 쓴 잔을 마셨다.더 강한 상대를 만났지만 이번에도 자신 있다. 유주상은 "내가 모든 방면에서 더 잘한다. 밴텀급에서 올라왔는데 다시 밴텀급으로 돌아가게 해주겠다"고 큰소리쳤다. 한때 플라이급까지 뛰었던 산토스는 UFC에서 밴텀급을 거쳐 페더급까지 올라왔다. 키는 작아도 빠른 스피드를 앞세우며 타격과 레슬링을 섞어 이정영에게 완승을 거뒀다.페더급 시절의 코너 맥그리거가 우상인 유주상은 평소 수줍음이 많지만 시합을 앞두면 맥그리거처럼 강한 자신감을 드러낸다. 그는 "옥타곤에 올라가면 기세와 멘탈이 전부다, 이기는 것만 생각한다"며 2연승을 자신했다.현지 도박사들은 약 57 대 43으로 유주상의 열세를 점치고 있다. 유주상은 부드러운 스텝을 자랑하는 복서고, 산토스는 테이크다운 연계가 자연스러운 무에타이 타격가다. 신장이 작고, 팔다리가 짧은 산토스가 유주상의 거리를 깰 수 있는지가 관전 포인트다.