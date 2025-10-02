'좀비 주니어' 유주상, 강렬했던 임팩트 이어갈까?

▲
유주상은 아시아 역사상 최고의 UFC 파이터중 한명인 정찬성의 애제자다.UFC 제공
28초 KO로 화려하게 UFC에 데뷔한 '좀비 주니어' 유주상(31)이 2연승 사냥에 나선다.
9승 무패의 페더급(65.8kg) 파이터 유주상은 오는 5일 미국 네바다주 라스베이거스티모바일 아레나에서 있을 UFC 320 '안칼라예프 vs 페레이라 2'대회 언더카드에서 '윌리캣' 다니엘 산토스(30, 브라질)와 맞붙는다. 산토스는 지난 5월 UFC 315에서 '코리안 타이거' 이정영에게 승리한 UFC 3승 1패 파이터다.
유주상은 화끈했던 지난 6월 데뷔전 이후 전 세계적인 주목을 받았지만 이를 의식하지 않은 채 훈련에만 집중했다. 여기에 대해 그는 "2주 정도 쉬고 바로 운동을 시작했기 때문에 인생이 크게 바뀌었단 느낌은 없다. 전보다 많이 발전했다"고 자신했다.
이제 본격적인 UFC에서의 경쟁이 시작된다. 데뷔전 상대였던 'ROAD TO UFC 시즌1' 라이트급 준우승자 제카 사라기는 유주상에게 패하고 1승 3패로 UFC와 계약이 해지됐다. 산토스는 UFC에서 충분히 검증된 중견 파이터다. ROAD TO UFC 페더급 우승으로 아시아를 제패하고 UFC에 진출한 이정영도 지난 5월 산토스에게 패배의 쓴 잔을 마셨다.
더 강한 상대를 만났지만 이번에도 자신 있다. 유주상은 "내가 모든 방면에서 더 잘한다. 밴텀급에서 올라왔는데 다시 밴텀급으로 돌아가게 해주겠다"고 큰소리쳤다. 한때 플라이급까지 뛰었던 산토스는 UFC에서 밴텀급을 거쳐 페더급까지 올라왔다. 키는 작아도 빠른 스피드를 앞세우며 타격과 레슬링을 섞어 이정영에게 완승을 거뒀다.
페더급 시절의 코너 맥그리거가 우상인 유주상은 평소 수줍음이 많지만 시합을 앞두면 맥그리거처럼 강한 자신감을 드러낸다. 그는 "옥타곤에 올라가면 기세와 멘탈이 전부다, 이기는 것만 생각한다"며 2연승을 자신했다.
현지 도박사들은 약 57 대 43으로 유주상의 열세를 점치고 있다. 유주상은 부드러운 스텝을 자랑하는 복서고, 산토스는 테이크다운 연계가 자연스러운 무에타이 타격가다. 신장이 작고, 팔다리가 짧은 산토스가 유주상의 거리를 깰 수 있는지가 관전 포인트다.