'골리앗 상무' 무너뜨린 KT 퓨처스, 어떻게 최강이 되었나?

KT 위즈

퓨처스리그 초대 챔피언에 오른 KT 퓨처스팀KT 위즈 퓨처스팀이 올해 신설된 퓨처스리그 챔피언 결정전에서 상무에 승리하며 초대 챔피언에 등극했다. '14년 연속 남부리그 1위'로 압도적 우승 후보로 꼽혔던 상무를 꺾은 이번 승리는 단순한 이변이 아니라, KT 구단이 그간 꾸준히 다져온 육성 시스템의 결실이라는 평가를 받고 있다.지난 9월 29일 서산 구장에서 열린 퓨처스리그 챔피언결정전 준결승전에서 북부리그 1위 한화 이글스를 상대로 경기 후반 타선이 폭발하며 10-6 역전승을 거둔 KT 퓨처스팀(남부리그 2위)은 기세를 올린 상태에서 챔피언 결정전에 진출했다.그리고 1일 서울 고척스카이돔. KT 타선은 역전승의 여세를 몰아 퓨처스리그 챔피언결정전에서 상무를 몰아치며 10-5로 제압했다. 초반부터 기세가 달랐다. 제구가 흔들린 상무 선발 진승현 상대로 1회 선취점을 뽑은 뒤 6회까지 매 이닝 득점을 올리며 무려 10점을 쓸어담았다.준결승에서 3이닝 무실점 투구를 하고 하루 휴식을 취한 선발 한차현은 다시 3이닝 무실점 6탈삼진으로 최강이라던 상무 타선을 제압했고, 이후 불펜진이 6이닝을 책임지며 점수차를 지켰다. 9회 마운드에 오른 이채호가 마지막 이닝을 1실점으로 막으며 10-5로 KT 퓨처스팀의 초대 챔피언 등극이 확정되었다.골리앗 또는 '레알 상무'라 불리던 남부리그 우승팀 상무의 전력은 막강했다. 시즌 74승 1무 27패 승률 0.733, 14년 연속 남부리그 1위. 시즌 상대 전적도 KT가 4승 9패로 크게 밀렸기에 상무의 우승을 점치는 이들이 대부분이었다. 하지만 단판 승부에서 KT는 과감했고 평균 연령 22세의 패기가 기적 같은 결과를 끌어냈다.