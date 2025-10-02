네덜란드까지 안 가도 되겠네, 스크린으로 옮겨 놓은 걸작

200년 역사를 자랑하는 네덜란드 암스테르담 국립미술관. 이곳은 수많은 명작들을 품어왔지만, 유독 요하네스 베르메르의 대규모 전시회는 열린 적이 없다. 그러던 지난 2023년, 미술사에 길이 남을 특별한 사건이 일어났다. '요하네스 베르메르 회고전'이 드디어 개최된 것이다.
전시회는 개막 전부터 전 세계 미술 애호가들의 기대를 모았다. 단순히 베르메르의 대표작 몇 점을 모은 게 아니라, 현존하는 그의 작품 37점 중 무려 28점을 한자리에 모았으니 말이다. 그 결과, 65만 명이 넘는 관람객이 몰리며 '전설적인 전시회'라는 평가를 받았다.
하지만 네덜란드까지 직접 찾아가기란 쉬운 일이 아니다. 바로 이 지점에서 다큐멘터리 영화 <베르메르: 위대한 전시회>가 가진 특별함이 드러난다. 이 영화는 전시회를 그대로 스크린으로 옮겨와, 누구나 생생한 감동을 체험할 수 있게 한다.
기존의 미술 다큐멘터리가 주로 화가의 생애와 비극적 서사에 초점을 맞췄다면, 베르메르는 전시회 자체를 전면에 내세운다. 기획과 설치, 보존과 복원의 과정까지 섬세하게 담아내며, 마치 직접 전시장 안을 거니는 듯한 몰입감을 선사한다.
일상을 영원으로 바꾼 화가