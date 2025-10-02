네덜란드까지 안 가도 되겠네, 스크린으로 옮겨 놓은 걸작

▲다큐멘터리 <베르메르: 위대한 전시회>의 한 장면. 영화사 빅

베르메르의 삶은 화려하지 않았다. 네덜란드 델프트에서 태어나고 자랐지만 늘 경제적으로 쪼들렸고, 10명이 넘는 자녀를 두고도 1년에 2~3점밖에 작품을 내놓지 못했다. 주요 후원자의 도움 덕분에 미술 연구를 이어갈 수 있었는데, 그 결과 극소수의 작품이 오늘날까지 전해진다. 그의 풍경화 <델프트 풍경>은 또 하나의 걸작으로 꼽히는데, 빛이 하늘과 구름에 따라 미묘하게 반사되는 표현은 인간이 자연을 어떻게 바라볼 수 있는지를 극적으로 보여준다.



흥미로운 점은 베르메르의 연구가 그림 속 대상에만 머무르지 않았다는 것이다. 그는 관람자의 시선까지 철저히 계산했다. 우리가 그림을 볼 때 시선이 어디로 향할지, 무엇을 느낄지를 고민하며 작업했다는 뜻이다. 그렇기에 수백 년이 지난 지금, 지구 반대편의 우리조차 그의 작품을 보고 똑같은 감동을 느낀다. 그의 계산과 의도는 완벽하게 들어맞은 것이다.



오늘날 우리는 종종 예술의 효용성에 대해 질문한다. 경제가 어려우면 예술은 가장 먼저 뒷전으로 밀려나곤 한다. 하지만 베르메르의 작품은 예술이 결코 사치가 아니라는 사실을 증명한다. 그의 그림은 찰나를 영원으로 바꾸는 힘을 지녔고, 그 힘이야말로 인간이 결코 놓아버릴 수 없는 '필수적 경험'이다. <베르메르: 위대한 전시회>는 그 사실을 다시금 확인하게 해준다.



하여 이 영화는 단순히 미술 다큐멘터리 그 이상이다. 직접 가지 않고도 역사적인 전시회를 체험할 수 있는 귀한 기회이자, 베르메르가 남긴 빛의 유산을 고스란히 감각할 수 있는 통로다. 한 화가가 평범한 일상을 어떻게 영원으로 바꿀 수 있는지, 그리고 왜 예술이 여전히 우리 삶의 중심에 있어야 하는지를 묻게 한다. <베르메르: 위대한 전시회>는 '예술의 힘'을 믿는 모든 이에게 강력한 초대장이 될 것이다.

