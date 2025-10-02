바르샤 홈팬들 좌절시킨 '파리 생 제르맹'의 역전 드라마, 이강인은 골대 불운

미리 보는 챔피언스리그 결승전이라고 할 수 있는 빅 게임에서 어웨이 팀 파리 생 제르맹이 종료 직전 터진 극장 결승골에 힘입어 믿기 힘든 역전승의 기쁨을 누렸다. FC 바르셀로나의 전설이기도 한 루이스 엔리케 파리 생 제르맹 감독이 홈팬들에게 디펜딩 챔피언으로서의 조직력을 맘껏 자랑한 셈이다. 80분에 교체 멤버로 들어간 이강인은 단 3분 만에 놀라운 왼발 중거리슛으로 역전골을 노렸지만 아쉽게도 바르셀로나 골문 왼쪽 기둥 하단을 때리고 말았다.
루이스 엔리케 감독이 이끌고 있는 파리 생 제르맹(프랑스)이 한국 시각으로 2일(목) 오전 4시 스페인 바르셀로나에 있는 에스타디 올림픽 루이스 콤파니스에서 벌어진 2025-26 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 리그 페이즈 FC 바르셀로나(스페인)와의 어웨이 게임에서 후반 교체 멤버 곤살루 하무스의 짜릿한 극장 결승골에 힘입어 2-1로 멋진 역전승을 거뒀다.
루이스 엔리케 감독, 신의 한 수 '곤살루 하무스'
홈 팀 FC 바르셀로나는 지난 시즌 챔피언스리그 4강에서 인테르 밀란(이탈리아)에게 밀려나 트레블(주요 대회 3관왕)의 꿈이 무산된 기억을 지워버리려는 듯 시작 후 19분 만에 멋진 첫 골을 터뜨리며 앞서 나갔다.
리오넬 메시에 이어 세계 최고의 왼발 스페셜리스트로 떠오르고 있는 18살 실력자 라민 야말의 가로채기로 시작한 역습 기회에서 마커스 래시포드의 반 박자 빠른 왼쪽 얼리 크로스를 받은 페란 토레스가 오른발 골을 미끄러지며 넣은 것이다.
하지만 FC 바르셀로나의 기세는 38분에 꺾이고 말았다. 파리 생 제르맹의 왼쪽 측면 역습 속도를 바르셀로나 수비수들이 따라잡지 못한 것이다. PSG 왼쪽 풀백 누누 멘데스의 기습 패스를 받은 세니 마율루가 침착하게 왼발 인사이드 킥을 FC 바르셀로나 골문으로 차 넣었다.
그래도 수많은 홈팬들의 응원을 받은 FC 바르셀로나가 후반에 다시 앞서나갈 기회를 잡았다. 파리 생 제르맹 골문 바로 앞 결정적인 세컨드 볼 기회에서 다니 올모의 오른발 슛(64분)이 골키퍼 뤼카 슈발리에를 지나간 것이다. 이 공이 그대로 들어갈 것 같았지만 골 라인 앞을 가로막은 파리 생 제르맹 주장 아치라프 하키미의 몸에 맞았다.
이 위기를 가까스로 모면한 파리 생 제르맹은 72분에 곤살루 하무스를, 80분에 이강인을 차례로 들여보내며 역전 드라마를 주문했다. 먼저 이강인의 왼발 슛이 83분에 역전골로 꽂히는 줄 알았다. 함께 교체로 들어온 퀜틴 은잔투의 패스를 받아 FC 바르셀로나 수비수 둘 사이로 파고든 이강인이 회심의 왼발 감아차기 슛을 날렸지만 FC 바르셀로나 골문 왼쪽 기둥 하단에 맞고 나오는 불운을 겪은 것이다.
그 이후에도 이강인은 오른쪽 코너킥(86분)으로 누누 멘데스의 헤더 유효슛을 이끌어내기도 했다. 그리고 90분에 홈 팀 FC 바르셀로나를 좌절시키는 파리 생 제르맹의 짜릿한 역전 결승골이 나왔다. 오른쪽 측면 역습을 빠르게 펼친 파리 생 제르맹 주장 아치라프 하키미가 반 박자 빠른 얼리 크로스를 반대쪽으로 보냈고 72분에 교체로 들어온 곤살루 하무스가 왼발 인사이드 골을 정확하게 차 넣은 것이다. VAR 시스템을 통해 오프 사이드 판독기가 돌아갔지만 곤살루 하무스는 공보다 분명히 뒤에서 달려들어간 것을 확인할 수 있었다.
발등에 불이 떨어진 홈 팀 FC 바르셀로나는 후반 추가 시간 4분 가까이 이어질 때까지 동점골을 만들기 위해 안간힘을 썼지만 오히려 파리 생 제르맹의 침착한 공 돌리기를 따라다니느라 바빴다.
챔피언스리그 리그 페이즈에서 현재까지 2승을 거두고 있는 팀들은 파리 생 제르맹을 포함하여 FC 바이에른 뮌헨(독일), 레알 마드리드 CF(스페인), 인테르 밀란(이탈리아), 아스널 FC(잉글랜드), 카라바흐 FK(아제르바이잔)까지 여섯 팀이다.
2025-26 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 매치데이2 결과
(10월 2일 오전 4시, 에스타디 올림픽 루이스 콤파니스, 바르셀로나)
★ FC 바르셀로나 1-2 파리 생 제르맹 [골, 도움 기록 : 페란 토레스(19분,도움-마커스 래시포드) / 세니 마율루(38분,도움-누누 멘데스), 곤살루 하무스(90분,도움-아치라프 하키미)]
◇ FC 바르셀로나 (4-2-3-1 감독 : 한지 플릭)
FW : 페란 토레스
AMF : 마커스 래시포드(72분↔로베르트 레반도프스키), 다니 올모(72분↔마르크 카사도), 라민 야말
DMF : 페드리(79분↔마르크 베르날), 프렝키 더 용
DF : 제라드 마르틴(72분↔알레얀드로 발데), 파우 쿠바르시, 에릭 가르시아(86분↔안드레아스 크리스텐센), 쥘 쿤데
GK : 보이치에흐 슈체스니
◇ 파리 생 제르맹 (4-3-3 감독 : 루이스 엔리케)
FW : 브래들리 바르콜라(80분↔퀜틴 은잔투), 세니 마율루(80분↔이강인) 이브라힘 음바예(65분↔뤼카 에르난데스)
MF : 워렌 자이르-에메리, 비티냐, 파비앙 루이스(72분↔곤살루 하무스)
DF : 누누 멘데스, 윌리안 파초, 일리야 자바르니, 아치라프 하키미
GK : 뤼카 슈발리에☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기