바르샤 홈팬들 좌절시킨 '파리 생 제르맹'의 역전 드라마, 이강인은 골대 불운

2025-26 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 매치데이2 결과

(10월 2일 오전 4시, 에스타디 올림픽 루이스 콤파니스, 바르셀로나)

★ FC 바르셀로나 1-2 파리 생 제르맹 [골, 도움 기록 : 페란 토레스(19분,도움-마커스 래시포드) / 세니 마율루(38분,도움-누누 멘데스), 곤살루 하무스(90분,도움-아치라프 하키미)]

◇ FC 바르셀로나 (4-2-3-1 감독 : 한지 플릭)

FW : 페란 토레스

AMF : 마커스 래시포드(72분↔로베르트 레반도프스키), 다니 올모(72분↔마르크 카사도), 라민 야말

DMF : 페드리(79분↔마르크 베르날), 프렝키 더 용

DF : 제라드 마르틴(72분↔알레얀드로 발데), 파우 쿠바르시, 에릭 가르시아(86분↔안드레아스 크리스텐센), 쥘 쿤데

GK : 보이치에흐 슈체스니

◇ 파리 생 제르맹 (4-3-3 감독 : 루이스 엔리케)

FW : 브래들리 바르콜라(80분↔퀜틴 은잔투), 세니 마율루(80분↔이강인) 이브라힘 음바예(65분↔뤼카 에르난데스)

MF : 워렌 자이르-에메리, 비티냐, 파비앙 루이스(72분↔곤살루 하무스)

DF : 누누 멘데스, 윌리안 파초, 일리야 자바르니, 아치라프 하키미

GK : 뤼카 슈발리에

미리 보는 챔피언스리그 결승전이라고 할 수 있는 빅 게임에서 어웨이 팀 파리 생 제르맹이 종료 직전 터진 극장 결승골에 힘입어 믿기 힘든 역전승의 기쁨을 누렸다. FC 바르셀로나의 전설이기도 한 루이스 엔리케 파리 생 제르맹 감독이 홈팬들에게 디펜딩 챔피언으로서의 조직력을 맘껏 자랑한 셈이다. 80분에 교체 멤버로 들어간 이강인은 단 3분 만에 놀라운 왼발 중거리슛으로 역전골을 노렸지만 아쉽게도 바르셀로나 골문 왼쪽 기둥 하단을 때리고 말았다.루이스 엔리케 감독이 이끌고 있는 파리 생 제르맹(프랑스)이 한국 시각으로 2일(목) 오전 4시 스페인 바르셀로나에 있는 에스타디 올림픽 루이스 콤파니스에서 벌어진 2025-26 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 리그 페이즈 FC 바르셀로나(스페인)와의 어웨이 게임에서 후반 교체 멤버 곤살루 하무스의 짜릿한 극장 결승골에 힘입어 2-1로 멋진 역전승을 거뒀다.홈 팀 FC 바르셀로나는 지난 시즌 챔피언스리그 4강에서 인테르 밀란(이탈리아)에게 밀려나 트레블(주요 대회 3관왕)의 꿈이 무산된 기억을 지워버리려는 듯 시작 후 19분 만에 멋진 첫 골을 터뜨리며 앞서 나갔다.리오넬 메시에 이어 세계 최고의 왼발 스페셜리스트로 떠오르고 있는 18살 실력자 라민 야말의 가로채기로 시작한 역습 기회에서 마커스 래시포드의 반 박자 빠른 왼쪽 얼리 크로스를 받은 페란 토레스가 오른발 골을 미끄러지며 넣은 것이다.하지만 FC 바르셀로나의 기세는 38분에 꺾이고 말았다. 파리 생 제르맹의 왼쪽 측면 역습 속도를 바르셀로나 수비수들이 따라잡지 못한 것이다. PSG 왼쪽 풀백 누누 멘데스의 기습 패스를 받은 세니 마율루가 침착하게 왼발 인사이드 킥을 FC 바르셀로나 골문으로 차 넣었다.그래도 수많은 홈팬들의 응원을 받은 FC 바르셀로나가 후반에 다시 앞서나갈 기회를 잡았다. 파리 생 제르맹 골문 바로 앞 결정적인 세컨드 볼 기회에서 다니 올모의 오른발 슛(64분)이 골키퍼 뤼카 슈발리에를 지나간 것이다. 이 공이 그대로 들어갈 것 같았지만 골 라인 앞을 가로막은 파리 생 제르맹 주장 아치라프 하키미의 몸에 맞았다.이 위기를 가까스로 모면한 파리 생 제르맹은 72분에 곤살루 하무스를, 80분에 이강인을 차례로 들여보내며 역전 드라마를 주문했다. 먼저 이강인의 왼발 슛이 83분에 역전골로 꽂히는 줄 알았다. 함께 교체로 들어온 퀜틴 은잔투의 패스를 받아 FC 바르셀로나 수비수 둘 사이로 파고든 이강인이 회심의 왼발 감아차기 슛을 날렸지만 FC 바르셀로나 골문 왼쪽 기둥 하단에 맞고 나오는 불운을 겪은 것이다.그 이후에도 이강인은 오른쪽 코너킥(86분)으로 누누 멘데스의 헤더 유효슛을 이끌어내기도 했다. 그리고 90분에 홈 팀 FC 바르셀로나를 좌절시키는 파리 생 제르맹의 짜릿한 역전 결승골이 나왔다. 오른쪽 측면 역습을 빠르게 펼친 파리 생 제르맹 주장 아치라프 하키미가 반 박자 빠른 얼리 크로스를 반대쪽으로 보냈고 72분에 교체로 들어온 곤살루 하무스가 왼발 인사이드 골을 정확하게 차 넣은 것이다. VAR 시스템을 통해 오프 사이드 판독기가 돌아갔지만 곤살루 하무스는 공보다 분명히 뒤에서 달려들어간 것을 확인할 수 있었다.발등에 불이 떨어진 홈 팀 FC 바르셀로나는 후반 추가 시간 4분 가까이 이어질 때까지 동점골을 만들기 위해 안간힘을 썼지만 오히려 파리 생 제르맹의 침착한 공 돌리기를 따라다니느라 바빴다.챔피언스리그 리그 페이즈에서 현재까지 2승을 거두고 있는 팀들은 파리 생 제르맹을 포함하여 FC 바이에른 뮌헨(독일), 레알 마드리드 CF(스페인), 인테르 밀란(이탈리아), 아스널 FC(잉글랜드), 카라바흐 FK(아제르바이잔)까지 여섯 팀이다.