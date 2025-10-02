김서현 악몽의 날, 결국 깨지 못한 김경문 감독의 '2등' 징크스

수많은 이들이 공들인 1년 농사가 한순간에 물거품으로 전락했다. 정규리그 1위와 한국시리즈 직행의 기회도, 김경문 감독의 2등 징크스 극복도 모두 날아가버렸다. 7년 만의 PS직행 확정이라는 성과에도 불구하고, 김서현과 한화 이글스에게는 너무나도 잔혹했던 최악의 하루였다.LG 트윈스가 패배에도 불구하고 정규리그 우승을 확정지었다. LG는 10월 1일 안방 서울 잠실구장에서 치른 NC 다이노스와의 정규시즌 마지막 경기에서 5위 NC에 3-7로 패했다. 3연패를 당한 LG는 85승56패3무(승률 .603)의 성적으로 정규시즌 일정을 마감했다.자력 우승 확정이 좌절된 LG는 이제 다른 팀의 경기 결과를 지켜봐야 하는 상황에 놓였다. 2위 한화가 남은 경기를 모두 이긴다면 동률이 되어 '1위 결정전'을 치러야 할 수도 있었다.하지만 같은 날 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기에서 누구도 예상하지 못한 극적인 반전이 펼쳐졌다. 한화는 9회 초까지 SSG에 5-2로 앞서며 승리를 눈앞에 두는 듯 했다. 9회말 마지막 수비에서 한화는 마무리 투수 김서현을 마운드에 올렸다. 3점차 리드에서 등판한 김서현은 순조롭게 투아웃까지 잡으며 승리까지 아웃카운트 1개만을 남겨두고 있었다.그런데 김서현이 대타 류효승에게 안타를 내주더니, 현원회에게 2점 홈런을 허용하고 점수차가 1점차로 좁혀지며 분위기가 급변했다. 흔들린 김서현은 다음타자 정준재에게 스트레이트 볼넷을 허용했다.다급해진 한화는 급하게 불펜 투수들을 준비시켰지만 교체타이밍을 잡기에는 이미 너무 늦었다. 다음 타자인 이율예는 김서현을 상대로 과감한 풀스윙을 휘두르며 다시 한번 담장을 넘겼다. 승부를 뒤집는 극적인 끝내기 2점홈런이었다. 3점차에 9회말 투아웃까지 몰린 상황에서 홈런 2방으로 역전승을 거두는 영화같은 시나리오가 현실이 되는 순간이었다. '야구는 끝날 때까지 끝난 게 아니다'라는 격언 그대로였다.이율예의 끝내기 홈런에 SSG보다 더 기뻐한 것은 바로 LG 팬들과 선수단이었다. NC전 패배 후 초조하게 경기를 지켜보고 있던 LG 팬들과 선수단은 환호하며 극적인 우승 확정을 자축했다. 이로써 LG는 2023년 통합우승 이후 2년만에 다시 한국시리즈 직행에 성공했다.반면 한화 선수단과 팬들은 망연자실할 수밖에 없었다. 한화는 지난 달 말 LG와의 마지막 3연전에서 위닝시리즈를 거둔 데 이어, (9월) 30일에는 롯데에 10회 연장끝에 극적인 1-0 승리를 거두며 한국시리즈 직행에 대한 희망을 이어가고 있었다.더구나 이날 상대인 SSG는 3위가 확정된 상황이라 굳이 무리해서 전력을 다할 이유가 없었다. 한화가 이날 SSG를 잡았다면 3일 KT마저 꺾고 대망의 1위 결정전을 기대해볼 수 있었다. LG가 더이상 잔여경기가 없는 상황이라 1위 경쟁의 주도권은 한화에게 넘어온 상태였다. 하지만 마지막 통한의 아웃카운트 하나를 두고 다잡은 승리를 날리며, 한화는83승56패4무(승률0.597)로 잔여 경기 결과에 상관없이 2위가 확정됐다.김서현은 올시즌 다소 기복은 있었지만 33세이브(전체 2위)를 거두며 한화 부동의 마무리로 좋은 활약을 보여줬다. 하지만 프로 데뷔 3년만에 가장 많은 경기수와 이닝(69경기 66이닝)을 소화한 김서현은 이미 시즌 막바지에 접어들며 구속이 눈에 띄게 떨어졌을만큼 컨디션이 정상이 아니었다. 더구나 김서현은 앞서 29일 LG전과 30일 롯데전(승)에서도 각각 1이닝을 던지며 이날까지 3연투를 기록중이었다.비록 김서현의 구위가 정상이 아니었던 것은 사실이지만, 시즌의 가장 중요한 경기 9회말, 그것도 신인급 선수들에게 연달아 홈런을 내주고 무너지는 모습은 누구도 상상하지 못한 시나리오였다. 결과적으로 단순한 블론세이브와 1패를 넘어 결정적인 경기에서 팀의 1위 희망까지 날려버린 셈이 되었으니, 김서현의 야구인생 최악의 순간이라고 해도 과언이 아니었다. 김서현은 끝내기 홈런을 허용하고 내내 침통한 기색을 감추지 못했고, 한화 선수단 모두 망연자실했다.김경문 감독은 2등 징크스를 이번에도 넘어서지 못했다.김 감독은 두산-NC-한화를 거치며 4번이나 한국시리즈 무대를 밟았지만, 정규시즌 1위와 KS 우승을 차지해본 경험은 단 한번도 없다.정규시즌 2위만 총 5번을 기록했고 이중 4번을 한국시리즈에서 1위팀(삼성-SK-두산)에 패했다. 나머지 1번은 플레이오프에서 3위팀 두산에게 업셋을 당했다. 김경문 감독은 한화에서도 전반기 1위를 지키지 못하고 2위로 시즌을 마감했다. SSG전에서 경기 중반 김 감독의 신들린 대타 작전이 잇달아 성공할 때만 해도 이번에는 드디어 징크스를 깨나 싶었지만, 믿었던 마무리 김서현의 생각지 못한 난조로 김 감독의 꿈은 또다시 물거품이 됐다.한화는 2018년 이후 7년만에 가을야구 진출과 플레이오프 직행에 성공했다. 단일리그에서 한화가 2위를 차지한 것은 1992년(1위) 이후 33년만에 가장 높은 순위다. 하지만 하필 시즌 막바지에 최악의 모양새로 우승을 LG에게 내주고 2위로 내려앉게 되어 축제 분위기에 찬물을 끼얹고 말았다.관건은 이제 포스트시즌에서 한화의 행보다. 한국시리즈 직행에 실패한 한화는 이제 플레이오프라는 관문를 거쳐야 한다. 한화는 플레이오프에서 만날 가능성이 있는 SSG-삼성과는 8승 8패로 팽팽했고, KT 9승 6패, NC에게는 9승 6패 1무로 각각 우위를 점했다. 한국시리즈에 가야 만날 수 있는 LG에게는 7승 8패 1무로 근소한 열세다.만일 한화가 한국시리즈에 오른다고 해도 또다시 준우승에 그치거나, 최악의 경우, 플레이오프에서 하위팀에게 업셋이라도 당한다면 시즌 전체가 '용두사미' 로 전락할 수도 있다. 심리적으로 큰 타격을 입었을 김서현이 포스트시즌까지 멘탈을 회복할 수 있을지도 미지수다. 한화가 다가오는 포스트시즌에서 최종적으로 어떤 성적을 거두느냐에 따라, 이날의 SSG전은 어쩌면 올시즌 '한화의 운명을 바꾼 결정적 경기'로 두고두고 기억될 수도 있겠다.