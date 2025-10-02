눈빛 때문에 전염병 퍼졌다? 마을에 퍼진 소문의 진실

부산국제영화제

스틸컷<신비로운 플라밍고의 눈빛>의 줄거리는 간명하다. 성소수자에게 가해지는 집단적 핍박, 무지에서 출발한 혐오가 무절제하게 퍼져나가는 상황의 심각성을 부각하는 것이다. 광부들의 조직적 행동과 이에 대한 저항 사이로, 리디아의 엄마인 플라밍고와 그에게 집착하는 남자의 이야기가 펼쳐진다. 마을엔 혐오와 탄압만이 있지 않다. 우정과 사랑, 유대와 연대 또한 있다.그러나 그 모든 좋은 것은 혐오의 대상인 바에서 태동한다. 저를 침탈한 이들까지 사랑하는 이들, 서로의 외로움을 딛고서 간절한 사랑을 피워내는 사람들이 카메라의 중심에 선다. 이토록 귀한 것이 위태롭게 흔들리며 마침내는 깨어지는 광경이 영화의 줄기이고, 또한 그 모든 어려움 가운데서도 마음과 마음을 건너 이어지는 미덕이 영화가 피우는 꽃봉오리가 된다.퀴어, 부조리한 남성성, 시대고발 등이 <신비로운 플라밍고의 눈빛>을 설명하는 키워드가 될 수 있겠다. 아이의 시선에서 좋은 것이 세상에선 나쁜 것이 되고, 또 나쁜 것이 마땅한 것이 되는 세상이다. 그렇다면 그런 세상은 어딘지 단단히 잘못된 것이 아닌가. 아이의 순박한 시선에서 도무지 이해할 수 없던 일들이 그저 어른들의 무지함과 비겁함에 따른 것이란 건 영화를 보는 이에게 쉽게 해소되지 않는 답답함을 안긴다. 그러나 영화는 그저 세상에 대한 실망에 머무르지 않는다. 영화 속 세상이 오늘 우리가 사는 세상의 일면이기도 하단 점을 확인케 함으로써 관객으로 하여금 제 주변을 돌아보도록 이끄는 것이다.다만 예년에 비해 다소 아쉬운 대상작이란 평에도 설득력이 없지 않다. 소수자며 퀴어란 소재가 심사위원장인 몰리 매닝 워커의 관심과 꼭 맞아떨어져 고평가를 받았으리란 분석도 그럴듯하다. 영화가 다루는 주제의식과 그를 풀어내는 방식은 기존 감독들, 이를테면 페드로 알모도바르며 퍼시 아들론, 패트리시아 리건 등의 작업과 닮아 있다. 주목할 만한 시선이 독자적 문제의식이나 영화적 시도, 이야기를 전개하는 방식 등을 따진다는 점을 고려할 때 과연 <신비로운 플라밍고의 눈빛>이 그만한 작품인지 의심을 거두기 어렵다. 혐오와 편견, 저항과 욕구가 아무렇게나 뒤섞인 이야기가 이름처럼 신비롭다기보다는 전형적 퀴어영화처럼 다가오는 순간이 많은 때문이다.