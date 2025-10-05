흰옷 입고 새벽에 춤과 노래, 명절인데 왜 이러냐고요?

혈연으로 맺어진 대부분의 가족은 사랑이 기반으로 하지만, 모두가 원만한 건 아니다. 때에 따라 미움 섞인 애증, 원망 등 복잡한 감정으로 다가오기도 한다. 명절 이후 이혼율이 급증하는 이유만 봐도 그렇다. 만났을 때 유쾌하지 못한 가족이 생각보다 많다는 추측이다. 늘 가까운 것 같아도 멀고, 쉬운 것 같아도 어려운 질문이 가족 안에서 반복되기 때문이다.
올해 추석은 유난히 길다. 연휴 동안 친지를 방문해 안부를 묻고 차례를 지내는 가족도 있을 테고, 해외로 여행을 떠나는 가족도 있을 거다. 그것도 아니라면 혼자 집콕하며 위시 리스트에 넣어둔 책, 영화, 드라마를 마음껏 즐기는 사람도 있을 거다.
그래서 준비해 봤다. 민족 대명절 추석을 맞이하여 다른 나라의 명절을 담은 영화가 없을지 고민했다. 그 와중에 따뜻함보다는 기분 나쁜 호러, 스릴러 장르 두 편을 소개해 볼까 한다. 화목한 가족 대신 기괴한 가족을 소환한다. 영화 <미드소마>와 <아이스 스톰>을 통해 서늘한 가족의 모습을 들여다봤다. 참고로 <미드소마>는 왓챠에서, <아이스 스톰>은 웨이브에서 시청할 수 있다.
영화를 통해 가족이란 무엇인지, 개인의 삶에서 어떤 의미를 지니는지, 현대 사회에서 변해야 할 모습은 무엇일지 되돌아보는 시간을 가져보는 기회가 되었으면 좋겠다.
<미드소마> 지난한 상실을 통해 얻은 새 가족