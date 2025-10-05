흰옷 입고 새벽에 춤과 노래, 명절인데 왜 이러냐고요?

다음

영화 <아이스 스톰> 스틸컷<아이스 스톰>은 1973년 추수감사절을 앞둔 미국 뉴욕 근교 중산층 지역에 불어닥친 얼음 폭풍이 만들어낸 파장에 관한 이야기다. 제목이 상징하듯 내내 건조한 시선으로 냉랭해진 가족의 초상을 훑는다. 한창 베트남전쟁, 오일쇼크, 워터게이트가 터져 시끄러운 미국의 상황과 붕괴되기 직전 가족의 상황을 평행선상에 둔다. 릭 무디의 동명 소설을 원작으로, 대만 출신의 '이안' 감독이 할리우드로 건너가 만든 두 번째 작품이다.90년대 이안 감독은 가족을 주제로 꾸준한 이야깃거리를 만들어 냈다. 그중 <아이스 스톰>은 미국 중산층의 껍데기뿐인 행복을 풍자한 <아메리칸 뷰티>와 함께 손꼽히는 가족 영화로 불린다. 평범 혹은 화려한 외피에 가려진 가족의 속내를 구성원 각자의 캐릭터를 통해 들려준다.영화는 대학생 폴(토비 맥과이어)이 추수감사절을 앞두고 집으로 돌아가면서 시작한다. 기차 안에서 읽던 만화책 '판타스틱 4'는 두 가족(후드, 카버 (家)을 은유한다. '판타스틱 4'의 한 구절을 읽는데 이는 60년대 미국의 이상적인 가족의 원형이자 가까워질수록 생채기를 내는 아이러니를 뜻한다고 볼 수 있다.폴은 아빠 벤(케빈 클라인)과 엄마 엘레나(조언 앨런)의 냉랭한 기운을 눈치챈다. 사춘기가 한창인 여동생 웬디(크리스티나 리치)는 반항과 일탈을 일삼아 골칫거리다. 부모와도 티격태격한 탓에 대화는 점점 줄어들고 사이는 멀어지는 중이다.한편, 이웃사촌 카버 가족과 친밀한 사이다. 어른들은 가끔 식사 자리를 만들고 자녀들끼리도 종종 연락한다. 남편 짐(제이미 셰리던)과 아내 제이니(시고니 위버), 부부의 아들 마이키(일라이저 우드)와 샌디(애던 한 버드)와는 허물없이 지내는 사이다.하지만 두 가족은 불온한 관계를 숨기고 있었다. 벤과 제이니가 몰래 바람을 피우고 있었고 배신감에 엘레나는 충동적인 절도로 공허함을 채운다. 웬디는 마이키와 샌디 형제에게 성적 호기심을 품고 있었으며, 이로인한 파장은 누군가의 죽음으로 끝난다.