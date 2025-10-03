웃기 바쁜데 웃을 수가 없다... 명절에 이 영화 어떠세요?

▲영화 <어쩔수가없다> 스틸컷 CJ ENM MOVIE

정녕 어쩔 수가 없을까?



결국 그 누구도 승리하지 못하는 비극. 이 비극의 원인은 사회적 환경에서 찾을 수 있다. 만수, 범모, 시조, 선출에게는 대항 권력이 전무했다. 각자의 일상과 가정을 지키기 위해서는 그들끼리 타의 반, 자의 반으로 싸워야만 하는 상황에 내몰렸다. 경영진에게 반장 자리를 하나 더 고용하라고 건의하는 게 어떻겠냐는 만수의 말에 선출이 듣자마자 안 될 소리라고 손사래를 치는 장면이 그들의 현실을 단적으로 보여준다.



<어쩔수가없다>는 이 섬뜩한 현실을 더 과장해서 보여준다. 경쟁에서 탈락한 이들의 삶과 자리는 공백이 되어 버린다. 만수와의 경쟁에서 밀려난 이들은 단순히 사망했을 뿐만 아니라, 존재 자체가 지워진다. 범모의 죽음은 만수와 아라만의 비밀이 되고, 시조의 죽음 또한 만수네 가족의 비밀로만 남는다. 심지어 선출의 죽음은 다른 이들에게 알려지지조차 않는다. 즉, 그들의 이야기 자체가 지워지는 셈이다.



최악의 형태로 AI가 도래한 사회의 모습을 지켜보다 보면 한 가지 의문이 떠오른다. '어쩔 수가 없다는 이유로 이 상황을 방치해야 할까?' '나한테 닥칠 수도 있는 이 미래에 대한 대비가 시작됐어야 하는 것은 아닐까?' 싶어진다. 이는 원경에서 찍은 구도의 장면들이 유독 뇌리에 각인되는 이유이기도 하다. 만수가 도로 한복판에서 시조의 시체를 치우는 장면이 대표적이다. 그는 시체를 본인 차 트렁크에 담고 현장을 정리한다.



이때 스크린은 반으로 나뉜다. 파도치는 밤바다가 왼쪽에 있고, 기암괴석의 절벽이 경계선이 되며, 오른쪽에는 바삐 움직이는 만수가 조그마하게 등장한다. 이는 서로 죽고 죽이는 생존 게임을 그저 파도치는 것과 다르지 않다고, 어쩔 수 없는 일이라고 방치해야 하는지 의문을 품게 되는 시점이라 할 수 있다. 임박한 미래에 대한 논의와 협의 자체가 부족한 현실을 발견하는 셈이다. 그렇기에 <어쩔수가없다>는 블랙 코미디로 풀어낸 <권력과 진보>나 다름없다.



단 하나의 몰입 장벽



다만 관점에 따라서는 <어쩔수가없다>의 이야기에 공감하기 어렵고, 의도나 메시지에도 동의하지 못할 수 있다. 블랙 코미디라는 장벽을 넘지 못한다면 이 영화는 시작부터 몰입하기 어렵기 때문이다. 물론 오프닝 시퀀스는 이 작품이 블랙 코미디임을 알아달라는 신호를 열심히 보내고 있다. 실제로 만수네 가족의 평화로운 일상을 보여주는 일련의 컷들은 사실 상당히 연극적이고, 부자연스럽다.



만수와 미리가 마당에서 장어 바비큐를 굽고, 춤을 추는 장면만 보더라도 평범한 일상과는 거리가 멀다. 만수네 가족과 반려견이 하나 되어 포옹하는 장면도 작위적이다. 아무 걱정 없이 행복한 상태인 것을 연기하는 것처럼 느껴진다. 이는 <어쩔수가없다>의 전반적인 톤이 현실과는 거리가 있는 블랙 코미디가 될 것이라고 미리 알려주는 신호라고 할 수 있다.



하지만 신호를 못 눈치채거나, 신호에 동의하지 않으면 <어쩔수가없다>의 짜임새는 의심스러워진다. 극 중 묘사된 만수의 범죄 행각이 허술하기 때문이다. 범모와 시조가 서로 아는 관계라면서 경찰이 만수를 조사하지도 않고 수사를 종결하는 장면이 대표적이다. 증거가 없을 수 없는 만수의 어설픈 범죄 현장을 떠올려 보면 그를 용의자로 안 지목하는 전개는 설득력이 없다. 아무리 그럴싸한 증언과 알리바이가 있더라도.



이에 더해 블랙 코미디로서의 정체성이 부각된 것도 아쉬울 수 있다. 만수가 아내, 아들, 경찰에게 의심받는 서스펜스가 강할수록 그의 범죄 행각이 비밀로 남게 되는 순간의 부조리한 쾌감은 강해진다. 그런데 경찰의 수사 과정이 스릴러보다는 코미디에 가깝게 연출된 결과 후반부로 갈수록 영화는 오히려 느슨해진다. <어쩔수가없다>가 박찬욱이라는 이름값에 미치지 못한다고 느껴진다면, 이 지점이 결정적인 결점이 아닐까 싶다.

추천 3 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기