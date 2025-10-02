'김은숙 신작' 출연 수지, '감정 결여 인간'된다

쿠팡플레이 화면 캡처

수지는 <안나>에서 리플리증후군으로 거짓말을 일삼는 이유미 역을 통해 뛰어난 연기력을 인정 받았다.수지는 2020년 tvN 드라마 <스타트업>에서 <당신이 잠든 사이에> 이후 박혜련 작가와 3년 만에 재회했다. 2022년에는 장한아 작가의 소설 <친밀한 이방인>을 원작으로 한 쿠팡플레이 드라마 <안나>에서 사소한 거짓말로 전혀 다른 인생을 살게 되는 여인 이유미를 연기했다. 수지는 <안나>를 통해 2023년 청룡시리즈어워즈를 비롯해 3개의 시상식에서 여우주연상을 수상하며 좋은 배우로 인정 받았다.<배가본드>를 연출했던 유인식 PD와의 인연으로 <이상한 변호사 우영우> OST에 참여한 수지는 2023년 동명 웹툰을 원작으로 한 넷플릭스 드라마 <이두나!>에서 주인공 이두나 역을 맡아 양세종과 연기 호흡을 맞췄다. <이두나!>는 세계적으로 6600만 시간의 누적 시청시간을 기록하며 큰 인기를 얻지 못했지만 팬들은 오랜만에 아이돌 역할을 하는 수지를 보며 반가워했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준).2021년에 촬영을 마치고 2024년에 개봉한 영화 <원더랜드>에 출연한 수지는 또 한 번 넷플릭스 드라마 <다 이루어질지니>를 통해 시청자들을 만난다. <다 이루어질지니>는 <더 글로리>로 큰 사랑을 받았던 김은숙 작가가 <더 킹: 영원의 군주> 이후 5년 만에 선보이는 판타지 로맨스 드라마로 수지는 할머니의 룰과 자신의 루틴대로 살아오다 지니를 형벌에서 꺼내주는 지니의 주인 기가영 역을 맡았다.<다 이루어질지니>에는 2013년 <상속자들> 이후 김은숙 작가와 12년 만에 재회하는 김우빈이 모종의 이유로 공백기를 뚫고 천 여년 만에 인간 세계로 컴백한 경력단절 램프의 정령이자 사탄 지니를 연기한다. <언젠가는 슬기로울 전공의생활>에서 오랜만에 추민하 역으로 특별 출연했던 안은진은 청담동에서 시골 마을로 한 달 살기를 오면서 가영과 함께 살게 되는 묘령의 여인 이미주 역을 맡았다.<이두나!> 이후 <다 이루어질지니>까지 1년 동안 새 드라마를 선보이지 않았던 수지는 <스타트업> 이후 5년 만에 김선호와 재회해 디즈니플러스 드라마 <현혹>에 출연한다. 여기에 수지의 연기 데뷔작 <드림하이>를 만들었던 이응복 PD가 연출하는 웹소설 원작의 궁중 판타지 로맨스 <하렘의 남자들>에도 출연할 예정이다. 수지의 팬들은 올해 하반기부터 내년까지 그녀의 신작을 실컷 볼 수 있다는 뜻이다.