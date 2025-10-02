'김은숙 신작' 출연 수지, '감정 결여 인간'된다

1990년대까지만 해도 설날이나 추석 같은 명절이 되면 고향에 내려가는 것이 당연했다. 게다가 당시엔 예매 시스템이 지금처럼 편리하지 않아 명절 예매가 시작되면 기차역과 버스터미널은 표를 구하려는 사람들로 인산인해를 이뤘고 명절을 앞두고 고속도로는 차들로 꽉 들어 찼다. 하지만 세월이 흐르면서 명절 문화도 점점 변했고 지금은 명절 연휴가 다가오면 여행 계획부터 세우는 사람들이 많아졌다.
명절 극장가의 풍경도 예전과 많이 달라졌다. 코로나19 대유행 전까지 명절은 여름방학, 크리스마스와 함께 극장가의 '4대 성수기'로 불렸다. 실제로 많은 제작비가 들어가거나 가족 단위의 관객들을 겨냥한 영화들이 명절 연휴에 집중적으로 개봉했고 사람들은 가족들과 함께 극장을 많이 찾았다. 하지만 올해 추석을 겨냥해 새로 개봉하는 한국 영화는 조우진, 정경호 주연의 조폭 코미디 <보스> 밖에 없다.
올해 <중증외상센터>와 <폭싹 속았수다> <오징어게임3>같은 인기 드라마를 선보였던 넷플릭스에서는 오는 3일 추석을 앞두고 연휴를 겨냥한 새 드라마를 공개한다. 바로 <더 글로리>를 집필했던 김은숙 작가의 신작 <다 이루어질지니>다. 김은숙 작가가 5년 만에 선보이는 판타지 로맨스 <다 이루어질지니>에는 '국민 첫사랑'으로 2010년대를 풍미했던 수지가 감정 결여 인간 기가영을 연기한다.
걸그룹으로 데뷔해 '국민 첫사랑'으로 성장