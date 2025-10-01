"과거 연인, 아무도 못 맞출걸"... '환승연애4' 관전 포인트

"내일 봬요, 누나." < 환승연애2 >
"네가 '자기야 미안해'라고 했잖아? 그럼 '환승연애' 이딴 거 안 나왔어." < 환승연애3 >
▲ [현장] 미리보는 환승연애4 "역대급 과몰입에 빠른 전개" 1일 서울 용산구 CGV 용산 아이파크몰에서 열린 티빙 오리지널 예능 '환승연애4' 제작발표회에 참석한 이용진·김인하·김예원·유라 등은 관전 포인트를 이렇게 밝혔다. ⓒ 신나리
티빙 연애 리얼리티 <환승연애> 시리즈에서 화제가 된 출연자의 말들은 이 연애프로그램의 정체성을 그대로 보여준다. 새로운 사랑으로 넘어가게 된 계기가 되기도 했고, 오랜 연인을 향한 미련을 담기도 했다. 그렇게 <환승연애>는 늘 하나의 질문을 품고 출연자에게 묻는다. 과거의 사랑을 건너 다음 사랑으로 갈 준비가 충분히 됐는지다.
< 환승연애4 >가 또 한 번 출연자에게 같은 질문을 던졌다. 제작진이 수만 명의 후보자에게 SNS를 통해 연락을 취하고, 1000여 명이 넘는 이들을 실제로 만나며 거르고 거른 출연자들이다. 1일 CGV 용산 아이파크몰에서 열린 < 환승연애4 > 제작발표회에서 김인하 피디는 "좀 더 솔직하고 당돌한 친구들의 이야기가 펼쳐진다"며 이번 시즌을 소개했다.
"과몰입 보장"