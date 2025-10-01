"과거 연인, 아무도 못 맞출걸"... '환승연애4' 관전 포인트

▲(왼쪽부터) 이용진, 김예원, 유라 티빙

2021년 부터 이어져 온 <환승연애>의 앞선 시즌과의 차별점 중 하나는 '반전' 서사다.



유라는 "시즌1부터 지금까지 패널로 임하면서 어느 정도 맞출 수 있을 거라 생각했다. 그런데 이번 시즌에서 엑스(X·과거의 연인)가 공개되고 너무 놀라서 소리 질렀다"며 "출연자들의 엑스를 전 국민 몇 퍼센트도 못 맞출 거라고 장담한다. 정말 놀라운 서사가 담겼다"고 전했다. 이용진 역시 "역대급 어렵고 놀라운 추리였다"며 "이번 시즌을 보면서 제작진분들이 공을 많이 들이셨다는 게 티가 났다"고 말했다.



제작진 역시 이번 시즌 출연자의 전 연인 '서사'에 특히 공을 들였다. 김 피디는 "출연자를 선정할 때, 서사를 가장 중요하게 생각했다. (시청자들의) 공감을 살 수 있을지 여부가 중요했다"면서 "새로운 커플 탄생도 중요하기에 타인과 잘 어울릴 수 있는지, 타 출연진의 이상형인지 출연자 개개인의 매력을 고려했다"고 강조했다.



유라도 <환승연애>의 차별점을 두고 "출연자들이 엑스와 보낸 8년, 17년의 세월이 주는 무게감과 서사가 큰 것 같다"라고 답했다. 김예원도 "엑스의 존재를 통해 도파민도 생기지만, 깊은 공감도 따라온다. 사랑과 연애를 경험해 본 사람이라면 누구나 함께 울고 웃게 되는 포맷"이라고 설명했다.



사실 연애 프로그램, 이른바 '연프'는 예능의 대세 형식으로 자리 잡으며 다양한 연애의 형태를 보여줬다. 새로운 만남을 소개하는 프로도 있었지만, 이혼을 겪은 이들 간의 만남을 보여주기도 했다. 동시에 동성 연인 등 연인의 형태에 변화를 주기도 했다. 그 가운데 몰입도나 재미가 떨어진 연프들은 자연히 한 시즌 만에 종영됐다. 다만, <환승연애>는 처음 방송된 2021년 이후 '환친자'(환승연애에 미친 자)라는 말을 만들어내며, 시즌을 이어가고 있다.



김 피디는 "우리 프로가 시즌 10까지 갈 수 있다고 생각한다. 모든 시즌에 열심히 해서 연결해 갈 수 있게 책임감을 갖고 제작한다"며 "좀 더 다양한 시청자들을 만나기 위해 방송 요일에도 변화를 줬다"고 말했다.



그의 말처럼 이번 < 환승연애4 >는 방영 요일이 바뀌었다. 앞선 시즌이 매주 금요일 방송되던 것과 다르게 이번 시즌은 매주 수요일 오후 6시부터 티빙에서 라이브 스트리밍을 통해 공개한다. 1일 1,2화가 처음 공개된다.

