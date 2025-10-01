엄마의 커밍아웃, 아들의 유튜버 선언... 대환장 2박 3일

▲영화 <비밀일 수밖에>의 한 장면. AD406

영화는 '가족'이라는 큰 주제에 '가부장'과 관련된 다방면의 이야기들을 집중시켜 맹렬하게 파고든다. 한편 전통적인 가족의 테두리를 넘으려는 시도 또한 보인다. 같은 결이라고 해도 무방한데, 정하와 지선의 관계 그리고 진우와 제니의 관계다. 흔히 볼 수 없는 관계를 들여다볼 필요가 있다.



주지했다시피 정하와 지선은 연인 관계다. 그들이 서로 좋다고 해도, 세상 모두가 괜찮다고 해도, 아들 진우가 받아들일지 몰라 전전긍긍한다. 엄마의 커밍아웃을 쉽게 받아들이기 힘들다고 생각하는 게 보통 아닌가. 하여 진우 그리고 제니의 반응과 대응이 곧 이 영화의 지향점일 것이다.



진우와 제니는 오롯이 사랑만으로 만나 결혼하려 한다. 진우는 결혼도 하기 전에 직장 생활을 접고 유튜버로 전향하려 하는 한편 제니는 착실히 의사의 길을 간다. 제니는 어느 누구의 말에도 흔들리지 않고 진우의 선택을 지지한다. 이상을 현실로 옮겨내고 있는 그녀, 그들의 건강한 관계를 응원하지 않을 수 없다.



'가족이란 무엇인가'라는 물음을 넘어 '가족이란 이런 모습이어야 한다'라는 명제까지 넘어 '가족이란 각자의 모습이 존재하고 존중받아야 한다'라는 확언으로 나아간다. 다양성을 견지하며 진취적으로 '가족'을 다루되 무겁지도 가볍지도 않게 메시지를 전달하고 있다. 그저 흥미진진한 이야기를 따라갔을 뿐인데 종국에 깨닫게 된다.



'이러면 어떠하리 저러면 어떠하리.'

