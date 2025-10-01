엄마의 커밍아웃, 아들의 유튜버 선언... 대환장 2박 3일

정하는 강원도 춘천의 한 고등학교에서 평범하게 교사 생활을 하고 있다. 그녀는 오래전 남편을 교통사고로 잃고 아들 진우를 캐나다로 유학 보내놓았는데, 어느 날 갑자기 진우가 짠 하고 그녀의 눈앞에 나타난 게 아닌가? 그것도 여자친구 제니와 함께 말이다.
그녀는 이참에 아들에게 비밀들을 털어놓으려 한다. 암이 발병했다는 사실과 여자친구 지선의 존재, 그리고 레즈비언 커밍아웃.
그런데 제대로 말을 꺼낼 새도 없이 진우가 먼저 정하에게 폭탄 발언을 한다. 직장 생활을 그만두고 요리 유튜버가 되겠다는 것이었다. 아울러 제니와 결혼할 예정이라는 것. 상황이 이상하게 흘러가며 정하가 우물쭈물하고 있는 사이 느닷없이 캐나다에서 진우의 여자친구 제니의 부모인 문철과 하영이 찾아온다. 황당하고 당황스러울 새도 없이 숙소 예약 문제가 발생한다. 제니의 부모가 갈 데가 마땅찮아진 것.
결국 정하의 집에 모두 모인다. 정하는 물론 그녀의 여자친구 지선, 진우와 제니, 제니의 부모까지 2박 3일간의 짧은 동거 생활에 들어간다. 서로 일면식도 없지만 엄연히 관계의 선상에 놓인 그들, 불편한 동거가 이어지는 가운데 그동안 말하지 못하고 꽁꽁 숨겨놓기만 했던 각자의 비밀들이 하나둘 드러난다.
두 가족의 말할 수 없는 비밀