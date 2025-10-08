명절 스트레스 날려버릴, 특별한 여행 상품 소개합니다

▲영화 <존 오브 인터레스트> 스틸컷 더콘텐츠온

멀티버스 속에서 가족애도 되찾고, 제임스 카메론이 마련한 판도라 투어도 즐기고 나면 결코 피할 수 없는 순간이 다가온다. 바로 언제나 피하고 싶은 연휴의 끝이다. 연휴가 길수록, 연휴가 달콤할수록 일상으로의 복귀는 괴로워질 수밖에 없다. 이때 딱 필요한 영화가 있다. 연휴처럼 좋을 수는 없겠지만, 평범하고 무난한 일상이 얼마나 소중한지를 일깨워주는 드라마, <존 오브 인터레스트>가 그 주인공이다.



<존 오브 인터레스트>는 흠잡을 데 없는 '회스' 가족의 일상을 보여준다. 직장에서 부하들의 존경을 한 몸에 받는 아버지. 하인들의 도움을 받아 집과 가족을 챙기느라 바쁜 어머니. 금슬 좋은 부모님 밑에서 화목한 4남매. 각이 딱 맞는 수영장과 정원이 딸린 큰 주택, 주말 오후에 피크닉을 즐기기에 최적인 주변 숲과 강까지. <사운드 오브 뮤직> 속 트랩 대령 가족의 집과 일상도 부럽지 않아 보인다.



문제는 그들의 일상이 유대인들의 고통을 딛고 있다는 것. 회스 가족의 옷, 화장품, 장난감은 아우슈비츠에 끌려온 유대인의 유품이다. 저택은 아우슈비츠 바로 옆에 있는 관사이고, 하인도 유대인이며, 정원에 뿌려지는 거름은 유대인 시체를 태운 잿가루다. 회스가 몰두 중인 프로젝트 또한 나치의 '최종 해결책'이다. 회스 가족은 평화로운 일상 사이에 끼어든 유대인들의 아우성, 독일군의 명령, 발포음을 전혀 의식하지 못한다.



관객의 시점은 다르다. 오프닝 시퀀스와 엔딩 크레디트에 깔린 기묘한 음악과 아우성이 터져 나오는 사운드를 듣다 보면 저들의 일상이 소름 끼칠 수밖에 없다. 자연히 연휴 끝자락에서 우리를 기다리는 일상의 소중함을 느낄 수 있다. 저들만큼 안락하지는 않아도, 우리의 일상은 최소한 시체 위에 자리 잡지는 않았으니까. 평범한 일상을 영위할 수 있는 행운에 감사함을 느끼다 보면 연휴의 아쉬움도 빠르게 떨쳐낼 수 있을지도 모른다.



시청 가능 OTT: 티빙

