영화 '달려라 하니' 제작진, 나애리를 주인공 삼은 진짜 이유

▲
애니메이션 <나쁜 계집애: 달려라 하니>의 한 장면.㈜플레이칸
영원한 라이벌이던 하니와 나애리가 한 팀이 된다면? 그리고 공동의 목표를 향해 함께 뛴다면 그 여정이 어떻게 다가올까. 40년 만에 극장판 애니메이션으로 탄생한 <나쁜 계집애: 달려라 하니>는 그 상상에서 출발한 작품이었다. 1970년, 80년대를 살아온 세대들에겐 향수를, 그 이후 세대들에겐 달리기라는 스포츠의 매력과 만화의 재미를 순수 한국만의 캐릭터와 이야기로 선사한다는 목표로 관객과 만남을 기다리고 있다.
지난 9월 30일 서울 홍대입구역에 위치한 제작사 플레이칸 사무실에서 만난 송원형 피디와 허정수 감독은 공통으로 부담감과 기대감을 드러냈다. 그도 그럴 것이 1985년 잡지 <보물섬> 연재 이후 TV 애니메이션(1988년)으로 탄생해 인기 캐릭터로 부상했기 때문. 이후 한국만화 및 애니메이션 산업이 부침을 겪으며 그 존재감이 옅어지던 차에 지금의 제작진들이 그 명맥을 잇기 위해 분투한 과정이 있었다.
몇 차례 극장판 시도가 있었지만 원작자 이진주 작가가 수락하고, 완성물이 나온 유일한 사례다. 흥미로운 건 하니가 아닌 나애리의 관점에서 이야기가 진행된다는 점이다. 중학생에서 막 고교생이 된 두 사람이 경쟁자가 아닌 한 팀으로 거듭나는 과정을 통해 전 세대가 공감할 주제를 품고 있었다. 급변한 대중문화 정서, 국민 스포츠가 된 달리기의 현 문화를 반영해 육상 트랙이 아닌 도심 곳곳을 달리는 '에스런'이라는 게임을 설정한 것도 한 수였다.
"너무나 무게감이 큰 작품이라 부담이 컸다. 그래서 2022년도 말에 파일럿 작품을 만들어 공개해봤고, 굿즈(작품 관련 상품)도 내놓았는데 반응이 좋더라. 2023년부터 본격적으로 개발하기 시작했다. 시대상은 당연히 지금에 맞게 변경해갔다. 물론 예전의 그 감성도 어느 정도 살려야 했다. 1985년 연재 당시만 해도 여자가 사회에서 두각을 나타내는 게 훨씬 어려웠잖나. 이진주 작가님께서 그걸 표현하고 싶어하셨더라." (송원형 피디)
"기존 팬들에게 배신감을 주지 않으면서 새롭게 만드는 게 과제였다. 여자가 주인공이란 이유로 <달려라 하니>가 순정 만화로 분류된 것 같은데, 아무리 봐도 이건 소년 만화였다. 다만 이걸 육상 트랙에서만 하기엔 난점이 많았다. 육상으로만 하면 고증도 그렇고, 사실적으로 그려야 하는데 그럴수록 하니랑 멀어지더라. 에스런이란 설정이 이미 시나리오에 담겨 있었기에, 극장 애니메이션으로 봐야만 하는 요소를 넣고 싶었다. 몇몇 장면에선 영화 <분노의 질주> 시리즈를 떠올리며 연출했다(웃음)." (허정수 감독)
하니가 아닌 나애리의 서사가 중심