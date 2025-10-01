영화 '달려라 하니' 제작진, 나애리를 주인공 삼은 진짜 이유

▲애니메이션 <나쁜 계집애 : 달려라 하니>를 연출한 허정수 감독. ㈜플레이칸

예산 규모나 작업 기간이 훨씬 열악하기에 직접 비교는 어렵지만 최근 <극장판 귀멸의 칼날: 무한성편>이 누적 500만 관객을 돌파했고, 여러 일본 애니메이션이 명가의 자존심을 지키며 흥행하는 모양새다. 달리기를 소재로 한 또다른 일본 애니메이션도 <나쁜 계집애: 달려라 하니>와 비슷한 시기 개봉을 예고했다. 드문드문 명멸했던 순수 한국 애니메이션의 존재감을 이번엔 기대해볼 수 있을까.



"저도 <귀멸의 칼날> 팬이고 (미야자키 하야오 감독의) 지브리 애니메이션을 보고 자란 세대다. 제가 이 작품을 들고 여기저기 투자를 받으러 다녀봐도 현실적으로 만들어 내려면 적어도 70만 관객 규모는 돼야겠더라. 그 정도 규모로 만들기 위해 몸부림을 쳐왔다. 하지만 <귀멸의 칼날> 시리즈는 극장판으로 세 편을 기획했다는데 총 제작비가 600억 원 수준인 것으로 안다. 사실 우리 기술만 보면 비슷한 수준의 재원과 시간만 주어진다면 맞먹는 작품을 보여줄 수는 있다. 하지만 한계가 분명했기에 그 안에서 최선을 다했고, 기대 이상의 결과가 나왔다고 생각한다. (작화 등을 비교하면) 우리 작품이 <귀멸의 칼날>보다 못하다고 평가받을 순 있는데, 정말 짧았던 작업 기간과 적은 예산에선 충분한 수준을 보였다고 자부할 수 있다.



처음에 극장판 하니를 만든다 했을 때 안 될 것 같다는 게 중론이었다. 잘해봐야 본전이랄까. 근데 드라마 <응답하라> 시리즈도 단순히 1980년대 90년대 가족 이야길 한다 했다면 선뜻 돈을 투자받을 수 있었을까. 결국 시나리오의 힘이라 생각한다. <나쁜 계집애: 달려라 하니>가 그래서 충분히 재밌고, 독특하다고 본다." (송원형 피디)



"피디님 말씀대로 제작진 입장에선 그 일정과 예산으로 극장용 애니메이션을 만들어 개봉시키는 게 기적이긴 하다. 아쉬움이 남기도 하지만, 일단 해냈고 그 다음을 위한 마중물 역할 정도는 했다고 생각한다. 제가 극장을 가는 이유는 영화를 보고 나왔을 때 기분이 좋아서거든. 제 자녀들과도 함께 나눌 수 있는 작품을 만들고 싶기도 했다. 그런 의미에서 이 작품이 가족영화로 좋은 선택이라 생각한다." (허정수 감독)



제작진 말대로 이 작품엔 분명 뭉클함을 느낄 수 있는 장면들이 꽤 있다. 음악감독을 맡은 노브레인 황현성을 비롯, 여러 뮤지션들이 직접 노래를 만들어 OST로 작품 곳곳에 담았다. 이선희가 불렀던 주제곡을 새롭게 해석한 노래도 일부 등장한다. <나쁜 계집애: 달려라 하니>는 총 3부작 기획으로, 현재 2편까지 시나리오가 나와 있는 상태라고 한다. 서울 도심을 누비는 1편에 이어 다음은 전국 각지를 하니와 나애리가 함께 뛴다고 하니 기대감을 가지고 응원해보는 건 어떨까. 1편은 오는 10월 7일 추석 연휴 기간에 개봉한다.





추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기