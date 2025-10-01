끝없는 싸움의 순환 그린 '원 배틀 애프터 어나더'

워너브러더스 코리아㈜

영화 '원 배틀 애프터 어나더'의 한 장면폴 토마스 앤더슨 감독의 신작 <원 배틀 애프터 어나더(One Battle After Another)>는 토머스 핀천(Thomas Pynchon)의 소설 <바인 랜드( Vineland )>(1990)를 영화화한 작품으로, 제목 그대로 '끝없는 싸움'의 은유다. 액션 블록버스터의 스펙터클을 품으면서도, 그 중심에는 혁명과 권력, 가족이라는 묵직한 질문이 자리하고 있다.주인공 밥(레오나르도 디카프리오)은 한때 급진 혁명 조직 French 75의 일원이었으나, 실패한 작전 이후 아내 페르피디아(테야나 테일러)를 잃고 딸 윌라를 홀로 키우며 은둔 생활을 한다. 세월이 흐른 뒤, 과거의 적이자 이제는 권력층에 올라선 락조 대령(션 펜)이 나타나면서 밥의 세계는 다시 흔들린다.밥은 옛 동료들을 소집해 딸 윌라 구출 작전을 벌이고, 각종 음모, 반란, 액션의 연속을 겪게 된다. 그 과정에서 죽은 줄 알았던 페르피디아가 사실은 살아있음을 알게 된다. 그러나 그녀는 권력의 내부에 잠입한 상태로, 혁명가이자 동시에 체제의 일부로 변모한 모순된 인물이다.