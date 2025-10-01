혁명이 사라진 시대? 무너진 디카프리오가 던진 묵직한 질문

▲ '원 배틀 애프터 어나더', 겉은 MZ 속은 꼰대인 슬픈 액션영화 [안치용의 영화리뷰] 더는 아무도 묻지 않지만, 그래도 묻자면, 지금 우리는 혁명이 불가능한 시대를 사는 것일까. 계급적이고 집단적인 저항은 사라지고, 자본의 지배와 소비의 위안 속에 고립된 개인이 내면의 불안을 쌓아가는 오늘날, 폴 토마스 앤더슨 감독이 영화 '원 배틀 애프터 어나더'를 통해 평온한 이 시대에 이 묵직한 질문을 스크린 위에 던졌다. ⓒ 안치용의 시네마 인문학

(*영화의 전개와 결말을 알 수 있는 내용이 포함되었습니다.)

필자가 대학생일 때만 해도 혁명은 당대의 현실이자, 자본주의 외 다른 발전 경로를 꿈꾸는 이들의 휘장이었다. 체 게바라가 아이돌처럼 젊은이의 가슴에 자리 잡아 열정의 불을 지피고, 서구 민주주의와 냉혹한 자본주의의 대안과 변혁적 이데올로기를 모색했다. 한국 사회 역시 1990년대의 어느 시점까지는 근본적인 사회 변혁에 관한 논의가 치열하게 이어졌다. 체제 전복은 지배자들에게 불온한 구호였겠으나, 청춘의 현실적인 행동 목표이자, 지성사의 중심에 놓인 뜨거운 화두였다.그러나 프랜시스 후쿠야마가 '역사의 종언'을 선언한 이래, 정말로 공교롭게 역사는 정지하고 말았다. 혁명이라는 거대 서사는 힘을 잃었고 사회변혁 담론은 폐기된 유물이 되었다. 냉전 종식, 세계화의 전면적 도래와 함께 전 지구적 자본주의 시스템과 결합한 신자유주의가 유일한 이데올로기의 승자로 군림하면서, 다른 세상을 상상하는 모든 진보적 논의가 사실상 자취를 감추었다.포스트모더니즘의 영향을 빼놓을 수 없다. 포스트모더니즘이 원인인지 결과인지 알 수 없지만, 그 영향 아래 거대 담론과 보편 가치가 해체되면서, 인류 구원을 목표로 한 혁명 이데올로기의 정당성이 철회된다. 거대하고 동일한 이념을 추종한 집단적 투쟁이 잦아든 뒤 파편화·개별화한 소규모의 정체성 운동만이 운동으로 명맥을 이어갈 뿐이다. 21세기의 '오큐파이 월스트리트' 같은 비교적 '전통적'인 저항 운동마저 표면상 계급적 분노를 드러냈으나, 체제의 근본적인 전복 대신 시스템 내의 재분배나 개혁을 요구하는 수준에 머물렀다."다른 세상은 가능하다"는 외침은 잦아들었다. 현실의 체계적 부조리조차 개인의 성공 혹은 실패라는 시스템 내부의 문제로 해석되는 시대로 수렴되고 말았다.더는 아무도 묻지 않지만, 그래도 묻자면, 지금 우리는 혁명이 불가능한 시대를 사는 것일까. 계급적이고 집단적인 저항은 사라지고, 자본의 지배와 소비의 위안 속에 고립된 개인이 내면의 불안을 쌓아가는 오늘날, 폴 토마스 앤더슨 감독이 영화 <원 배틀 애프터 어나더>를 통해 '평온한' 이 시대에 이 묵직한 질문을 스크린 위에 던졌다.영화는 변혁의 이상을 지키려다 세상의 시스템 바깥으로 밀려난 혁명의 패잔병과 그 빈자리를 채우며 독버섯처럼 득세하는 새로운 극단주의 간의 대결을 그린다. 광활한 미국 대륙을 가로지르는 추격 블록버스터 <원 배틀 애프터 어나더>는 혁명 종언 이후 시대의 새로운 역사의 침로에 관해 성찰한다.묵직한 질문과 진지한 성찰은 흥미롭게 박진감 넘치는 액션 영화로 구현됐다. 관객은 혁명의 낯선 구호에 당황할 틈이 없이 영화의 흐름에 휩쓸려간다. 한때 혁명가였으나 이제는 무너진 삶을 사는 밥 퍼거슨(레오나르도 디카프리오)이 과거의 숙적 스티븐 J. 록조(숀 펜)에게 납치당한 딸 윌라 퍼거슨(체이스 인피니티)을 되찾기 위해 벌이는 뜨거운 추격 블록버스터가 짜임새 있고 빠르게 또 화끈하게 전개된다. 문제의식은 텍스트의 저변에 잠재한다.액션영화로도 매력적인 작품이며 그중 클라이맥스 격인 자동차 추격 장면이 특별히 인상적이다. 앤더슨 감독은 CGI를 배제하고 실제 로케이션과 아날로그적인 방식으로 생생한 카체이싱을 구현해 관객에게 "롤러코스터를 타고 있는 듯한 기분"(BBC)을 느끼게 한다. 영화를 극장에서 봐야 할 이유를 증명한 장면이다. 텍사스 엘 파소에서 캘리포니아 유레카까지 이어진 로케이션 속에서 펼쳐진 추격전은 내내 폭발 직전의 긴장감을 유지한다. 디안드라 역의 레지나 홀은 "그(앤더슨)는 단 세 대의 자동차로, 심지어 차선 변경 하나 없이 자동차 추격전을 숨 막히게 만들 수 있는 유일한 사람이다"라고 찬사를 보냈는데 과한 말이 아니다.<원 배틀 애프터 어나더>는 이 스펙터클한 액션과 영상에 심오한 메시지를 조화롭게 탑재한다. 영화는 전형적인 영웅 서사와 거리가 멀다. 허당미 가득한 밥 퍼거슨은 이상을 잃고 현실에서 좌초해 늙어가는 구세대를 상징한다. 그의 대척점에 선 록조 또한 고전적인 악한이 아니다. 복합적인 인간성을 지닌 이 악당은 사악한 시스템의 UI 같은 존재로 그려진다.