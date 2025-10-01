"후회없이 던졌고 후회없이 떠난다" 오승환의 작별인사

'끝판왕' 오승환(삼성 라이온즈)이 수많은 야구인들과 팬들의 축복속에 아름다운 은퇴식으로 선수생활의 마무리를 장식했다.
9월 30일 대구삼성라이온즈파크에서는 '2025 KBO리그' 삼성 라이온즈 대 KIA 타이거즈의 경기와 함께 오승환의 은퇴식이 열렸다. 삼성은 이날 5-0으로 완승을 거두며 정규시즌 4위를 확정하고 레전드의 마지막 경기를 승리로 장식했다. 삼성의 외국인 타자 르윈 디아즈는 시즌 50호 홈런을 터뜨리며 역대 최초 '50홈런-150타점' 달성이라는 대기록까지 수립했다.
오승환은 5-0으로 앞선 9회초 마지막 수비에서 마운드에 올라 박진만 삼성 감독으로부터 공을 넘겨받았다. 마지막이 될 오승환의 등장곡인 넥스트의 '라젠카 세이브 어스'가 장내에 울려퍼지자 벌써 눈물을 훔치는 팬들도 있었다. 오승환이 좌측 담장 밖 불펜에서 힘차게 뛰어나오자, 불펜에 있던 모든 후배 선수들이 도열하여 허리를 숙이며 인사했다.
KIA는 곧바로 최형우를 대타로 투입했다. 최형우는 오승환과 삼성 왕조의 주역으로 함께 활동했던 절친한 후배였다. 양 구단간 사전에 약속된 기용이었다. 최형우는 헬멧을 벗고 선배 오승환을 향해 90도로 고개를 숙였다.
오승환은 4구째 포크볼을 던지며 최형우를 헛스윙 삼진으로 잡아냈다. 프로무대에서 21년을 달려온 위대한 전설의 마지막 공이자 마지막 아웃카운트였다. 최형우는 삼진을 당한 뒤 마운드로 올라가 오승환을 껴안았다. 포수 강민호 역시 눈물을 흘렸다. 오승환은 남은 아웃카운트 2개를 김재윤에게 넘기고 마운드를 내려왔다. 팬들은 일제히 기립박수와 함성을 보내며 오승환을 예우했다.
또한 이날 경기장에는 특별한 손님들이 대거 찾아왔다. 추신수, 이대호, 김태균, 정근우, 이동현, 채태인, 김강민 등 '1982년생 황금세대'가 한 자리에 집결하는 보기드문 장면이 연출됐다.
오승환은 동갑내기 친구들 중에서 가장 오래 선수생활을 하다가 은퇴하는 선수가 됐다. 82년생 멤버들은 오승환의 등판과 퇴장까지 팬들과 함께 기립박수를 보내며 친구의 마지막을 함께 했다. 오승환을 끝으로 한국야구의 최전성기를 이끈 황금세대가 역사 속으로 퇴장하는 상징적인 장면이기도 했다.
오승환의 야구인생, 한국 마무리 투수의 역사