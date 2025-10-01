조선을 뒤흔든 '킹메이커'들의 권력 다툼

▲벌거벗은한국사2
안동김씨와 흥선대원군
안동 김씨(安東 金氏) 가문과 흥선대원군(興宣大院君)은 조선 후기에 국왕까지도 자기 뜻대로 세우고 나라를 지배했던 '킹메이커'이자 '최강의 권력자'라는 공통점을 지닌다. 나라에 충성하던 명문가에서 나라를 삼킨 가문이 되어버린 안동 김씨, 그리고 이들의 정치 수법을 그대로 벤치마킹하여 성공한 흥선대원군의 모습은, 마치 동전의 양면처럼 서로 닮아있었다.
9월 30일 방송된 tvN STORY <벌거벗은 한국사2>에서는 '왕을 지배한 권력자 안동 김씨 VS 흥선대원군' 편이 그려졌다.
안동 김씨는 고려시대부터 유서깊은 명문가였다. 시조인 김선평은 태조 왕건을 보필한 고려의 개국 공신이었고, 조선 건국 이후로도 대대로 훌륭한 관리, 재상, 학자들을 많이 배출하며 실력과 명망을 두루 갖춘 가문으로 인정받았다. 이랬던 안동 김씨가 본격적인 권신 가문의 반열에 오르게 되는 계기는, 조선 22대 국왕 정조의 신하였던 김조순(1765-1832)의 시대부터였다. 그는 정조가 아끼던 최측근이었고 당시 안동 김씨 가문의 수장이었다.
정조는 아들 순조가 11세 때 김조순의 딸과 혼인시켜 사돈관계를 맺는다. 김조순의 딸이 바로 순조의 정비이자 안동김씨 가문의 첫 번째 왕비인 순원왕후였다.
사실 정조는 본래 외척과 권신을 경계했지만, 말년이 되어 급격히 건강이 나빠지자 어린 순조를 보호해줄 장치로 신뢰하던 김조순과 안동 김씨 가문을 외척으로 맞아들이는 선택을 내린 것. <순조실록>에 따르면 '지금 내가 김조순에게 너를 부탁하노니, 이 신하는 반드시 비도(나쁜 길)로 너를 보좌하지는 않을 것'이라고 할만큼 두터운 신뢰를 드러냈다고 한다.
후대에 안동 김씨를 향한 부정적인 이미지와는 달리, 정작 그 출발점이 된 김조순은 적어도 당대에는 유능하고 청렴하다는 평가를 받으며 왕의 신임 뿐만이 아니라 사대부 사회에서도 인망이 두터웠던 인물이었다. 김조순은 정조의 뒤를 이은 순조 대에도 변함없이 중용됐지만, 정작 본인은 실권이 없는 명예직만 받아들이며 겸손한 행보를 이어갔다. 그래서 김조순이 건재하던 시기에는 안동 김씨의 전횡이 표면적으로는 크게 드러나지 않았다.
하지만 정작 안동 김씨는 김조순의 그늘 아래서 그의 자식들과 일가친척들이 '왕실의 외척'이라는 지위를 이용하여 조정의 중요한 관직을 차지하고 권력의 단맛에 서서히 빠져가고 있었다. 김조순을 향한 역사적인 평가가 엇갈리는 이유도 여기에 있다. 김조순이라도 가문의 전횡을 일일이 통제하기 어려웠을 것이라는 해석과, 가문의 수장으로서 사실상 방치하거나 묵인한 책임을 피할 수 없다는 비판이 공존한다.
