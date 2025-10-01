'폭군의 셰프' 이채민 "긴급 투입된 만큼 잘해야 할 이유 많았다"

바로엔터테인먼트

"짧은 기간 동안에 촬영이 들어갈 수 있을지 의문이 컸다. 하지만 반대로 열심히 만들어 보자, 해내자, 피해 끼치지 말자고 곱씹었다. 주변의 스태프와 선배님들이 도와주셨다. 촬영 초반부터 그룹 리딩을 여러 번 반복하면서 성실히 임했다."

이채민 배우이채민은 촬영 일주일 전 박성훈의 하차로 생긴 빈자리에 긴급 투입되어 연희군 이헌을 소화했다. 조선 최고의 미식가이자 절대적 군주를 이질감 없이 표현해 큰 호평을 받았다. 갑작스러운 인기에 연연하기보다 차분하게 상황을 돌아보는 노력이 먼저라고 말했다.군주 연희군과 인간 이헌의 차이점에 대해 "주변에서 '이헌, 그 자체다', '이헌처럼 보인다'라고 할 때 뿌듯하고 성취감도 들었다"며 노력을 보상받는 것 같다고 말했다. 이어 "이헌은 벽이 존재한다. 지영과 지영이 아닌 사람에게 다르게 비추어지는 태도 차이도 크다. 지영과 함께 할 때의 모습과 눈빛, 행동이 제대로 드러나길 바랐다. 마음에 상처와 아픔이 있는 인물이지만 누구보다 순수해서 매력적이다. 내 사람이라고 생각한 사람에게는 츤데레 같은 면도 있다"고 덧붙였다.그동안 장유태 감독의 팬이었다며 마치 성덕이 된 기분을 만끽했다. "감독님이 기본기가 잘 되어 있는 배우라고 해주셨고 이후 캐릭터를 맞춰 나가길 바라셨다. 감독님에게 캐릭터 해석력, 전체를 아우르는 능력을 습득했다. 당일 배우고 연습해서 액션 장면을 찍었다. 무술 감독님이 순간 암기력도 좋고 잘한다고 칭찬해 주셔서 자신감을 얻었다. 훗날 액션에 도전한다면 더 많이 연습해서 제대로 보여드리고 싶다"며 감사한 마음을 전했다.<폭군의 셰프는> 굵직한 드라마의 연출을 맡은 장태유 감독의 신작이자, 임윤아의 드라마 차기작으로 많은 기대를 모았다. 첫방 시청률 4.9%로 시작해 꾸준한 상승세를 타다 마지막 방송은 17.1%로 종영했다.이채민은 모든 성과는 부족한 자신을 도와준 분들에 의해 만들어졌다며 겸손함을 보였다. "저희끼리 초반에 4% 정도만 나오면 좋겠다고 생각했는데 기분 좋은 스타트를 했다"며 안도했다. "부모님은 어떤 작품을 하든 즐겁게 봐주시는데 마지막 화를 슬프게 봐주셨다"며 지인, 가족, 친지의 반응을 즐기고 있다고 설명했다.첫 사극이자 메인 주인공으로 우뚝 선 이채민은 사극 특유의 발성과 복장, 연기 톤을 짧은 시간에 체화해야 했다. 어려움이나 부담감은 없었을까. "사극 발성은 4년 전부터 꾸준히 다닌 학원 탓이다"라며 왕 역할에 최적화되었다고 설명했다.이어 힘들었던 기억을 떠올렸다. "감독님이 먹고 난 후 표정 묘사를 만화처럼 해달라는 디렉팅에 거울 보면서 많이 연습했다. 애니메이션이나 먹방 영상, <흑백요리사> <고독한 미식가>의 평가와 리액션을 참고하면서 분석했다. 다 맛있었는데 명나라와 1차 경합 때 나온 우대 갈비와 마카롱이 생각보다 맛있어서 포장해 갔었다"라고 밝혔다.맛있는 음식을 먹으니 본인은 행복했다지만 과식의 괴로움도 있었을 것 같았다. 이채민은 "제가 일을 하는 이유는 맛있는 걸 먹기 위해서이기도 하다. 맛이 까다로운 편이기도 하고 먹는 데 진심이라 기왕이면 맛있는 걸 먹자 주의다. 촬영하면서 식단 관리보다는 먹어야 하는 기간이 많아 덜 먹을 기회가 생기면 차라리 좋았다"고 솔직 고백했다.이어 "제때 식사를 한 후 촬영에서 또 먹어야 해서 3kg 정도 쪘다. 초반보다 후반으로 갈수록 부드럽고 포근한 인상이더라. 여러분들은 못 찾으시겠지만 제가 안다(웃음). 특히 음식이 메인일 때도 많았는데 NG가 날 것 같으면 최대한 음식을 망치지 않았을 때 내려고 했다. 괜히 음식을 소비하면 안 되니까 최대한 효율적으로 찍으려고 노력했다"며 한쪽에서는 계속 음식을 만들고 있었다고 설명했다.