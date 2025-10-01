'아쉬운 패배' 강원FC, 스쿼드 이원화 속 빛났던 조현태

졌지만 잘 싸웠던 강원. 패배의 아픔 속에서 이들은 조현태라는 보물을 발견했다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 9월 30일 오후 9시 15분(한국시간) 중국 청두시에 자리한 피닉스 힐 스포츠 센터에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 2차전서 서정원 감독의 청두 룽청에 1-0으로 패배했다. 이로써 강원은 1승 1패 승점 3점을, 청두도 1승 1패 승점 3점을 기록했다.강원이 좋은 빌드업 패턴을 보이며 경기를 풀어가기 시작했으나 단 한 번의 위기를 넘기지 못했다. 전반 34분 코너킥 상황에서 저우딩양의 발리 슈팅이 꽂히며 선제 실점을 내줬다. 이후 이렇다 할 기회는 없었고, 전반은 그대로 종료됐다.후반에는 강원이 포메이션에 변화를 주면서 승부수를 던졌으나 좀처럼 청두의 골문을 열지 못했다. 이후 가브리엘·정인증·황은총·유병현·정승빈을 투입하며 공격 고삐를 당겼지만, 끝내 1-0으로 패배를 맛봐야만 했다.현재 리그에서 승점 42점 7위로 파이널 A·B 진출의 갈림 길에 놓인 가운데 정경호 감독은 스쿼드 이원화라는 현실적인 선택을 내렸다. 챔피언스리그라는 무대도 귀중하지만, 파이널 B로 추락하게 되면 피 말리는 강등 싸움을 해야만 했기 때문.선발 명단에는 이번 시즌 리그에서 기회를 자주 받지 못하던 자원들이 대거 이름을 올렸다. 객관적인 전력상 밀리는 그림이 예측됐으나 강원이 오히려 주도하는 그림이 나왔고, 변칙 3백 전술이 완벽하게 먹히는 장면이 연출됐다. 하지만, 단 한 번의 슈팅을 막지 못하면서 패배를 맛봐야만 했다.하지만 성과는 분명 존재했다. 그 수확 중 하나는 바로 2004년생 중앙 수비수 조현태였다. 조현태는 3백의 중심 수비수로 출격, 핵심 스트라이커인 펠리페를 봉쇄하라는 임무를 받았다.강력한 힘을 바탕으로 펠리페를 오히려 밀어내는 장면을 연출하기도 했고, 후방에서 빌드업도 곧잘 해내는 모습이었다. 전반 8분과 16분에는 펠리페와의 경합에서 이겨내며 볼 소유권을 가져왔고, 전반 43분에도 이와 똑같은 장면이 연출됐다. 후반에도 활약은 이어졌다. 후반 2분에는 호물로의 롱패스를 정확하게 막아냈고, 또 후반 26분에도 전진 수비에 성공하며 포효했다.수비에서 인상적인 모습도 훌륭했지만, 전술 이행도 상당히 뛰어났다. 전반에는 3백의 중앙에서 활약하면서 공격 시에는 3선까지 올라가는 역할도 무리 없이 해냈다. 시작과 4백의 좌측 수비수로 옮기며 빌드업에서 유려한 역할을 해냈다. 포지션 이동과 올라오지 않은 감각으로 인해 어색할 법도 했으나 조현태는 인상적인 실력을 뽐냈다.풀타임으로 경기장을 누빈 조현태는 패스 성공률 90%, 태클 성공률 100%, 걷어내기 3회, 공중볼 경합 성공 4회, 볼 회복 6회를 기록, 정경호 감독의 눈도장을 찍었다.한편, 강원은 귀국 후 오는 5일 홈에서 FC안양과 리그 32라운드 일전을 치르게 된다.