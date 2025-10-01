'강렬했던 45분 존재감' 정승원, FC서울에 ACLE 첫 승리 안겨줬다

단 45분 만에 본인의 존재감을 확실하게 알려준 정승원이었다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 9월 30일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 2차전서 부리람 유나이티드에 3-0 완승을 기록했다. 이로써 서울은 1승 1무 승점 4점을, 부리람은 1승 1패 승점 3점을 기록했다.서울을 마주했던 부리람은 자국 리그 최다 우승(10회), FA컵 최다 우승(6회), 리그컵 최다 우승(7회)으로 압도적인 전력을 자랑하고 있다. 아시아 챔피언스리그 무대서도 조별리그 탈락이 일상이었던 과거와는 달리, 최근에는 토너먼트를 통과하는 빈도가 높다. 당장 지난 시즌에도 엘리트 무대에서 8강에 오르는 기염을 토하기도 했다.전력도 상당히 좋다. 태국 국가대표로 활약하고 있는 수파낫 무에안타, 티라톤 분마탄을 비롯해 수원·대구에서 활약하며 이름을 알린 고명석과 뮬리치도 대기하고 있다. 이에 더해 프리미어리그 출신 골키퍼 닐 애더리지, 케네스 두갈 등 만만치 않은 자원들이 스쿼드 내에 있었다. 선발 명단에만 외국인 선수가 무려 9명이 포함될 정도로, 쉽지 않은 경기가 예상됐다.하지만, 경기 분위기는 180도 달랐다. 부리람의 공세를 쉽게 막아내는 그림이 나왔고, 서울은 전반 37분 루카스의 크로스를 받은 최준이 깔끔한 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 기세를 이어 전반 47분에는 정승원의 크로스가 그대로 골망으로 꽂히면서 순식간에 2-0으로 달아나는 데 성공했다.후반에도 비슷한 흐름이었다. 서울은 문선민·둑스·류재문을 투입하며 공격 고삐를 당겼고, 후반 22분에는 박스 안에서 루카스가 오른발 슈팅으로 팀의 세 번째 득점을 완성했다. 이후 서울은 김진수·김지원을 투입하며 수비를 강화했고, 실점 없이 경기를 마쳤다.앞선 1차전에서 J리그 신흥 강호인 마치다 젤비아 원정을 떠나가 아쉽게 1-1 무승부를 기록한 서울은 까다로운 상대인 부리람을 상대로 승리를 챙기는 데 성공했다. 또 무려 1405일 만에 챔피언스리그 무대서 승점 3점을 획득, 아시아로의 귀환을 성공적으로 알렸다. 이처럼 기분 좋은 경기를 끝낸 가운데 이 선수의 활약이 있었기에 함박 웃음이 가능했다. 바로 정승원이다.지난해 정승원은 수원FC에서 무려 11골 6도움을 기록, 리그 정상급 실력을 뽐냈다. 공격과 수비에서 압도적인 기량을 뽐낸 가운데 멀티 플레이어가 필요했던 서울이 러브콜을 보냈고, 그렇게 상암벌로 입성했다. 예상대로 선발로 나서며 경기장을 누볐으나 공격 포인트를 올리지 못하는 빈도가 늘어났다. 현재까지 리그26경기에 나서 2골 2도움을 기록했지만, 영향력은 조금 아쉬웠다.하지만, 경기력은 괜찮았기에 정승원은 김 감독의 선택을 꾸준하게 받았고, 이번 부리람과의 맞대결에서 본인의 능력을 발휘했다. 4-4-2 전형의 우측 미드필더로 나섰고, 특유의 활동량과 투지 넘치는 플레이로 팀을 이끌었다. 우측 풀백으로 나온 최준과의 호흡도 인상적이었고, K리그 경험을 보유한 사살락의 전진도 쉽게 막아내며 포효했다.수비에서 도움을 준 정승원은 전반 터진 2골에 모두 관여하는 모습을 보여줬다. 전반 37분 선제골 당시에는 박스 안에서 깊숙하게 침투, 좌측 윙백인 사살락을 잡아놓으며 최준이 슈팅 기회를 가져갈 수 있게끔 만들어줬다. 이어 전반 47분에는 우측면에서 정확한 크로스를 날렸고, 이 볼이 그대로 골문으로 들어가면서 팀의 두 번째 골을 터뜨리며 웃었다.서울은 정승원의 강렬했던 45분 활약에 힘입어 홈에서 기분 좋은 승점 3점을 가져오며 챔피언스리그 엘리트 무대서 첫 승리를 챙겼다.한편, 홈에서 챔피언스리그 승리를 챙긴 서울은 짧은 휴식 후 오는 5일 수원FC와 리그 32라운드 일전을 치르게 된다.