또 한번 테디와 손잡은 이즈나, '케이팝 퍼포먼스 장인' 될까?

두 번째 미니 음반 'Not Just Pretty' 발표한 이즈나(izna)6인조 케이팝 그룹 이즈나(izna 마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)가 두 번째 미니 음반을 들고 약 3개월여 만의 발빠른 컴백을 단행했다. 30일 오후 이즈나는 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 2nd EP < Not Just Pretty > 미디어 쇼케이스를 통해 업그레이드된 음악적 변신을 소개하는 자리를 마련했다.지난해 엠넷 서바이벌 오디션 <아이랜드2>로 결성된 이즈나는 같은 해 11월 발매한 데뷔 음반 < N/a >와 타이틀 곡 'IZNA'를 시작으로 연이은 디지털 싱글 'SIGN', 'BEEP' 등을 내놓으며 착실한 성장을 보여준 바 있다. 하지만 올해초부터 건강상의 이유로 활동을 중단했던 멤버 윤지윤이 팀을 떠나면서 이번 신작부터 6인 체제를 공식화하는 새로운 변화에 직면하게 되었다.앞선 두 차례의 디지털 싱글 활동을 통해 한시적인 6명 조합 팀으로 활약해왔지만 이제 1명의 결원이 공식화되면서 이즈나로선 두 번째 미니 음반과 동시에 이전과는 다른 모습을 보여줘야 한다는 과제를 떠안게 되었다. 서바이벌 시절부터 든든한 후원자로 자리 잡은 테디를 비롯한 더블랙레이블 프로듀서진의 지원 속에 '6인조' 이즈나와 신곡 'Mamma Mia'는 과연 어떤 반응을 이끌어낼 수 있을까?