40년 만에 부활한 '달려라 하니', MZ 마음 공략할까

애니메이션 <나쁜 계집애: 달려라 하늬> 관련 이미지.40년 전 원작 만화로 등장한 하니는 '불굴의 의지' 상징이었다. 어릴 적 엄마를 잃고 오로지 달리기로 자신을 증명해내는 이 소녀는 1980년대를 지나온 동시기 사람들에겐 희망 혹은 응원의 대상이었을 것이다. 그런 하늬가 벌써 중년이 됐다. 잡지 <보물섬>에 1985년 첫 연재 이후 1988년 애니메이션으로 탄생해 전국적 인기를 끌었던 <달려라 하니>가 40년 만에 극장판 애니메이션으로 탄생했다.지난 29일 서울 용산 CGV에서 언론에 첫 공개된 <나쁜 계집애: 달려라 하니>는 전국 재패 후 국가대표로 활약한 나애리의 이야기로 시작됐다. 빛나리 중학교에서 고교생이 된 나애리, 그리고 돌연 육상계를 떠나 에스런이라는 길거리 달리기 대회를 전전하던 하니가 다시 돌아오며 벌어지는 이야기를 다룬다.영원한 숙적처럼 보였던 두 사람은 주나비라는 제3의 인물이 등장하며 관계가 급변한다. 원작에선 안하무인 나애리의 태도와 앞뒤 안가리는 하니 성격 탓에 영영 화해하지 못한 채 이야기가 흘러갔지만 극장판에선 주나비라는 공동의 경쟁자가 생기며 동료로 거듭나게 되는 설정이 가미됐다.기성 세대의 큰 사랑을 받은 만화의 극장판 부활은 우선 반가운 일이다. 만화 잡지 전성기와 맞물려 흥했던 국내 인기 만화 캐릭터들의 영화화가 그간 몇 차례 시도됐고, <달려라 하니>도 예외는 아니었지만 여러 난관에 봉착했었기 때문. 원작자 이진주 작가와 협의 없이 진행된 것으로 알려진 30주년 극장판 기획이 끝내 무산된 일은 국내 콘텐츠업계의 상흔 중 하나다.다행히 40주년 작품은 원만한 기획 과정을 거쳤다. 이진주 작가 또한 온 가족이 함께 하니를 극장에서 보게 되는 게 소원이라 밝힌 바 있기에 제작 과정에 적극 힘을 보탠 것으로 알려졌다. TV판 오리지널 애니메이션에서 활약한 성우들이 대부분 은퇴했기에 제작진은 관록의 성우진을 새롭게 구성했다. 강시현, 정혜원, 홍범기 등 베테랑들이 주요 캐릭터의 목소리를 연기했다.