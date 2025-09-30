애가 애를 낳았다... 청소년 미혼모의 버거운 일상

부산국제영화제

스틸컷벨기에 동부의 도시 리에쥬에 위치한 미혼모 보호센터가 다르덴 형제의 카메라가 닿는 곳이다. 이 보호센터는 미혼모 중에서도 아직 성년에 이르지 못한 청소년들을 보살핀다. 요컨대 성인이 되지 못한 십대 중반의 어린 여성들이 저마다의 사정으로 아이를 낳아 기르는 것이다. 영화는 모두 다섯 명의 미혼모가 함께 살아가는 모습을 비춘다. 이전 한 명의 주인공에게 가까이 들러붙어 그 가장 내밀한 이야기까지를 특유의 영상문법으로 끄집어냈던 다르덴 형제가 이제는 새로운 양식을 택해 이야기를 풀어간다. 마치 옴니버스 영화처럼, 다섯 명의 미혼모가 돌아가며 중심에 서는 방식이다.멀리서 바라보면 다 같은 청소년 미혼모지만, 가까이 다가서면 하나하나가 전혀 다른 생김을 가진 얼굴이다. 애인을 붙들려 아이까지 수단 삼고자 하는 페를라(루시 라뤼엘 분)는 제 계획과는 달리 이별을 맞이한다. 아이 아빠는 페를라의 기대와는 딴판으로 제 집에 아이가 생겼다는 사실조차 말하지 않은 상태다. 페를라의 압박이 거세질수록 그가 느끼는 부담 또한 커져, 둘은 마침내 예고된 파국과 맞이한다. 반면 아이 아빠가 정성으로 엄마를 보살피기도 있다. 쥘리(엘사 호벤 분)의 사례로, 성인이 되려면 몇 년이 더 지나야 하는 어린 나이지만 둘은 서로를 의지하며 생긴 아이를 잘 키우기 위해 고군분투한다. 다만 둘은 모두 약물중독으로 고생한 이력이 있고, 쥘리가 다시 약물에 손을 대 위험을 겪기도 한다.아이를 낳고도 모성애가 전혀 생겨나지 않음에 당황하는 소녀도 있다. 제시카(바벳 베어벡 분)는 아이가 오로지 해내야만 하는 일거리로만 느껴지는 것이 저의 결핍 때문이라 여긴다. 다름 아닌 자신이 엄마에게 버려져 보육원에서 길러진 때문이다. 만석의 몸을 이끌고 친모를 찾으러 다니는 제시카는 아이를 낳고서야 마침내 그녀와 대면한다. 저를 없는 양 밀어두고서 리에주에서 새 삶을 꾸린 엄마에게 분노와 그리움, 양가적 감정을 느끼는 제시카의 모습이 충분히 우리 주변에 있을 법한 누구누구들의 얼굴이란 걸 알도록 한다.