애가 애를 낳았다... 청소년 미혼모의 버거운 일상

다르덴 형제의 카메라를 더는 혁신적이라 할 수는 없겠다. 불안정한 사람들을 흔들리는 카메라로 따라가고, 다큐를 연상시키는 기법으로 극영화의 현실성을 극대화하는 방식, 비전문 배우를 전면에 내세우며, 롱테이크를 적극적으로 활용하는 선택까지가 하나하나 그렇다. 칸영화제 황금종려상을 두 차례 거머쥔 이 시대의 거장 다르덴 형제의 스타일은 어느덧 특징적이라기보다는 보편적이란 표현이 더욱 어울릴 정도가 되었다.
스타일은 흉내낼 수 있지만 시선은 그렇지가 못하다. 다르덴 형제를 오늘의 거장으로, 존중받는 작가로, 제30회 부산국제영화제가 들여온 여러 작품 가운데서도 유달리 인기 있는 영화의 감독으로 만든 것은 그저 스타일이 아니다. 인물을 바라보는 시선, 문제를 다루는 태도, 그 완고하면서도 희망을 잃지 않는 자세가 오늘의 그들을 만들었다.
<엄마의 시간>은 다르덴 형제의 신작이다. 올해 있었던 제78회 칸영화제 경쟁부문 출품작으로, 각본상을 수상했다. 장 피에르 다르덴과 뤽 다르덴 형제, 어느덧 일흔을 훌쩍 넘은 두 노감독의 카메라가 담아낸 주제는 여전히 우리네 현실 가까우나 시선이 닿지 않는 음지, 도움과 관심의 손길이 머물러 마땅한 집을 향한다.