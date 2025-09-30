'환상적인 오버헤드킥' 조규성, 대표팀 제외 아쉬움 털고 시즌 3호골

FC미트윌란 공식 홈페이지

미트윌란 FW 조규성.오랜 부상으로 신음하던 조규성(미트윌란)이 조금씩 전성기 시절의 포스를 되찾아가고 있다. 이번에는 환상적인 오버헤드킥으로 시즌 3호골을 터뜨리며 이번 10월 A매치를 앞두고 한국 대표팀 명단 제외의 아쉬움을 씻어냈다.미트윌란은 30일(한국 시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 2025-26 덴마크 수페르리가 10라운드 홈 경기에서 라네르스에 2-1로 승리했다.이로써 리그 2위 미트윌란은 6승 3무 1패(승점 21)를 기록하며, 선두 오르후스(승점 23)에 2점차로 추격했다.이날 조규성은 벤치에서 시작했다. 미트윌란은 3-5-2 포메이션에서 프란쿨리누-아랄 심시르 투톱을 내세웠다. 한국 대표팀 수비수 이한범은 스리백의 오른쪽 스토퍼로 선발 출전했다.미트윌란은 전반 11분 아담 가브리엘, 18분 프란쿨리누의 슈팅으로 득점을 노렸으나 아쉽게 무산됐다. 다소 무기력한 공격으로 일관한 미트윌란은 전반을 0-0으로 마감했다.미트윌란의 마이크 툴베리 감독은 후반 시작과 동시에 프란쿨리누를 빼고, 조규성을 조커로 투입했다. 미트윌란은 후반 1분 만에 올리버 올센에게 실점하며 흔들렸다.하지만 곧바로 분위기를 바꾼건 조규성이었다. 후반 7분 박스 안 혼전 상황에서 마즈 베흐 쇠렌센이 머리로 떨궈준 공을 조규성이 오버헤드킥으로 마무리지었다. 조규성은 유니폼을 쥐고 크게 포효하며 세리머니를 펼쳤다.주도권을 완전히 잡은 미트윌란은 후반 18분 니콜라스 다이히르의 자책골로 전세를 뒤집는데 성공했다. 후반 21분 발데마르 비스코프, 후반 35분 케빈 음바푸를 투입해 안정적으로 경기를 운영한 미트윌안은 결국 승리를 챙겼다.조규성은 2022 카타르 월드컵과 2023 아시안컵에서 대표팀 주전 공격수로 활약했다. 월드컵 이후에는 덴마크 미트윌란으로 이적하며 유럽 무대를 경험했다. 이적하자마자 등번호 10번을 배정받고, 주전 자리를 꿰찬 조규성은 2023-24시즌 모든 대회 통합 37경기에서 13골 4도움을 올리며 미트윌란의 리그 우승을 이끌었다.순탄대로일것 같았던 조규성의 유럽 커리어가 주춤한 것은 2024-25시즌을 앞둔 시점이었다. 무릎 수술 이후 합병증이 발생해 1년을 재활에만 매진했다.이에 조규성은 대표팀에서도 종적을 감췄다. 마지막 A매치 기록은 2024년 3월 26일 태국전이다. 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선에서 한 경기도 뛰지 못한 것이다.한 시즌을 통으로 날려버린 조규성은 기나긴 재활을 거쳐 이번 2025-26시즌 덴마크 리그 5라운드에서 복귀전을 치렀다. 그리고 지난 18일 AaB와의 컵대회, 리그 9라운드 비보리전에서 2경기 연속골을 터뜨리며 부활을 알렸다.지난 25일 스투름 그라츠와의 UEFA 유로파리그 1라운드에서는 처음으로 선발 출전 기회를 잡았다. 비록 공격 포인트는 올리지 못했지만 뛰어난 경기력을 선보이며 가능성을 보였다.그리고 이번 라네르스전에서는 후반 교체 투입돼 그림 같은 오버헤드킥으로 시즌 3호골을 터뜨려 존재감을 폭발시켰다. 이날 조규성은 총 45분동안 동점골 외에도 터치 33회, 드리블 성공 2회, 공중볼 경합 성공 1회, 태클 성공 1회, 걷어내기 1회를 기록하는 등 공격뿐만 아니라 수비에서도 적극성을 보였다.아직까지 90분 풀타임을 뛸 체력을 갖췄다고 보긴 어려우나 순도 높은 골 결정력으로 예전의 모습을 되찾아가고 있는 점은 희망적이다. 부상 복귀 이후 공식 대회 4경기(리그 2경기·유로파리그 1경기·컵대회 1경기)에서 3골을 기록 중이다.이에 조규성의 한국 대표팀 발탁이 예상됐으나 전날 홍명보 감독이 발표한 10월 A매치(브라질-파라과이전) 명단에 이름을 올리지 못했다. 홍 감독은 대표팀 명단 발표 기자회견에서 조규성에 대해 "아직은 비행기를 오래 타고 와서 경기를 뛸 몸 상태가 아니다"라고 밝혔다.그럼에도 조규성의 대표팀 승선 가능성은 남아있다. 오는 11월과 내년 3월 A매치 데이에 평가전이 예정돼 있다. 손흥민, 오현규가 지난 9월 A매치 평가전에서 번갈아가며 원톱으로 나섰지만 제공권과 파워를 지닌 다른 유형의 골잡이 또한 필요했던 홍명보호다.