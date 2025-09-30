3년연속 꼴찌에 감독 선임 논란까지, '설종진호'의 험난한 앞날

프로야구 키움 히어로즈가 설종진 감독을 정식 사령탑으로 임명했다. 히어로즈 구단은 지난 9월 29일 서울 고척스카이돔에서 설종진 감독의 취임식을 열었다. 설 감독은 "기회를 주신 구단에 깊이 감사드리며, 무한한 책임감을 느낀다. 임기 동안 팀이 한 단계 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다. 구단을 사랑해주시는 모든 분들과 함께 승리를 향해 도전하겠다"라는 소감을 밝혔다.히어로즈는 지난 28일 "설종진 감독대행을 히어로즈의 제7대 감독으로 선임하고, 계약기간 2년, 연봉 2억원, 계약금 2억원 등 총액 6억원에 감독 계약을 체결했다"고 발표했다. 설 감독은 히어로즈의 전신 현대 유니콘스에서 짧은 선수시절을 보냈고 은퇴 후 2002년부터 1군 및 퓨처스팀 매니저, 육성팀장, 잔류군 투수코치, 퓨처스 감독을 거치며 프런트와 현장을 두루 경험했다. 현대에서 히어로즈 시절까지 모두 함께한 구단 역사의 산 증인이다.히어로즈는 지난 2021년부터 1군 지휘봉을 잡았던 홍원기 전 감독을 지난 7월 13일 경질하고 다음날 설종진 감독대행에게 팀을 맡겼다. 설 감독은 비록 팀을 꼴찌에서 구해내지는 못했지만, 대행 시절 20승31패1무, 승률 .392를 기록하며 전반기보다는 다소 성적이 향상됐다. 후반기 막판에는 순위 다툼 중인 상위권팀들을 상대로 종종 발목을 잡는 선전을 선보이기도 했다.후임 감독을 놓고 고민을 거듭했던 히어로즈는 결국 정규시즌이 종료하기 전에 설종진 감독을 일찌감치 정식 감독으로 승격시켰다. 결국 히어로즈가 이번에도 외부 영입보다는, 구단 사정에 밝은 '내부인사 승진'이라는 익숙한 길을 선택했다는 평가다.하지만 설종진 감독에게 펼쳐진 앞길은 험난해 보인다. 설 감독의 선임 소식이 알려진 직후, 히어로즈 팬들 사이에서는 냉담한 반응이 나오고 있다. 히어로즈의 구단 공식 SNS 등에는 팬들의 비난과 항의 댓글이 쏟아지기도 했다.팬들의 비판은 설 감독 개인에 대한 공격이라기보다는, 팀의 근본적인 문제점을 외면하고 '감독교체'라는 뻔한 수단으로 면피하려는 히어로즈 구단의 행보에 대한 문제제기에 가깝다.히어로즈는 올시즌까지 구단 역사상 최초로 3년연속 꼴찌가 확정됐다. 홍원기 감독은 2021년 사령탑 취임 후 첫 두 시즌 연속 가을야구에 진출했고, 2022년에는 정규리그 3위로 한국시리즈 진출(준우승)이라는 성과를 냈다. 그러나 재계약 이후 팀 전력은 갈수록 하락했다. 2023년부터 투타 핵심선수들의 부상과 군입대, 메이저리그 진출(안우진, 이정후, 김혜성) 같은 악재들이 쏟아지며 사실상 강제 리빌딩에 돌입해야 했다.정작 구단은 팀전력이 매년 약해지고 있는데도 제대로 된 투자나 지원은 없었다. 국내 프로구단 중 유일하게 모기업 없이 네이밍 스폰서를 받는 독특한 형태의 야구전문 기업으로 운영되어온 히어로즈는, 그동안 선수를 키워 해외에 진출시키거나 현금 트레이드를 하는 방식으로 수익을 확보해왔다.히어로즈가 KBO리그구단중 가장 많은 메이저리거를 배출한 것은 물론 기본적으로 좋은 선수를 잘 키워낸 것도 있지만, 이적료를 받을 수 있는 '포스팅시스템'을 가장 적극 활용한 측면도 크다. 하지만 이렇게 얻어낸 수익을, FA 선수 영입 등의 전력보강에 재투자하는 경우는 드물었다.2025시즌을 앞두고 히어로즈는 일찌감치 독보적인 최약체로 평가받았다. 김혜성을 메이저리그 보낸 뒤 핵심 불펜이었던 조상우는 KIA로 현금 트레이드시켰다. 가뜩이나 선발투수가 부족한 상황에서 나름 검증된 자원이었던 아리엘 후라도(현 삼성)와 엔마누엘 데 헤이수스(KT)를 보류권 없이 그냥 풀어주며 다른 팀의 마운드 보강만 시켜줬다. 대신 선택한 10개 구단 유일의 외국인 타자 2명의 승부수는 참담한 실패로 돌아갔다. 이밖에 외부에서 전력보강은 다른 팀에서 경쟁에 밀려 방출된 선수들을 영입한 게 사실상 전부였다.결국 전반기에 팀성적이 '예상대로' 나락으로 떨어지자 히어로즈는 결국 성적부진을 이유로 홍원기 감독, 고형욱 단장, 김창현 수석코치를 모두 경질했다. 하지만 현장에서 사실상 할 수 있는 일이 아무 것도 없는 상황에서 꼴찌 책임을 사령탑에게 떠넘겼다는 반응이 지배적이었다.홍원기 감독은 설종진 감독과 마찬가지로 현역 은퇴 뒤 16년간 히어로즈에서만 헌신해온 인물이었다. 히어로즈의 역대 감독들은 초대 고 이광환 감독을 제외하면 모두 현대 시절부터 구단과 인연을 이어오거나, 히어로즈에서 처음 감독에 임명된 초보 사령탑이었다는 공통점을 지닌다. 그리고 히어로즈에서의 헌신에 비하여 마무리는 하나같이 아름답지 못했다는 징크스도 있다.히어로즈 팬들이 우려하는 대목도, 설종진 감독의 선임배경이 능력적인 측면보다는 구단이 다루기 쉬운 내부 인사이자 검증안된 초보 감독을 선택하며 이번에도 '보여주기식 쇄신'에 그치고 있다는 불신 때문이다.히어로즈 구단이 발표한 설 감독의 연봉 2억원은 10개 프로구단 감독중 가장 낮은 몸값이며 계약기간도 2년에 불과하다. 전임자인 홍원기 전 감독이 2022년 계약기간 3년에 계약금 2억원, 연봉 4억원으로 총액 14억원을 받은 것과 비교해도 차이가 난다. 당장 히어로즈는 내년에도 최하위권 전력으로 분류되는 데다 안우진의 어깨부상, 송성문의 메이저리그 진출 가능성 등 변수가 많은 상황이다. 이런 상황에서 몸값도 낮은 계약 2년짜리 초보 감독 정도는 언제든지 팀성적이 부진하면 가장 먼저 희생양으로 전락할 가능성이 높아진다.설종진 감독은 다음 시즌 히어로즈의 목표로 '이기는 야구' '포기하지 않는 야구'를 언급했다. 설 감독은 "2014년 멤버가 히어로즈 창단 이후 최고의 멤버였다고 생각한다. 감독으로서 당연히 그때 같은 팀을 만드는 게 욕심 난다"라는 포부를 밝혔다. 당시 히어로즈는 박병호, 강정호, 서건창, 이택근, 유한준, 앤디 밴 헤켄, 손승락 등을 앞세워 탄탄한 전력을 과시한 바 있다.설 감독은 비시즌 동안 강도높은 훈련으로 선수단의 기량향상을 추구하겠다는 계획을 밝혔다. 하지만 구단의 체계적인 지원과 투자 없이, 꼴찌 전력을 훈련과 육성만으로 끌어올리는 것은 쉽지 않아보인다. 시작부터 험난한 출발선에 선 설 감독은 과연 히어로즈에 헌신하고도 끝내는 토사구팽당했던 전임자들의 전철을 피할 수 있을까.