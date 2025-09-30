"아내가 3개월 만에 3000만원 써" 결혼 앞둔 커플의 위기

▲
MBC <오은영 리포트-결혼 지옥>의 한 장면.MBC
자폐 스펙트럼과 아이가 있다는 사실을 고백한 외국인 아내, 이 모든 상황을 알고서도 아내와의 사랑을 선택한 남편, 결혼을 앞두고 있지만 정작 행복한 생활에 확신이 없다는 예비 국제부부의 고민이 그려졌다.
9월 29일 MBC <오은영 리포트-결혼 지옥>에서는 '한프커플 결혼생활 미리보기, 예고부부'편이 방송됐다.
장세모-줄리엣 부부는 한국-프랑스 국제커플로, 프로그램 최초로 아직 결혼하지 않은 예비부부 출연자였다. 아내는 결혼 직전 혼인신고를 앞두고 남편에게 출연을 먼저 제안했다고 밝혔다.
3개월 만에 3000만 원 쓴 아내
예비부부의 일상이 영상으로 공개됐다. 먼저 프랑스인 아내의 문제점이 드러났다. 한국에서 인플루언서로 활동하며 수입이 불규칙한 아내는, 모아놓은 돈이 없어서 통장잔고가 바닥이었고 무절제한 소비 패턴을 일삼고 있었다.
아내는 남편의 카드를 받아 외출하여 친구와 만나서, 비싼 외식에다가 선물 공세까지 카드 잔고가 소진되도록 돈을 쓰고 돌아왔다. 남편은 아내가 무엇에 지출했는지도 제대로 대답하지 못하자 황당한 기색을 감추지 못했다.
아내의 위험한 경제관념은 여기에서 그치지 않았다. 남편은 "아내가 3개월 만에 3000만 원을 지출한 적도 있다"는 놀라운 사실을 털어놓았다. 아내는 남편과 동거를 시작한 후에도 , 원래 거주하던 고시원에 7개월째 별다른 이유도 없이 계약을 해지하지 않고 월세를 꼬박꼬박 지출하고 있었다. 아내가 몰래 받은 대출까지 전체 채무를 모두 합치면 약 5000만 원에 달하는 거액이었다. 안정감을 중시하는 남편은 아내의 낭비벽에 스트레스를 받고 있었다.
아내는 "그냥 저도 모르게 돈을 쓰게 된다. 소비를 할 때 도파민이 터지는 기분이 든다. 돈이 없어도 사고 싶은 마음이 앞설 때는 무조건 방법을 찾는 편"이라고 털어놓았다. 또한 아내는 '돈이 없을 때 소비한 후의 불안감'보다도 '사고 싶을 때 못 사는 불안'이 더 크'고 밝혔다.
오은영은 "아내에게 소비는 '필요한 물건을 사는 행위'가 아니다. 아내는 돈을 소비하는 행위 자체에서 즐거움과 행복감을 얻고, 대인관계의 중요한 열쇠가 된다. 아내에게 불필요한 지출을 하지 말라고 하면 '왜 나의 즐거움을 뺏어가지?', '왜 내가 좋아하는 친구를 못만 나게 하는 거야?'라고 받아들인다"라고 분석했다.
한편 아내는 남편의 '매정한 말' 때문에 상처를 받는다는 고민을 털어놓았다. 그런데 관찰 영상에서는 남편이 아내에게 특별히 상처를 주는 언행을 하는 모습은 나오지 않았다.아내는 남편이 카메라를 의식하여 조심한 것이라 주장했다.
아내는 '6월 13일'의 사건을 언급했다. 당시에도 갈등의 원인은 돈 문제였다. 바쁜 남편을 대신하여 혼자 서울에 집을 구하기 위하여 왔던 아내는 친구를 만나서 어울리느라 전셋집 계약금의 일부를 써버렸다. 다행히 아내의 어머니에게 돈을 빌려 계약은 무사히 해결했지만, 화가 난 남편은 아내에게 장문의 메시지로 쓴소리를 했다고.
남편은 "내가 돈 없는 것도 아닌데 내가 스트레스 받아야 하는 상황이 억울하다. 돈이 없는 건 잘못이야. 돈 없으면 먹지 말고 사지 말고 행복하지마. 돈 없으면 불행한 게 당연한 거니까"라고 독설을 날렸다. 이외에도 남편은 아내와 다툴 때마다 편지에 가까운 장문의 메시지를 보내곤 했다. 남편은 화가 나면 일단 말문을 닫고 생각을 정리한 후 문자로 보내는 스타일이라고 설명했다. 하지만 문자를 받은 아내의 감정은 시간이 흐를수록 악화됐다.
남편은 "작은 불만들이 쌓이다가 어느 순간 폭발할 것 같다. 어떤 게 트리거가 될지 모르겠다"며 스스로의 감정조절에 대한 고민을 토로했다. 반면 아내는 "남편이 저한테 이렇게 심하게 말하는 게, 아내를 때리고 꽃 선물하는 거랑 뭐가 다르냐"며 남편이 글로 주는 상처가 쌓이다보면 언젠가 한계가 오지 않을까 두렵다고 밝혔다.
부부가 서로 안고있는 진짜 문제점