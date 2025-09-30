우승 놓친 도로공사, 그래도 '새 리베로'는 찾았다

한국배구연맹

문정원은 리베로 변신 후 첫 실전이었던 컵대회에서도 흔들림 없는 수비로 성공적인 리베로 데뷔를 알렸다.2011-2012 시즌 신인 드래프트에서 2라운드4순위(전체 9순위)로 도로공사의 지명을 받은 문정원은 174cm의 크지 않은 신장을 가진 왼손잡이 아포짓 스파이커라는 점 때문에 크게 주목을 받지 못했다. V리그에서 아포짓 스파이커는 외국인 선수의 고정 포지션인 데다가 174cm의 신장으로는 미들블로커 변신도 힘들기 때문이다. 하지만 문정원은 '수비하는 아포짓'이라는 자신만의 생존 루트를 찾아냈다.부족한 공격력 대신 안정된 서브 리시브와 날렵한 수비, 강한 서브의 강점을 극대화하는데 주력한 문정원은 2014-2015 시즌부터 주전으로 활약하며 도로공사의 정규리그 1위에 크게 기여했다. 그리고 FA 박정아(페퍼저축은행)가 합류한 2017-2018 시즌부터는 임명옥 리베로와 함께 코트 전체를 아우르는 '2인 리시브 체제'를 구축했고 V리그 무관의 도로공사는 두 번의 챔프전 우승을 차지할 수 있었다.하지만 지난 시즌이 끝나고 도로공사에 큰 변화가 있었다. 지난 10년 동안 도로공사의 붙박이 주전 리베로로 맹활약하며 지난 시즌 연봉 총액 3억7000만원을 기록했던 임명옥의 연봉 총액이 1억5000만원으로 대폭 삭감됐고 급기야 현금 트레이드를 통해 기업은행으로 이적한 것이다. 김종민 감독은 고민 끝에 임명옥과 함께 도로공사의 수비를 책임졌던 '리시빙 아포짓' 문정원을 리베로로 변신 시켰다.문정원의 수비는 이미 정평이 나 있었지만 수비를 잘하는 공격수가 수비전문 리베로로 출전하는 것은 또 다른 차원의 문제다. 하지만 문정원은 길지 않은 준비 기간에도 컵대회에서 리베로 역할을 완벽하게 수행했다. 조별리그에서 70.59%의 리시브 효율을 기록한 문정원은 준결승에서 리시브 효율이 14.29%로 떨어졌지만 결승에서 다시 리시브 효율을 78.95%(15/19)로 끌어올리며 견고한 수비를 뽐냈다.공격수 시절의 문정원을 좋아했던 배구팬들은 가끔씩 터지는 스파이크와 문정원의 전매특허인 '돌고래 서브'를 볼 수 없게 됐다는 점을 아쉬워한다. 하지만 임명옥의 존재로 백업 리베로조차 키우지 못했던 도로공사에서 검증되지 않은 신예에게 팀의 수비를 책임지게 할 수는 없는 노릇이었다. 리그에서 가장 수비를 잘하는 공격수였던 문정원이 '풀타임 주전 리베로'로 맞게 될 새 시즌이 더욱 주목되는 이유다.