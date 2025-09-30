우승 놓친 도로공사, 그래도 '새 리베로'는 찾았다

2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 여자부가 28일 IBK기업은행 알토스의 우승으로 막을 내렸다. 기업은행은 이번 우승을 통해 컵대회 통산 4번째 우승을 차지했다. 특히 이정철 감독(SBS 스포츠 해설위원)이 이끌던 2016년 청주 대회 이후 9년 만에 우승컵을 들어 올리면서 기쁨과 감동은 더욱 컸다. 무엇보다 컵대회 우승을 통해 자신감이 한껏 오른 상태로 V리그에 임할 수 있게 된 것이 가장 큰 수확이다.
반면에 2022년 이후 3년 만에 컵대회 결승에 올랐던 한국도로공사 하이패스는 기업은행의 벽에 막혀 준우승에 만족해야 했다. 조별리그 첫 경기에서 기업은행에게 패했던 도로공사는 정관장 레드스파크스와 GS칼텍스 KIXX를 차례로 꺾고 결승에 진출했고 결승에서도 1세트를 먼저 따내며 기세를 올렸다. 하지만 2세트부터 조직력이 살아난 기업은행에게 흐름을 내주며 아쉬운 역전패를 당했다.
도로공사로서는 김선영과 황민경(기업은행), 표승주, 하준임, 김해란 등이 활약하던 2011년 컵대회 이후 14년 만에 컵대회 우승컵을 차지할 기회를 놓쳐 아쉬움이 더욱 클 수밖에 없다. 하지만 도로공사는 이번 컵대회를 통해 이번 시즌 팀의 가장 큰 물음표를 느낌표로 바꾸는 수확도 있었다. 임명옥 리베로(기업은행) 이적 후 포지션을 변경한 문정원이 리베로 데뷔 무대를 성공적으로 치른 것이다.
공격수에서 리베로로 변신한 선수들