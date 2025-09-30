트럼프 "미국 밖에서 만든 모든 영화에 100% 관세"

큰사진보기 ▲관광객들이 사진을 찍을 수 있도록 설치된 할리우드 사인 조형물이, 2025년 9월 29일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 도널드 트럼프 대통령이 외국산 영화에 100% 관세를 부과하라고 지시한 날, 울타리로 둘러싸여 있다. 로이터/연합뉴스

미국 밖 영화 제작이 '국가 안보 위협'이라는 트럼프



그는 지난 5월에도 "미국의 영화산업이 매우 빠르게 소멸하고 있다"라며 "외국에서 제작된 모든 영화에 100% 관세를 즉각 부과하도록 승인했다"라고 알린 바 있다(관련 기사 :



또한 다른 나라들이 미국 영화 제작자와 스튜디오를 미국 밖으로 유인하기 위해 엄청난 인센티브를 제공하고 있다면서 이를 "국가 안보에 대한 위협"이라고 규정하고 "우리는 다시 미국에서 제작되는 영화를 원한다"라고 강조했다.



AP통신은 "트럼프 대통령이 이를 실행에 옮긴다면 상품이 아닌 서비스에 관세를 부과하는 첫 사례가 될 것"이라고 전했다.



최근 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 여러 나라가 경쟁적으로 세제 혜택을 제공하며 할리우드 대형 스튜디오의 영화 제작을 유치하고 있다.



<마인크래프트 무비>는 캐나다에서, <쥬라기 월드: 새로운 시작>은 영국에서 촬영했으며 <미션 임파서블: 파이널 레코닝>도 영국과 몰타, 노르웨이, 남아프리카공화국 등에서 촬영하는 등 올해 개봉한 할리우드 블록버스터 영화들은 대부분 미국 밖에서 제작됐다.



할리우드가 해외로 나가는 이유는?



미국 대형 연예 에이전시 '유나이티드 탤런트 에이전시'의 제이 슈어스 부회장은 "미국은 인건비가 비싸고 세금도 많다"라며 "모든 직원에게 항공권과 호텔비를 주더라도 해외에서 영화를 제작하는 비용이 훨씬 싸다"라고 밝혔다.



<워싱턴포스트>는 "영화는 서비스로 간주되기 때문에 트럼프 행정부가 어떻게 관세를 부과할지, 또한 영화의 가치나 얼마인지, 그리고 영화를 수입품으로 분류하는 기준이 무엇인지도 불분명하다"라고 보도했다.



미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 무역 전문가 윌리엄 라인쉬는 "영화 제작지를 기준으로 관세를 부과하는 것은 현실적으로 불가능하다"라며 "요즘 영화들은 여러 지역에서 촬영하고, 미국인과 외국인 배우들이 함께 출연하며, 제작 과정도 복잡하다"라고 지적했다.



트럼프 대통령이 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사를 언급한 것은 민주당의 유력 대권 주자로 꼽히는 뉴섬 주지사를 공격하려는 의도로 보인다. 그는 할리우드 일자리가 줄어든 것이 뉴섬 주지사 때문이라고 주장해 왔다.



그러나 뉴섬 주지사는 이날 트럼프 대통령의 '영화 100% 관세' 발언에 "100% 어리석다"라고 받아쳤다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 밖에서 제작된 영화에 100% 관세를 부과하겠다고 선언했다.트럼프 대통령은 29일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "우리의 영화 제작 사업은 아기한테서 사탕을 훔치는 것처럼 미국이 다른 나라들에 도둑맞았다"라고 주장했다.이어 "나약하고 무능한 주지사를 둔 캘리포니아주가 특히 큰 타격을 입었다"라며 "그러므로 나는 오래전부터 끝나지 않는 이 문제를 해결하기 위해 미국 밖에서 만든 모든 영화에 100% 관세를 부과하겠다"라고 밝혔다.다만 트럼프 대통령은 '미국 밖에서 만든 모든 영화'라는 것 말고는 구체적인 관세 부과 기준과 일정 등은 거론하지 않았다.