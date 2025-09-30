'작은 거인' 김성윤, '가을 삼성' 이끄는 리그 최강 리드오프

케이비리포트

삼성 김성윤의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)KBO리그 최단신(163cm)이라 붙었던 '작은 거인'이라는 별명은 더 이상 김성윤의 신장 때문이 아니라 압도적인 존재감을 드러내는 적확한 수식어가 되었다. 올시즌 경기력의 기복이 심했던 삼성이 2년 연속 가을야구 진출을 눈앞에 둘 수 있었던 결정적인 요인 중 하나로 타선의 선봉장인 김성윤의 꾸준한 활약을 빼놓을 수 없다.3-5위 순위 경쟁이 치열했던 최근 10경기에서도 김성윤은 타율 0.415, 2홈런 9타점 14득점을 기록하며 팀 타선을 이끌었다. 중심타자 구자욱의 무릎 컨디션이 타선의 불안 요소로 지적되기도 했지만 김성윤의 존재 덕분에 삼성은 리드오프에서 힘을 잃지 않고 와일드카드 결정전에서 1승을 선점할 수 있는 4위 자리를 지키고 있다.김성윤은 풀타임 첫 시즌인 2023년 타율 0.314의 활약을 바탕으로 2023 아시안게임 추가 승선으로 군면제의 행운을 누린 바 있다. 하지만 주전 외야수로 도약이 기대됐던 지난 2024시즌엔 시즌 초반 극심한 타격 부진에 시달렸다. 타격 컨디션을 회복하던 5월 중순에는 수비 중 무릎 인대 부상을 당하는 불운으로 시즌 막판에나 복귀할 수 있었다.