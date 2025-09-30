예상 못한 밀워키의 정규시즌 돌풍... 월드시리즈 우승 가능할까?

▲
프레디 페랄타-잭슨 추리오-트레버 메길-크리스티안 옐리치-윌리엄 콘트레라스 등 2025년 밀워키 투타를 책임진 주요 선수들밀워키 브루어스 공식 트위터
선수들의 능력을 평가하는 기준 중 하나인 WAR (대체선수 승리 기여도) Top 60에서 밀워키 소속 선수는 37위 브라이스 투랑 (2루수, 4.3) 60위 프레디 페랄타 (선발 투수, 3.8) 등 단 2명만 이름을 올렸다. 빼어난 기량을 지닌 특급 선수들은 없었지만 대신 타팀에서 버림 받거나 무명급 선수들로 전력을 탄탄하게 구축하면서 내셔널리그에서 필라델피아 필리스(동부지구 1위), LA 다저스 (서부지구 1위) 등 강호들을 제치고 포스트시즌 1번 시드를 확보했다.
매년 10승 이상은 거뒀지만 특급 선발과는 거리감이 있었던 우완 프레디 페랄타는 170이닝 투구 + 17승 (내셔널리그 1위) + 2점대 평균자책점을 기록하며 믿을 수 있는 선발 투수로 거듭 태어났다. 최근 2년 사이 피츠버그와 보스턴을 거치며 실패한 유망주가 되는 듯 했던 우완 퀸 프리스터는 150이닝 투구 + 13승을 거두며 뒤늦게 재능을 꽃피웠다. 어깨 수술 등 잦은 부상으로 2년 공백을 가졌던 브랜든 우드러프는 화려하게 부활했다. 시속 160km 이상의 강속구를 손쉽게 뿌리는 유망주 제이콥 미시오로스키는 정체되었던 팀 분위기에 활력을 불어 넣었다.
타선 또한 예외는 아니었다. 지난해 허리 부상으로 일찌감치 중도하차했던 간판 스타 크리스티안 옐리치는 7년만에 20홈런 + 100타점 이상을 동시에 달성하면서 팀을 이끌었다. 가능성만 있었던 브라이스 투랑은 이제야 기대에 부응하는 활약을 펼쳤고 2년차 유망주 잭슨 추리오는 2년 연속 20홈런-20도루를 달성하며 빅리그 데뷔 직전 맺은 8년 장기 계약의 효과를 톡톡히 거두고 있다.
홈플레이트를 든든히 지키는 공수 겸장 포수 윌리엄 콘트레라스를 중심으로 화려하진 않지만 필요할 때 마다 한방씩 터뜨린 살 프렐릭(우익수), 아이작 콜린스(좌익수), 앤드류 본(1루수) 등 20대 중후반의 비교적 젊은 야수들 역시 '십시일반'의 효과를 밀워키에 안겨줬다.
머피 감독의 지도력, 그리고 '유커' 매직