예상 못한 밀워키의 정규시즌 돌풍... 월드시리즈 우승 가능할까?

밀워키 브루어스 공식 트위터

지난 8월 14일 '밥 유커 데이'를 맞아 밀워키 브루어스 팬들에게 전달한 유커 유족들의 감사 편지지난해 밀워키는 오랜 기간 팀을 이끈 크레이그 카운셀 감독이 중부지구 경쟁구단 시카고 컵스로 자리를 옮기면서 제법 큰 위기를 맞이했다. 하지만 대학야구팀을 거쳐 오랜 기간 밀워키의 벤치 코치를 맡았던 팻 머피 감독의 탁월한 지도력으로 공백을 메우면서 컵스를 밀어내는 등 여전히 NL 중부지구 강자로 위력을 떨치고 있다. 이러한 흐름은 올해 역시 마찬가지였다.시즌 중반까지 2위에 머물렀던 밀워키는 두차례의 기록적인 연승으로 라이벌 컵스 뿐만 아니라 다저스, 필라델피아 등 쟁쟁한 팀들을 뛰어 넘는 호성적으로 정규시즌을 화려하게 마감했다. 머피 감독의 탁월한 지도력이 밀워키 성적의 좋은 발판을 마련했다면 올해 1월 세상을 떠난 야구해설자 밥 유커(1934-2025)의 영향력은 팀의 정신적인 지주 역할을 담당해줬다. 코미디 야구 영화 <메이저리그> 속 해설자로도 친숙했던 그는 50여년 넘게 중계 부스를 지키면서 팀의 역사를 함께 겪었고 암투병 중에도 마이크를 놓지 않는 등 밀워키에 대한 끈끈한 애정을 과시했다.그를 추모하는 의미에서 '유커'의 이름이 새겨진 방망이를 들고 경기에 출전한 옐리치의 맹타와 맞물려 밀워키는 14연승이라는 놀라운 기세로 지난 여름 메이저리그를 뜨겁게 달굴 수 있었다. 야구에 대한 열정 만큼은 대도시 못지 않은 밀워키의 팬들 역시 유커 티셔츠를 입고 아낌없는 응원을 보냈다.이른바 '유커 매직'의 힘이 사기 충만한 선수들과 결합하면서 올해 밀워키는 아무도 예상치 못한 이변을 연출한 주인공이 되었다. 지난 1969년 창단 이래 단 한번도 월드시리즈 우승을 차지하지 못했던 밀워키는 이번 포스트시즌 또 한번의 기적을 일으킬 수 있을까?