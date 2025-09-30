무대 위에 펼쳐지는 한바탕 복싱... 일제강점기를 딛고 선 '조선의 복서'

뮤지컬 <조선의 복서>는 그동안 무대에서 쉽게 접할 수 없었던 복싱을 주요 소재로 삼았다. 총격과 검술 액션, 서로 치고받는 난투극은 무대에서 크고 작은 스케일로 다양하게 구현되어 온 반면, 복싱은 왠지 만나보기 어려운 소재였다. <조선의 복서>는 2023년 낭독 공연, 2024년 쇼케이스를 거쳐 오랜 준비 끝에 무대 위에 사각 링을 구현한다.이야기는 일본의 식민 통치가 극에 달하던 1937년에서 시작된다. 무패 신화를 자랑하는 복서 '이화'와 신참 복서 '요한'이 만나면서부터다. 얼핏 보기에 둘의 성격은 전혀 다르다. 이화는 현실을 계산하고 타협하는 성격으로, 무패 신화의 근간에는 질 것 같은 싸움은 애당초에 시작하지도 않는 전략이 깔려있다. 반면 요한은 오늘 지더라도 내일은 이길 것이라며 정공법으로 돌파하는 인물이다.이화와 요한의 상반된 성격은 두 인물의 삶의 조건이자 생존 방식이었다. 이화의 아버지는 식민주의자들에게 부역하며 자신만의 영달과 안정을 생각해온 인물이다. 그 영향을 받은 까닭인지 이화는 엄혹한 현실에서 계산하고 타협하며 불이익을 덜 당하는 방식으로 살아왔다. 요한의 삶도 엄혹하기는 마찬가지였으며, 여기서 요한은 살아남기 위해 정공법을 택했다.두 인물의 이야기는 25년 후 '마리아'라는 여성의 글로 재탄생한다. 스스로를 요한의 딸이라고 자처한 마리아는 승부조작 등의 의혹으로 왜곡된 요한의 삶을 바로잡기 위해 신문에 '조선의 복서'를 연재한다. 하지만 마리아 앞에 연재를 가로막는 경찰관 '장명'이 나타나며 사건은 꼬이기 시작한다.