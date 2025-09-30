17.1%로 막 내린 '폭군의 셰프' 빛낸 신예 3인방

▲이주안은 <왕의 남자> 이준기로 대표되는 공길의 캐릭터를 자신만의 색깔로 재해석했다. tvN 화면 캡처

공길은 조선왕조실록 연산군 일기에 언급되는 조선의 광대로 대중들에게는 2005년에 개봉한 이준익 감독의 영화 <왕의 남자>를 통해 유명해졌다. 신인이었던 이준기를 일약 대세스타로 만들어준 <왕의 남자>에서 공길은 애정 결핍으로 인해 광기에 가득한 연산군(정진영 분)을 매혹 시키는 수려한 미모를 가진 청년으로 그려진다(실제로 영화 속에서 정진영과 이준기의 '동성 키스신'이 나오기도 했다).



<폭군의 셰프>에서 이주안이 연기한 공길 역시 조선 연산군 시대의 광대로 나오지만 <왕의 남자> 속 공길과 달리 능글능글한 성격에 무예에도 상당히 출중한 '상남자'로 그려진다. 이헌의 지시를 받아 각종 숨겨진 임무를 수행하는 첩보원으로 드라마 속에서도 중요한 순간마다 결정적인 활약을 펼친다. 공길은 이헌에게 화살을 쏘기도 했지만 이는 역심이 아닌 누이 죽음의 배후를 밝히기 위한 행동이었다.



공길은 뛰어난 무예뿐 아니라 처세에도 매우 능해 7회에서 압력밥솥을 만들 수 없다며 고집을 부리는 장춘생(고창석 분)에게 부산 사투리를 쓰며 친근하게 접근해 합석을 청했고 대장장이 일을 돕기도 했다. 그리고 대령숙수가 된 지영과 언쟁을 벌이다 "내 다신 안.그.러.겠.소."라는 대사를 하면서 소녀시대의 'GEE' 안무를 그대로 재연하며 시청자들로부터 '공길도 미래에서 온 게 아니냐'는 의심을 받기도 했다.



목숨을 걸고 이헌과 지영의 목숨을 지키고 강목주를 죽이며 누이의 복수까지 끝낸 '조선 테토남' 공길을 연기한 이주안은 2018년 < SKY캐슬 >로 데뷔해 <구해줘2> <야식남녀> <여신강림> <환상연가> 등에 출연했다. 데뷔 후 대중들에게 큰 인상을 남기지 못했던 이주안은 공길 역을 통해 뛰어난 액션 연기 뿐 아니라 울분을 터트리는 감정 연기까지 두루 선보이며 연기 커리어의 첫 번째 대표작을 만났다.

