17.1%로 막 내린 '폭군의 셰프' 빛낸 신예 3인방

웹소설 <연산군의 셰프로 살아남기>를 원작으로 만든 tvN 주말드라마 <폭군의 셰프>가 17.1%의 자체 최고 시청률로 유종의 미를 거두며 막을 내렸다(닐슨코리아 시청률 기준). <폭군의 셰프>는 2023년에 방송된 <일타스캔들>(17.04%)을 제치고 <눈물의 여왕>(24.9%)과 <사랑의 불시착>(21.7%), <도깨비>(20.5%), <응답하라1988>(19.6%)에 이어 tvN 드라마 역대 최고 시청률 5위에 이름을 올렸다.
지난 8월 4일에 개봉한 영화 <악마가 이사왔다>가 43만 관객에 그치며 아쉬움을 남겼던 임윤아는 <폭군의 셰프>에서 조선시대로 타임 슬립해 대령숙수가 된 미슐랭 3스타 셰프 연지영 역을 맡아 열연을 펼쳤다.(영화관입장권 통합전산망 기준). 이로써 임윤아는 2022년 <빅마우스>(13.7%)와 2023년 <킹더랜드>(13.8%)에 이어 주연을 맡은 드라마가 세 편 연속으로 두 자리 수 시청률을 기록하게 됐다.
<폭군의 셰프>에는 임윤아 외에도 이헌의 숙부이자 역모를 꿈꾸는 제산대군을 연기한 최귀화와 연산군의 후궁 장녹수를 모티브로 만든 악녀 강목주 역의 강한나, 엄숙수 역의 김광규, 상선 역의 장광 등 베테랑 연기자들이 좋은 연기를 선보였다. 그리고 베테랑 배우들에 비해 경력은 부족하지만 혼신을 다한 연기를 보여준 3명의 젊은 배우들이 <폭군의 셰프>를 빛내면서 시청자들을 즐겁게 해줬다.
[이채민] '대타 홈런' 터트린 준비된 신예