배드민턴 '서승재-김원호' 콤비, 여덟 번째 우승 트로피 들다

2025 BWF 월드투어 코리아 오픈 남자복식 결승 결과(9월 28일 오후, 수원 실내체육관)

★ 서승재-김원호(한국) 2-0 (21-16, 23-21) 파자르 알피안-무함마드피크리(인도네시아)

◇ '서승재-김원호' 조의 BWF 2025 시즌 남자복식 우승 기록

9월 코리아 오픈(수원, 슈퍼 500시리즈)

9월 차이나 마스터스(선전, 슈퍼 750)

8월 BWF 세계 선수권대회(파리)

7월 일본 오픈(도쿄, 슈퍼 750)

6월 인도네시아 오픈(자카르타, 슈퍼 1000)

3월 전영 오픈(버밍엄, 슈퍼 1000)

2월 독일 오픈(뮬하임, 슈퍼 300)

1월 말레이시아 오픈(쿠알라룸푸르, 슈퍼 1000)

BWF(세계 배드민턴연맹) 월드투어 시즌 여덟 번째 우승 트로피를 나란히 들어올릴 것이라 굳게 믿었던 안세영(한국, 1위)이 먼저 끝난 여자단식 부문에서 일본의 야마구치 아카네(4위)에게 0-2로 졌지만 남자복식 세계랭킹 1위 '서승재-김원호' 조는 2025 시즌 여덟 번째 트로피를 끝내 받아들었다.배드민턴 남자복식 세계 랭킹 1위 서승재-김원호(한국) 조가 9월 28일 오후 수원 실내체육관에서 벌어진 2025 BWF 코리아 오픈(슈퍼 500시리즈) 마지막 날 남자복식 결승에서 '파자르 알피안-무함마드피크리(인도네시아, 49위)' 조를 50분만에 2-0(21-16, 23-21)으로 물리치고 당당히 우승을 차지했다.지난 7월 차이나 오픈(창저우, 슈퍼 1000 시리즈) 8강에서 0-2(19-21, 14-21)로 패한 이후, '서승재-김원호' 조는 9월 21일 중국 선전에서 끝난 차이나 마스터스 4강부터 '알피안-피크리' 조를 2-0(21-13, 21-17)으로 이기면서 세계 최고의 자리를 오랫동안 지킬 수 있다는 자신감을 얻었다.바로 그 선수들과 맞대결 1승 1패의 상황에서 수원에서 다시 만난 결승은 끝날 때까지 승자를 예측하기 어려울 정도로 접전을 거듭했다. 첫 게임 초반에는 '서승재-김원호' 조가 2-5로 끌려가기도 했는데, '알피안-피크리' 조의 과감한 공격에 당황한 표정을 읽을 수 있을 정도였다.그래도 우리 선수들은 끈질긴 수비력을 보이며 9-9로 따라붙었고, 경험 많은 서승재의 침착한 리시브로 먼저 인터벌(11-9) 숨고르기 기회를 잡았다. 이후 김원호의 과감한 점프 리턴이 포인트로 떨어져 17-16으로 달아나면서 첫 게임 결정적인 승기를 잡았다. 서승재의 점프 스매싱으로 첫 게임 포인트를, 재치있는 3구 방향 전환 오른쪽 옆줄 안쪽 포인트로 21-16 점수판을 찍어낸 것이다.이어진 두 번째 게임은 더 팽팽한 접전이 이어졌다. 첫 포인트부터 매우 긴 랠리가 이어졌고 김원호가 반 박자 빠른 포핸드 푸시 포인트를 따냈다. 이후 김원호가 포핸드 크로스 앵글샷을 기막히게 떨어뜨려 3-2로 달아났지만 '알피안-피크리' 조의 반격도 만만치 않았다. 15-15, 19-19, 21-21까지 똑같은 점수판이 반복될 정도로 누가 이길 것인지 가늠하기 힘들 정도였다.여기서 김원호의 반 박자 빠른 3구 리턴 포인트가 끝줄 가운데 안쪽에 떨어져 챔피언십 포인트 기회를 잡았고, 이어진 긴 랠리 끝에 '알피안-피크리' 조의 38번째 스윙이 오른쪽 옆줄 밖에 떨어지는 바람에 최후 승자가 '서승재-김원호' 조로 나타난 것이다.이렇게 '서승재-김원호' 조는 2025년 BWF 월드투어 시리즈 중 여덟 번째 우승 트로피(말레이시아 오픈, 독일 오픈, 전영 오픈, 인도네시아 오픈, 일본 오픈, 파리 세계선수권, 차이나 마스터스, 코리아 오픈)를 품에 안았다. 특히 서승재 선수는 지난 2월 진용 선수와 짝을 이뤄 태국 파툼완에서 벌어진 태국 마스터스 남자복식 우승까지 해냈기 때문에 명실상부하게 배드민턴 남자복식 최고 실력자로 인정받고 있다.