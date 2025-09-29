작은 마을 떠도는 여성, 부산국제영화제 대상 수상작의 진가

부산국제영화제

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"누가 안 잊었다고 하면 잊은 거고, 잊었다고 하면 기억하는 거야."

30th 부산국제영화제 상영작 <루오무의 황혼> 스틸컷01.30분만 걸으면 다 돌아볼 수 있는 작은 마을 루오무의 민박집 '무란'. 바이(바이바이허 분)는 3년 전에 받은, 오래전 헤어진 남자 친구 왕의 엽서 한 장을 들고 이곳에 찾아왔다. '루오무의 황혼'이라 적힌, 뜻 모를 엽서를 들고 마을을 산책하면서 그는, 곳곳에서 왕의 흔적들을 발견하게 된다. 항상 와인 잔을 들고 다니는 민박집 주인 리우(류 단 분)와 그의 남자 친구 황(황 지안신 분), 리우의 술친구인 샤오펭(펭진 분), 그리고 그곳을 찾는 손님과 마을 주민 등 다양한 사람들이 바이의 일상에 등장하면서, 조용히 며칠 머물다 가려던 바이의 계획은 조금쯤 소란스러워진다.영화 <루오무의 황혼>은 한국과 중국을 오가는 작품 활동의 궤적 속에 놓여 있던 장률 감독이 그 움직임을 멈추고 다시 중국 땅에 머물면서도 그 움직임의 정서를 잃지 않는 작품이다. 감독의 초기와 중기 작품 속에서 반복되어 활용되어 왔던 이동과 부재의 감각은 이번 영화에서 작은 마을의 이미지로 되살아난다. 그 장면 속에서 머무는 일과 다시 되돌아가는 일, 그리고 떠나보내는 일의 표상이 동시에 떠오른다.이 영화에서 사건이란, 마을을 찾은 바이가 전 남자 친구의 엽서 한 장을 단서로 그 흔적을 쫓고 있다는 사실 하나뿐, 어떤 장면도 서사를 위해 존재하지 않는다. 이미 그곳에 존재하는 서사의 흔적을 한 겹씩 펼쳐 보이는 방식이 이번 작품의 주된 전개 방식이다. 등장하지 않는 인물 왕의 서사가 극의 동력을 대신하는 동안, 앵글은 현재의 프레임 속에 존재하는 남겨진 이들의 시선과 호흡에 머물고자 한다.02.때마다 등장하는 중심인물 바이의 혼잣말, 존재하지 않는 인물 왕과의 대화가 그렇듯이, 이 영화의 드라마는 일부 서간체 형식으로 읽힐법한 부분이 있다. 특히, 3년 전 사라진 남자가 보낸 엽서 속 '루오무의 황혼'이라는 단어는 바이가 마을로 향하게 되는 시작점이자, 응답이 보류된 물음처럼 남아 극 중 모든 만남에 영향을 미친다. 이를 해석하기라도 하려는 듯, 바이가 마을을 걷는 일은 편지를 읽는 행위처럼도 여겨지고, 그 위에서 이루어지는 모든 만남은 흩어져 있는 조각이 한 곳에서 맞춰지는 심리적 편집처럼도 느껴진다.사실 이 영화는 사라진 남자의 정체나 떠난 이유를 파헤치는 일에는 애초에 조금도 관심이 없다. 이는 극 중 인물들이 갖고 있는 일련의 모든 서사가 해답을 갖고 있지 않는 것과도 긴밀히 연관된다. 전작에서도 그러했듯이, 장률 감독은 그런 인물의 결핍을 하나의 사건화로 진행시키지 않고 있는 그대로의 모습으로 포착해내고자 하는 것이다. 이는 공간을 있는 그대로 두는 행위임과 동시에, 서로 다른 곳에서 살아왔을 이들을 한 자리에 소환하면서도 각각의 레이어가 겹치기는 할지언정, 서로 섞이지는 않도록 만드는 작업에 해당된다.엽서라는 물성과 그에 쓰인 최소한의 정보가 이 영화가 가진 주요 맥락의 전부이지만, 그 단서조차 서사적 동력을 가지지 않는 것 역시 그 때문이다. 도리어 영화는 각자가 가진 규칙과 리듬 속에서 자신의 이야기를 조금씩 드러내기 시작하고, 어느 순간에는 자신이 가진 상처의 단면마저 이야기할 정도까지 나아가게 된다. 물론 그 과정은 서사의 누적이 아닌 감각의 축적 속에서 이루어지며, 영화는 그 모든 장면을 농담처럼 돌려 말하고, 일상의 장면을 보여주는 것으로 채우고자 한다.