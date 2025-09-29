홍명보호, 10월 A매치 2연전 명단 발표... 황희찬-김지수 승선

연합뉴스

홍명보호 축구대표팀 10월 A매치 소집 명단 (26명)

홍명보 축구 국가대표팀 감독이 29일 서울 종로구 축구회관에서 축구국가대표팀 친선경기 10월 소집명단을 발표하고 기자의 질문에 답하고 있다.홍명보호는 지난 6월 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 일정을 마감한 이후 본격적인 본선 준비 체제로 전환했다.해외파들을 모두 소집해 완전체로 나선 미국-멕시코와의 9월 A매치 2연전에서 1승 1무를 기록, 내년 월드컵 본선이 열리는 미국 현지 적응을 성공적으로 마무리했다.홍 감독은 2경기 모두 스리백을 가동하며 지난 월드컵 아시아 3차 예선과는 다른 콘셉트로 전술을 실험했다. 손흥민의 원톱 배치, 스리백 중심에 김민재를 포진하는 형태로 한국보다 피파랭킹이 높은 미국(15위), 멕시코(13위)를 맞아 선전을 펼쳤다.이번 10월 A매치에는 남미의 강호 브라질, 파라과이를 홈으로 불러들인다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 6위 브라질과는 2022 카타르월드컵 16강전(1-4 패) 이후 약 3년 만에 재대결이다. 역대 전적에서는 1승 7패로 한국이 크게 열세다.브라질은 지난 몇 년동안 침체기에 빠지며 월드컵 남미예선과 코파 아메리카에서 부진을 면치 못했다. 지난 9월 종료된 2026 북중미 월드컵 남미 예선에서는 5위로 마감하며 자존심을 구겼다.그러나 지난 5월 세계적인 명장 카를로 안첼로티 감독을 선임한 이후 마지막 남미 예선 4경기에서 2승 1무 1패를 기록하며 조금씩 제자리를 찾아가고 있다.피파랭킹 37위의 파라과이는 이번 월드컵 남미예선에서 브라질에 이어 6위를 기록, 2010년 이후 16년 만에 본선 티켓을 획득했다.가장 눈에 띄는 변화는 황희찬이다. 황희찬은 지난 시즌 울버햄튼에서 주전 자리를 확보하지 못했다. 올 시즌 초반에도 불안한 입지를 보이면서 지난 9월 미국 원정길에 동행하지 못했다.그러나 올 시즌 주전과 교체를 오가며 출전시간을 늘리기 시작했고, 지난달 31일 에버튼전에서 부활포를 쏘아올렸다.최전방과 2선 모든 위치를 소화할 뿐만 아니라 지난 월드컵 3차 예선에서 짧게나마 실험 가동된 윙백까지 넘나들 수 있는 황희찬은 이번 10월 명단에서 홍 감독의 선택을 받았다.수비진에서는 일부 변화의 폭이 있었다. 9월 선발된 변준수(광주)와 김태현(가시마앤틀러스)를 대신해 조유민(샤르자FC)과 김지수(카이저슬라우테른)가 포함됐다.조유민은 월드컵 아시아 3차 예선에서 김민재의 파트너로 활약하며 홍 감독의 신뢰를 받은 바 있다. 지난 9월 부상으로 제외된 조유민은 회복 이후 꾸준하게 출전 시간을 늘리면서 홍명보호에 재승선했다.김지수는 2023 아시안컵 이후 1년 9개월만의 발탁이다. 올 여름 프리미어리그 브렌트포드를 떠나 독일 2부리그의 카이저슬라우테른으로 이적하자마자 주전 센터백으로 활약 중이다. 뛰어난 대인마크와 빌드업 능력이 강점인 김지수의 가세로 수비진 경쟁에 불을 지필 것으로 보인다.골키퍼: 조현우(울산HD), 김승규(FC도쿄), 송범근(전북현대)수비수: 김민재(바이에른뮌헨), 조유민(샤르자FC), 이한범(미트윌란), 김주성(산프레체히로시마), 박진섭(전북현대), 김지수(카이저슬라우테른), 이명재, 김문환(이상 대전하나시티즌), 이태석(아우스트리아빈), 설영우(츠르베나즈베즈다), 정상빈(세인트루이스시티)미드필더: 원두재(코르파칸클럽), 백승호(버밍엄시티), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 황인범(페예노르트), 김진규(전북현대), 이재성(마인츠), 엄지성(스완지시티), 이동경(김천상무), 이강인(파리생제르맹)공격수: 오현규(헹크), 손흥민(LAFC), 황희찬(울버햄튼)