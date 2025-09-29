"표현 방식이 다를 뿐, 춤은 늘 제 안에 있었어요"

전혁진

"춤은 제 안에 늘 있었습니다. 표현 방식이 다를 뿐, 저는 언제나 무용을 만들고 있었다고 생각해요."

"작품을 다시 다듬고, 장기적으로 레퍼토리로 만들어보고 싶다는 생각이 있었는데, 이 사업이 그런 시간을 열어줬어요."

"카메라에 익숙하다고 생각했지만, 공연 현장에서의 실시간 영상 연출은 훨씬 복잡했어요. 수많은 테스트를 거쳐야 했고, 안무와 영상이 서로를 침범하지 않도록 긴밀하게 조율해야 했습니다."

전혁진 프로필공연은 총 다섯 개의 장면으로 구성된다. 'Alive'에서는 무용수의 장면이 장노출 사진으로 남아, 몸이 이미지로 번역되는 과정을 보여준다. 이어지는 'Portrait'에서는 고정 프레임과 무빙 카메라가 교차되며, 몸의 세밀한 감각들이 영상으로 전이된다. 'Sense of relationship'은 오브제와 함께 구성된 공간 안에서 인간 관계의 단절과 흔적을 다룬다. 이어지는 'Youth'와 'Extinction'에서는 조명의 흐름, 공간의 축소, 그리고 이미지의 소거를 통해 서서히 기억이 지워지는 과정을 시청각적으로 그려낸다.특히 마지막 장면 'Extinction'은 조명이 점점 무대를 좁혀가며, 관객의 시선이 서서히 응축되는 체험을 만들어낸다. 그 장면에서 무용수의 동작은 점차 느려지고, 배경 영상은 서서히 암전된다. 잊혀져가는 기억, 끝내 닿지 못한 움직임이 무대 위에서 사라질 듯 머문다. 그 여운은 길다. 무언가를 목격했으나 손에 쥐지 못한 느낌. 그것이 전혁진이 말하는 '소멸'이다.작품의 바탕에는 알츠하이머라는 병리적 현상이 있다. 하지만 전혁진은 병 그 자체보다 그것이 상징하는 바에 주목한다. 사라진다는 것. 존재했지만 기억되지 않는다는 것. 그리고 기억되지 않기에 존재하지 않았던 것처럼 사라져버리는 것. 그는 이런 순간들이야말로 우리 삶에서 가장 많이 반복되는 사건이라 말한다.전혁진은 그간 사진, 영상, 무용을 넘나들며 작업해왔다. 그러나 그는 말했다.무대에 서는 무용수보다, 무대 뒤 카메라를 잡고 있던 시절이 더 길었는지도 모르지만, 그 모든 작업의 출발에는 '몸'이라는 감각이 있었다.아르코 댄스 UP:RISE는 그에게 새로운 계기가 됐다.협업 과정은 녹록지 않았다. 무대에서 실시간으로 영상을 송출하고, 사진 이미지를 활용하며, 안무와 영상 효과의 균형을 조율해야 했다.공연 중반, 한 무용수가 의자에 앉아 천천히 허공을 바라본다. 스크린 위에는 그의 얼굴 클로즈업이 흑백으로 비친다. 객석 앞줄에서 한 관객이 조용히 숨을 내쉰다. '기억하고 싶어서 공연을 보는 걸까. 아니면, 제대로 잊기 위해서일까.' 이 질문은 어쩌면 타자의 몫이다.이 작품은 전시형 공연(Exhibition Performance)이라는 표현이 어울릴 만큼 무대와 갤러리의 경계를 흐릿하게 만든다. 무대에 전시된 사진은 단순한 배경이 아니라, 동작의 잔상이며 시간의 압축이고, 영상은 상영이 아니라 또 하나의 퍼포먼스다. 그 안에서 관객은 더 이상 '보는 사람'이 아니라, '기억하는 사람'이 된다.