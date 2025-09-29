유치하지만 찬란했던 '폭군의 셰프'

드라마 <폭군의 셰프>가 17.1%(전국 평균 기준, 닐슨 코리아)라는 자체 최고 시청률로 막을 내렸다. 올해 방영된 tvN 드라마 중 최고 기록이다. 1화가 4.9%로 시작했음을 감안하면, 마지막 12회는 3배 넘게 뛰어오른 셈이다.실제로 이 작품은 갈수록 시청자들의 흥미를 끌어냈다. 갑자기 16세기 조선시대로 가게 된 셰프 연지영(임윤아)이 폭군이라 불리던 연희군(이채민)을 만나면서 이야기가 시작된다. 현대의 셰프가 아닌 조선시대 대령숙수로 적응해 가는 과정을 유쾌하게 그려냈다.중반부에 이르면 요리 드라마로서의 매력이 절정에 이른다. 조선의 국익을 걸고 명나라 화부들과 벌이는 대결은 여느 요리 서바이벌 못지않은 긴장감을 자아냈다. 양국이 펼치는 요리의 향연은 눈과 귀를 즐겁게 하고, 시청자의 입맛까지 자극했다.특히 당백룡을 중심으로 한, 명나라 요리사들을 단순히 빌런으로 그리지 않은 점이 인상적이었다. 승패를 떠나 한 분야의 고수로서 서로를 존중하고 존경하는 모습. 갈등과 혐오가 기본값이 되어버린 오늘의 현실에 의미 있는 메시지를 던졌다.