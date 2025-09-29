폭군을 착하게 만든 음식, 어떤 비결이 있길래

tvN

'폭군' 이헌이 음식을 통해 변화해가는 모습을 담은 드라마 <폭군의 쉐프> 포스터상담 및 임상 심리학에서 음식은 섭식장애와 관련해서 연구되어 왔다. 신경성 폭식증, 거식증 등으로 대표되는 섭식장애는 다이어트나 외모에 대한 사회적 압박과 관련된 것으로 알려져 있다. 하지만, 이는 섭식장애의 일부 원인일 뿐이다. 섭식장애를 앓고 있는 이들의 마음에 들어가 보면 과도한 정서적 억제, 심리적 외상, 완벽주의 등 다양한 심리적 배경들이 함께 한다.특히, 섭식장애는 결핍된 욕구와 관련되어 있다. 인간은 자기 자신을 유지하기 위해 타인을 필요로 한다. 심리학자 하인즈 코헛은 이런 존재를 '자기 대상'이라고 했다. 사람들은 '자기 대상'을 통해 심리적 욕구를 충족하고, 안정감을 가지며 내가 나라는 감각들을 유지해간다. 유아기에는 일반적으로 주양육자가 '자기 대상'이 되어주고, 아이는 성인되어 가면서 자기대상을 점차 내면화하게 된다. 성인이 된 후에도 자기 대상은 여전히 필요한데 이때는 내면화한 양육자 뿐 아니라 다른 타인이나 책, 위인 등 다양한 것을 자기 대상으로 삼을 수 있다.자기 대상을 박탈당하면 여러 가지 심리적 어려움을 겪게 된다. 특히, 충분히 내면화하기 전에 자기 대상을 상실할 경우, 다양한 욕구들을 처리하기 어렵게 되고, 이는 정서적인 허기로 이어진다. 이 허기를 메우기 위해 쉽게 접근하는 것이 바로 음식이다. 먹으면서 배를 채우는 것을 통해 허기를 달래고자 하는 것이다. 그래서 사람들은 모두가 어느 정도 '먹는 것'으로 정서적 충만함을 추구한다. 하지만, 이 행위가 극단적으로 이어져 지나치게 많이 먹거나, 먹고 나서 구토를 하거나, 음식을 거부하면 섭식장애가 된다.드라마 속 절대 미각을 지닌 임금 헌은 어릴 적 어머니(이은재)를 정치적 음모로 잃었다. 어린 헌은 어머니가 폐비가 되어 끌려 나가는 장면을 숨어서 목격하는데 이는 갑작스러운 '자기 대상'의 박탈이자 엄청난 '심리적 외상'이었을 것이다. 게다가 이 장면을 목격한 것을 발설해서도 안 되고, 힘든 내색도 해서는 안되는 정치적 상황 속에서 정서를 과도하게 억제하며 살아내야 했다. 헌은 섭식장애의 심리적 원인이 되는 정서적 허기, 심리적 외상, 정서 억제를 모두 감당하며 살아온 셈이다.하지만 다행히도 헌은 '섭식장애'를 앓지는 않는다. 대신 그는 이런 정신적 어려움을 '분노 폭발'로 해소하려 한다. 마음에 들지 않는 상황에서 어머니를 연상시키는 자극을 받으면 그는 걷잡을 수 없이 화를 내며 폭력적으로 변한다. 이에 그의 '절대 미각'은 수라간 숙수들에겐 공포의 대상이다. 언제 트집을 잡힐지 모르기에 늘 긴장할 수밖에 없다.그런 헌 앞에 미슐랭 3스타 출신 셰프 지영이 나타난다. 귀녀가 출몰한다는 개기일식 날 타임 슬립한 지영은 '귀녀'로 오인받고 죽을 위기에 처하지만, 헌의 입맛을 사로잡으며 매번 위기를 벗어난다. 헌은 분노에 차 있을 때조차 지영의 음식을 먹으면 마음의 안정을 얻는다.이는 지영의 음식이 '자기대상'이었던 어머니의 사랑을 떠올리게 했기 때문일 것이다. 헌은 평소 어머니가 폐위되던 장면을 떠올리며 괴로워한다. 그런데 지영의 음식을 맛보면서 떠올리는 어머니의 모습은 다르다. 그는 음식을 먹여주던 따뜻한 어머니를 떠올리는데(3회) 이는 긍정적 자기대상으로서의 어머니를 소환한 것이 된다. 소환된 부드럽고 따뜻한 자기대상은 이헌의 분노와 불안, 긴장을 낮춰주었을 것이다.이헌은 지영의 음식을 맛보면서 '먹여달라' 하기도 하고, 어머니를 떠올리며 자신도 모르게 수라간을 향하기도 한다(5회). 이는 헌에게 지영의 음식이 자기대상의 매개체가 되어 줌을 잘 보여주는 장면들이었다.